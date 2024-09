Duminică, 8 septembrie, Nicolae Ciucă şi-a prezentat public cartea „În slujba Ţării” în cadrul emisiunii lui Mircea Dinescu. Apoi, liderul PNL a anunţat că volumul poate fi citit şi în mod gratuit pe site-ul său. Cei interesaţi îl pot accesa direct online sau îl pot descărca în format pdf sau epub.

Din textul cărţii putem afla multe elemente interesante despre viaţa şi cariera lui Nicolae Ciucă. Spre exemplu, el povesteşte cum a fost sunat personal de preşedintele Klaus Iohannis în anul 2019 şi întrebat dacă vrea să treacă în rezervă, pentru a putea deveni apoi ministru al Apărării în Guvern.

Ciucă spune că, deşi preşedintele i-a adresat acest mesaj ca o rugăminte, el a simţit că este un moment prea important pentru a refuza şi astfel a renunţat la uniforma militară pentru a-şi sluji ţara dintr-un rol politic.

„Mandatul de șef al Statului Major al Apărării a expirat în ianuarie 2019. Legislația permitea prelungirea mandatului cu încă un an și, adaug cu modestie, proiectele pe care le-am inițiat, aflate în derulare, permiteau o asemenea supoziție.

Luasem deja contact cu mediul politic, din poziția de membru al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Dar, așa cum statutul meu o cerea, nu interveneam decât atunci când eram solicitat, și numai în chestiuni ce țineau de specificul activității mele. Lucru care s-a întâmplat nu o dată, socotind că subiectul securității naționale, sub aspectele sale defensive, era tot mai des abordat.

Deși am fost rezervat față de disputele politice ale acelor ani, altminteri destul de aprinse, am căzut, cum se spune, la mijloc. Președintele României, Klaus Iohannis, a acceptat prelungirea mandatului, dar Guvernul, condus de Viorica Dăncilă, s-a opus, iar ministrul Apărării, din considerente politice – a fi recomandat de președinte era privit de Guvernul de atunci ca un fel de culpă – n-a mai vrut să-mi prelungească mandatul. A urmat o perioadă incertă, a trebuit să recurg la Justiție și, în cele din urmă, după trei luni, am fost repus în drepturi.

Perioada care a urmat, până la demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură, a fost dificilă pentru mine. Ea s-a încheiat la sfârșitul lui octombrie al aceluiași an, când am primit un telefon de la Președintele României prin care mă întreba dacă sunt de acord să trec în rezervă și să devin ministru al Apărării.

Președintele e comandantul forțelor armate și, chiar dacă ceea ce îmi adresa era o rugăminte, venită din partea dumnealui, era un fel de ordin, nu puteam să refuz.

Și astfel, în data de 28 octombrie am trecut în rezervă la cerere, iar la 4 noiembrie 2019, odată cu învestirea de către Parlament a Guvernului condus de Ludovic Orban, activitatea mea în cadrul Armatei, după 34 de ani în care am servit patria ca militar, s-a încheiat. Dacă luăm în calcul și liceul militar, au fost 38 de ani de uniformă militară”, scrie Nicolae Ciucă în cartea sa.