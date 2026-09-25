Cifra de afaceri din serviciile pentru întreprinderi a scăzut în iulie. Datele arată o reducere de 5,1% față de aceeași lună din 2025

Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a înregistrat scăderi în luna iulie 2026, atât comparativ cu luna iunie 2026, cât și față de iulie 2025. Datele indică o evoluție negativă și pentru primele șapte luni ale anului, când cifra de afaceri a fost mai mică decât în aceeași perioadă din 2025.

În luna iulie 2026, cifra de afaceri a scăzut față de iunie 2026 cu 5,1% ca serie brută și cu 3,8% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Comparativ cu luna iulie 2025, cifra de afaceri a scăzut cu 5,1% ca serie brută și cu 4,7% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

În perioada 1 ianuarie-31 iulie 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, cifra de afaceri a scăzut cu 1,9% ca serie brută și cu 2,6% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

În iulie 2026, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor, calculată ca serie brută, a scăzut pe ansamblu cu 5,1% față de luna precedentă, arată datele INS.

Scăderea a fost determinată de mai multe categorii de activități. Activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune, difuzare și transmitere de programe au înregistrat o scădere de 10,7%.

Cifra de afaceri din alte servicii furnizate în principal întreprinderilor a scăzut cu 8,4%, în timp ce activitățile de servicii informatice și în tehnologia informației au consemnat o reducere de 3,0%. Activitățile de transporturi au înregistrat o scădere de 1,7%.

Singura categorie menționată care a înregistrat o creștere în această comparație a fost cea a activităților de comunicații, unde cifra de afaceri a crescut cu 2,5%.

Calculată ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut în iulie 2026, față de iunie 2026, cu 3,8%.

Față de iulie 2025, cifra de afaceri calculată ca serie brută a scăzut în iulie 2026 cu 5,1%. Cele mai importante scăderi au fost consemnate în activitățile de transporturi, unde cifra de afaceri s-a redus cu 8,3%. Alte servicii furnizate în principal întreprinderilor au înregistrat o scădere de 7,1%, iar activitățile de servicii informatice și în tehnologia informației au scăzut cu 2,1%.

Au existat și activități care au înregistrat creșteri. Cifra de afaceri din activitățile de comunicații a crescut cu 6,5%, iar cea din activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune, difuzare și transmitere de programe a crescut cu 5,8%.

În cazul seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut cu 4,7% în iulie 2026 față de iulie 2025.

În perioada 1 ianuarie-31 iulie 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor, ca serie brută, a scăzut pe ansamblu cu 1,9%.

Scăderea a fost determinată de reducerea cifrei de afaceri din activitățile de transporturi, cu 3,2%, din alte servicii furnizate în principal întreprinderilor, cu 2,4%, și din activitățile de servicii informatice și în tehnologia informației, cu 1,7%.

În același timp, au înregistrat creșteri activitățile de comunicații și activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune, difuzare și transmitere de programe, cu 3,5% fiecare.

Calculată ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut în primele șapte luni din 2026 cu 2,6% față de perioada similară din 2025.

Datele privind indicii producției din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor arată diferențe între principalele categorii de activități.

Pentru transporturi, indicele seriei brute a fost de 98,3% în iulie 2026 față de iunie 2026, de 91,7% față de iulie 2025 și de 96,8% pentru perioada 1 ianuarie-31 iulie 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Pentru seria ajustată, valorile au fost de 96,0%, 94,1% și 96,3%.

La comunicații, indicele seriei brute a fost de 102,5% față de iunie 2026, de 106,5% față de iulie 2025 și de 103,5% în primele șapte luni comparativ cu perioada similară din 2025. Pentru seria ajustată, valorile au fost de 100,3%, 106,7% și 103,1%.

În cazul activităților de producție cinematografică, video, programe de televiziune, difuzare și transmitere de programe, indicele seriei brute a fost de 89,3% față de iunie 2026, de 105,8% față de iulie 2025 și de 103,5% în perioada ianuarie-iulie 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Pentru seria ajustată, valorile au fost de 100,0%, 105,8% și 103,7%.

Pentru activitățile de servicii informatice și în tehnologia informației, indicele seriei brute a fost de 97,0% față de iunie 2026, de 97,9% față de iulie 2025 și de 98,3% în primele șapte luni față de perioada similară din 2025. Pentru seria ajustată, valorile au fost de 102,5%, 95,6% și 98,6%.

La categoria alte servicii furnizate în principal întreprinderilor, indicele seriei brute a fost de 91,6% față de iunie 2026, de 92,9% față de iulie 2025 și de 97,6% pentru perioada ianuarie-iulie 2026 față de perioada similară din 2025. Pentru seria ajustată, valorile au fost de 93,4%, 94,4% și 97,1%.

La nivelul totalului serviciilor de piață prestate în principal întreprinderilor, indicii seriei brute au fost de 94,9% în iulie 2026 față de iunie 2026, 94,9% față de iulie 2025 și 98,1% pentru perioada 1 ianuarie-31 iulie 2026 față de perioada similară din 2025. Pentru seria ajustată, indicii au fost de 96,2%, 95,3% și 97,4%.

Cifra de afaceri netă, exclusiv TVA, se calculează prin însumarea veniturilor facturate rezultate din vânzări de bunuri, vânzări de mărfuri, executarea de lucrări și prestarea de servicii. Din această valoare sunt scăzute rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților.

În cifra de afaceri nu sunt incluse valoarea ambalajelor restituite după livrare, accizele, subvențiile primite de la autoritățile publice sau instituțiile Uniunii Europene, vânzarea propriilor terenuri și a activelor fixe, precum și rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților.

Indicii producției din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor sunt indici de tip Laspeyres și sunt calculați pe baza cifrei de afaceri, în condiții metodologice și de prețuri comparabile.

Pentru exprimarea valorilor din perioada curentă în prețurile perioadei de referință sunt utilizați indici de preț deflatori. Primii indici obținuți sunt calculați la nivel de diviziune sau grupă CAEN Rev.2, iar prin agregări succesive sunt obținuți indicii la niveluri agregate.

Ponderile utilizate pentru agregare sunt calculate pe baza valorii adăugate brute la costul factorilor, conform rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi din anul de referință 2021.