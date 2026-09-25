Horea Paștina, la 80 de ani: o seară emoționantă la Galeria Romană și o distincție din partea Patriarhiei Române

O seară aniversară dedicată pictorului Horea Paștina a avut loc pe 22 septembrie, la Galeria Romană din București, unde este prezentată expoziția „PUNCTUL”. Evenimentul a marcat împlinirea vârstei de 80 de ani de către artist și lansarea catalogului „PUNCTUL”, publicat de Editura Addendum. La întâlnire au participat prieteni, colegi, personalități ale vieții culturale și iubitori de artă.

Expoziția este construită în jurul punctului, unul dintre motivele importante ale creației recente a lui Horea Paștina. Acesta apare ca început, reper și nucleu al unei construcții plastice și spirituale. Lucrările prezentate la Galeria Romană au constituit astfel și spațiul în care invitații au marcat momentul aniversar al artistului.

Printre momentele serii s-a numărat intervenția lui Dumitru Horea Ionescu, nepotul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, absolvent al Facultății de Teologie din București, scriitor și jurnalist. El a vorbit despre relația de aproape o jumătate de secol dintre Horea Paștina și familia Stăniloae, cu accent pe apropierea dintre artist și marele teolog român.

„Sunt emoționat pentru că, numărând anii de când ne cunoaștem, ajungem la ceea ce s-ar putea numi cam jumătate de secol. Tu ai fost pentru mine una dintre marile și ultimele mele prietenii bucureștene înainte de a pleca eu din România”, a declarat Dumitru Horea Ionescu.

Dumitru Horea Ionescu a evocat perioada în care l-a cunoscut pe Horea Paștina, descriindu-l pe artistul de atunci drept un tânăr pictor aflat în căutarea propriului drum. În acea perioadă, Paștina se apropia de Dumitru Stăniloae și de familia acestuia, relație care avea să continue de-a lungul anilor.

„Te-am cunoscut atunci ca fiind un tânăr pictor care își căuta un drum și tocmai intrai într-o legătură cu bunicul meu și cu familia mea. Tu ai fost cineva care a stat alături de bunicul meu de-a lungul întregii sale vieți. Și de la pictorul acela, care își căuta un drum, tu ai ajuns astăzi pictorul care ești, într-adevăr, în această seară, sărbătorit.”

În intervenția sa, Dumitru Horea Ionescu a vorbit și despre semnificația relației dintre artist și teolog. „Legătura pe care ai avut-o cu bunicul meu a fost, într-adevăr, binecuvântare și ajutor pentru amândoi.”

El a făcut referire și la evoluția limbajului artistic al lui Horea Paștina, asociind cercetarea plastică desfășurată de-a lungul anilor cu o dimensiune spirituală și teologică prezentă în creația sa.

„Tu parcurgi un fenomen de simbol care te duce de la o anumită explorare picturală, pe care ți-o formaseși de-a lungul anilor, către o formulă care este eminamente teologică, eminamente de credință și care devine pentru tine punctul culminant a tot ceea ce faci…”, a explicat Dumitru Horea Ionescu.

O altă intervenție a aparținut Preasfințitului Părinte Timotei, care a pus accentul pe două teme legate de parcursul lui Horea Paștina: prietenia și ucenicia. Vorbind despre relațiile construite și păstrate în timp, acesta a evocat o formă de apropiere discretă, care nu depinde de declarații pentru a fi trăită.

„Aș vrea să mă refer la două lucruri: la prietenie și la ucenicie”, a spus Preasfinția Sa. Referindu-se la un text publicat de Dumitru Horea Ionescu în ziarul Lumina, în care era evocată „vocația prieteniei” lui Horea Paștina, Preasfințitul Părinte Timotei a citat o formulare despre felul în care artistul își construiește relațiile. „Sunt astfel de prieteni, care nu fac zgomot, care nu vorbesc des despre prietenie, dar care o împlinesc.”

Tema uceniciei a fost legată de relația dintre Horea Paștina și Dumitru Stăniloae și de rolul pe care această apropiere l-a avut în parcursul său. Referirea la cei doi a adus în discuție legătura dintre experiența personală, credință și traseul creator al artistului.

Un moment important al serii l-a reprezentat acordarea unei distincții din partea Patriarhiei Române. Cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, Horea Paștina a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”, pentru activitatea deosebită în apărarea și slujirea dreptei credințe, în promovarea artei, culturii creștine și spiritualității românești.

Distincția i-a fost oferită lui Horea Paștina în sala expoziției „PUNCTUL”, unde lucrările sale au pus în prim-plan motivul punctului și posibilitățile sale de interpretare plastică și spirituală. Momentul aniversar a fost astfel legat direct de proiectul expozițional prezentat la Galeria Romană.

Catalogul „PUNCTUL”, publicat de Editura Addendum, a fost lansat în aceeași seară. Volumul însoțește expoziția și documentează proiectul dedicat creației recente a artistului.

Horea Paștina este membru fondator al Grupului Prolog și are în spate o activitate artistică de peste cinci decenii. În opera sa, pictura, natura, contemplarea și spiritualitatea se întâlnesc într-un limbaj plastic personal, construit de-a lungul unei cariere caracterizate prin continuitate.

La eveniment au fost prezente lucrările din expoziția „PUNCTUL”, iar întâlnirea a reunit referințe la opera artistului, la relațiile sale de prietenie și la legătura cu Dumitru Stăniloae și familia acestuia. Lansarea catalogului și acordarea distincției patriarhale au avut loc în aceeași seară dedicată împlinirii vârstei de 80 de ani.

Expoziția „PUNCTUL” – Horea Paștina poate fi vizitată la Galeria Romană, pe Bd. Lascăr Catargiu nr. 1, București. Expoziția este deschisă publicului până la 27 septembrie 2026.