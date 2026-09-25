Banii gospodăriilor din România, în primele trei luni din 2026. Salariile, prestațiile sociale și cheltuielile

În trimestrul I 2026, veniturile totale medii lunare ale gospodăriilor populației au ajuns, în termeni nominali, la 9.444 de lei pe gospodărie, echivalentul a 3.908 lei pe persoană. Față de trimestrul IV 2025, veniturile au fost mai mici cu 0,9% la nivel de gospodărie, în timp ce raportat la o persoană au crescut cu 2,0%. Comparativ cu trimestrul I al anului precedent, veniturile totale medii lunare au înregistrat o creștere de 3,2% pe gospodărie și de 6,1% pe persoană, potrivit datelor publicate de INS.

Cheltuielile totale medii lunare ale populației s-au situat, în aceeași perioadă, la 8.015 lei pe gospodărie și la 3.316 lei pe persoană. Acestea au reprezentat 84,9% din veniturile totale. Față de trimestrul IV 2025, cheltuielile totale medii lunare au scăzut cu 346 de lei pe gospodărie. În schimb, raportat la trimestrul I 2025, cheltuielile au crescut cu 4,5% pe gospodărie și cu 7,5% pe persoană.

Veniturile bănești medii lunare au fost de 8.996 de lei pe gospodărie, respectiv 3.722 de lei pe persoană. Comparativ cu trimestrul IV 2025, veniturile bănești au crescut cu 0,6%. Veniturile în natură au însumat 448 de lei lunar pe gospodărie și 185 de lei pe persoană, fiind cu 23,7% mai mici decât în trimestrul IV 2025.

Salariile brute și alte drepturi salariale au însumat 6.682 de lei lunar pe gospodărie și au reprezentat principala sursă de venit, cu o pondere de 70,8% din veniturile totale în trimestrul I 2026, față de 68,1% în trimestrul IV 2025, mai arată Institutul Național de Statistică.

Veniturile din prestații sociale au avut, de asemenea, o contribuție importantă la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor. Acestea au ajuns la 1.999 de lei lunar pe gospodărie și au reprezentat 21,2% din veniturile totale în trimestrul I 2026, față de 20,0% în trimestrul IV 2025.

Veniturile în natură, în valoare de 448 de lei lunar pe gospodărie, au avut o pondere de 4,7% în veniturile totale, comparativ cu 6,2% în trimestrul IV 2025. Aceste venituri au fost formate din valoarea veniturilor în natură obținute de salariați și beneficiari de prestații sociale, precum și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii.

Veniturile în natură obținute de salariați și beneficiarii de prestații sociale au reprezentat 0,9% din veniturile totale în trimestrul I 2026, față de 1,2% în trimestrul IV 2025. Produsele agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii au avut o pondere de 3,8%, comparativ cu 5,0% în trimestrul IV 2025.

Diferențe apar și în funcție de mediul de rezidență. În mediul urban, venitul total mediu lunar a fost de 10.496 de lei pe gospodărie, de 1,3 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe persoană a ajuns la 4.676 de lei, de 1,5 ori mai mult decât în mediul rural.

Structura veniturilor diferă, de asemenea, între cele două medii de rezidență. În mediul urban, salariile brute și alte drepturi salariale au avut o pondere de 74,2% în veniturile totale, cu 9,0 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural.

În mediul rural, veniturile din prestații sociale au reprezentat 22,4% din veniturile totale, cu 2,0 puncte procentuale peste ponderea înregistrată în mediul urban. Veniturile în natură au avut o pondere de 7,6% în mediul rural, de 2,5 ori mai mare decât în mediul urban.

În ceea ce privește cheltuielile, principalele destinații ale sumelor cheltuite de gospodării în trimestrul I 2026 au fost consumul și transferurile către administrația publică și către fondurile publice și private de asigurări sociale. Cheltuielile de consum, care includ cheltuielile bănești și contravaloarea consumului uman din resurse proprii, au fost de 4.644 de lei lunar pe gospodărie și au reprezentat 58,0% din total.

Transferurile către administrația publică și către fondurile publice și private de asigurări sociale, sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor și taxelor, au însumat 2.972 de lei pe gospodărie și au avut o pondere de 37,1%. Cheltuielile legate de producția gospodăriei, care includ cheltuielile bănești de producție și contravaloarea consumului furajer din resurse proprii, au fost de 99 de lei pe gospodărie, reprezentând 1,2%.

Mediul de rezidență evidențiază diferențe și în ceea ce privește nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban, acestea au fost de 8.839 de lei pe gospodărie, de 1,3 ori mai mari decât în mediul rural.

Raportat la o persoană, cheltuielile medii lunare din mediul urban au fost de 3.938 de lei, de 1,5 ori mai mari decât cele înregistrate în mediul rural. Structura cheltuielilor diferă, la rândul său, în funcție de mediul de rezidență.

În mediul urban, cheltuielile pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe au reprezentat 39,1% din total, cu 5,2 puncte procentuale mai mult decât în mediul rural. În mediul rural, contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a avut o pondere de 7,8%, de 3,3 ori mai mare decât în mediul urban.

Potrivit clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum, COICOP, produsele agroalimentare și băuturile nealcoolice au reprezentat cea mai importantă categorie de consum. Valoarea acestora a fost de 1.456 de lei pe gospodărie, iar ponderea în cheltuielile totale de consum medii lunare a fost de 31,4%, cu 0,5 puncte procentuale mai mică decât în trimestrul IV 2025.

Cheltuielile pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili au însumat 943 de lei pe gospodărie. Această categorie a avut o pondere de 20,3% în cheltuielile totale de consum medii lunare, în creștere cu 3,4 puncte procentuale față de trimestrul IV 2025.

Pentru mobilier, dotarea și întreținerea locuinței, gospodăriile au cheltuit, în medie, 317 lei pe lună. Ponderea acestei categorii în totalul cheltuielilor de consum a fost de 6,8%, cu 0,2 puncte procentuale mai mică față de trimestrul IV 2025.

Cheltuielile pentru îmbrăcăminte și încălțăminte au fost de 311 lei pe gospodărie, reprezentând 6,7% din cheltuielile totale de consum medii lunare. Față de trimestrul IV 2025, ponderea acestei categorii a scăzut cu 1,8 puncte procentuale.

Pentru transport, gospodăriile au cheltuit 312 lei pe lună, categorie care a avut, de asemenea, o pondere de 6,7% în cheltuielile totale de consum medii lunare. Comparativ cu trimestrul IV 2025, ponderea cheltuielilor pentru transport a fost mai mică cu 0,3 puncte procentuale. Cheltuielile pentru educație au avut cel mai redus nivel dintre categoriile menționate, de numai 23 de lei pe gospodărie, reprezentând 0,5% din cheltuielile totale de consum medii lunare atât în trimestrul I 2026, cât și în trimestrul IV 2025.