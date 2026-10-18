Coreea de Sud dă undă verde roboților umanoizi în fabrici. Muncitorii se tem pentru locurile lor de muncă

Coreea de Sud a aprobat testarea roboților umanoizi în fabrici, fără obligativitatea separării complete a acestora de angajați prin garduri și alte bariere de protecție. Un program experimental va permite utilizarea a 20 de roboți în industria semiconductorilor, industria auto, construcțiile navale și logistică. Autoritățile urmăresc creșterea productivității și reducerea deficitului de forță de muncă, însă extinderea automatizării provoacă îngrijorări privind siguranța angajaților și viitorul locurilor de muncă.

Ministerul Industriei din Coreea de Sud a anunțat pe 13 octombrie aprobarea unei derogări de la anumite reguli de siguranță industrială, pentru a permite testarea roboților umanoizi în spații de lucru utilizate și de angajați.

Decizia a fost luată prin intermediul programului de testare a inovațiilor în regim de derogare de la reglementările existente, cunoscut sub denumirea de regulatory sandbox. Acest mecanism permite companiilor să experimenteze tehnologii noi fără a fi obligate să respecte toate cerințele aplicabile în mod obișnuit, pe durata și în condițiile stabilite pentru testare.

Până acum, reglementările sud-coreene privind roboții industriali au fost concepute în principal pentru echipamente care funcționează în zone fixe, separate de personal.

Aceste norme impun instalarea unor garduri și a altor bariere de protecție pentru a împiedica apropierea angajaților de utilajele aflate în funcțiune.

În cazul roboților umanoizi, asemenea cerințe reprezintă un obstacol important. Spre deosebire de brațele robotice industriale tradiționale, aceștia sunt proiectați să se deplaseze pe două picioare și să execute activități în spații adaptate oamenilor.

Pentru a putea lucra alături de angajați, roboții trebuie să aibă acces la zone comune și să se deplaseze între diferite posturi de lucru.

Derogarea aprobată de autorități permite tocmai acest tip de utilizare, însă numai în cadrul programului experimental.

Potrivit publicației Seoul Economic Daily, compania Robros, specializată în robotică și inteligență artificială, a primit aprobarea pentru testarea roboților săi umanoizi bipezi în patru domenii industriale.

Programul include 20 de roboți, care vor fi distribuiți între patru companii sud-coreene, fiecare urmând să testeze utilizarea acestora pentru activități specifice.

În industria semiconductorilor, roboții vor fi utilizați de Nepes pentru curățarea componentelor folosite la ambalarea semiconductorilor.

În sectorul auto, Sungwoo Hitech va testa folosirea lor pentru poziționarea unor componente ale caroseriei.

Constructorul naval HD Hyundai Samho va utiliza roboții pentru stivuirea suporturilor pentru schele, în timp ce Delivery Lab îi va testa în activități de manipulare și transport al ambalajelor utilizate în logistica produselor refrigerate.

Aceste sarcini au fost alese pentru a evalua capacitatea roboților de a executa operațiuni fizice în medii industriale diferite.

Testele vor permite și observarea modului în care mașinile interacționează cu angajații atunci când împart același spațiu de lucru.

Aprobarea acordată de autoritățile sud-coreene nu înseamnă eliminarea tuturor măsurilor de protecție din fabrici.

Potrivit publicației Kyunghyang Shinmun, testele vor fi desfășurate în baza unor standarde suplimentare de siguranță, destinate să reducă riscurile asociate utilizării roboților în apropierea oamenilor.

Derogarea se aplică exclusiv programului aprobat și nu oferă tuturor producătorilor dreptul de a elimina barierele de protecție din spațiile industriale.

Guvernul intenționează să folosească datele obținute în urma experimentului pentru a analiza posibilitatea modificării regulilor generale privind siguranța roboților industriali.

Astfel, rezultatele testelor ar putea contribui la stabilirea unor cerințe adaptate noii generații de roboți mobili, capabili să se deplaseze și să execute sarcini în apropierea personalului.

Autoritățile consideră că utilizarea acestor echipamente poate ajuta companiile să facă față deficitului de forță de muncă și să îmbunătățească productivitatea.

Un alt obiectiv este preluarea unor activități repetitive, solicitante fizic sau periculoase pentru angajați.

Extinderea utilizării roboților umanoizi în industrie provoacă însă îngrijorări în rândul angajaților, care se tem că automatizarea ar putea reduce numărul locurilor de muncă.

Sindicatul Hyundai a avertizat, la începutul acestui an, că introducerea roboților umanoizi ar putea provoca pierderi importante de locuri de muncă.

Reprezentanții angajaților au cerut conducerii companiei să obțină acordul sindicatului înainte de implementarea unor asemenea tehnologii.

Hyundai a susținut, în schimb, că utilizarea roboților ar urma să reducă volumul muncii solicitante fizic și să limiteze expunerea angajaților la activități periculoase.

Disputa reflectă una dintre principalele probleme ale automatizării industriale. Aceleași tehnologii care pot îmbunătăți condițiile de muncă și eficiența producției pot reduce și necesarul de personal pentru anumite activități.

Deocamdată, programul aprobat în Coreea de Sud urmărește testarea capacităților roboților și a condițiilor în care aceștia pot funcționa în siguranță alături de oameni.

Deși interesul companiilor pentru roboții umanoizi este în creștere, performanțele acestora rămân sub cele ale lucrătorilor umani în anumite aplicații industriale.

La începutul anului 2026, producătorul de roboți UBTech a recunoscut că modelele sale Walker S2 ating doar între 30% și 50% din productivitatea unui angajat uman.

Informația arată că, în ciuda progreselor tehnologice și a interesului manifestat de producători, roboții umanoizi nu pot înlocui încă în mod eficient toate activitățile desfășurate de oameni.

Capacitatea lor de a executa sarcini repetitive, de a manipula obiecte și de a se adapta la condiții industriale variate rămâne un aspect important pentru adoptarea pe scară largă.

În acest context, testele din Coreea de Sud vor oferi informații despre utilizarea practică a roboților în fabrici și despre limitele actuale ale tehnologiei.

Dezvoltarea roboților umanoizi readuce în discuție și impactul automatizării asupra economiei și sistemelor de protecție socială.

Una dintre preocupări este că înlocuirea unui număr mare de angajați cu roboți ar putea afecta veniturile populației și contribuțiile colectate de stat.

Bill Gates a susținut ideea introducerii unor taxe pentru roboții care înlocuiesc lucrătorii umani.

Propunerea sa vizează inclusiv contribuții similare celor colectate în Statele Unite prin sistemul Federal Insurance Contributions Act (FICA), care finanțează programe de asigurări sociale și medicale.

O asemenea abordare ar urmări compensarea unei părți din contribuțiile care nu ar mai fi plătite în cazul înlocuirii angajaților cu echipamente automatizate.