Patriarhia Română a anunțat că a primit cu durere vestea morții lui Răzvan Ionescu, pe care îl prezintă ca teolog, actor renumit, scriitor, profesor universitar și susținător al artei creștine în lumea modernă. Reprezentanții Patriarhiei au subliniat că acesta a avut o carieră remarcabilă în teatrul românesc și, în același timp, a fost un teolog apreciat.

În mesajul transmis sâmbătă, 17 ianuarie, Patriarhia Română a arătat că Răzvan Ionescu a mărturisit credința atât prin viața sa creștină, caracterizată de rigoare spirituală, cât și prin felul în care a vorbit și a scris, prin eleganță, profunzime și noblețe.

„Am aflat cu durere vestea trecerii din această viaţă a domnului Răzvan Ionescu, teolog, actor renumit, scriitor, profesor universitar şi apologet al artei creştine în lumea modernă. Răzvan Ionescu a fost un artist desăvârşit al teatrului românesc, cu o carieră impresionantă, dar şi un distins teolog, care a mărturisit adevărul de credinţă atât prin viaţa sa creştină de o înaltă rigoare spirituală, cât şi prin cuvintele sale de o rară eleganţă, profunzime şi nobleţe”, se arată în mesajul transmis sâmbătă, 17 ianuarie, de reprezentanţii Patriarhiei.

Instituția a transmis, totodată, condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și celor care l-au cunoscut, exprimând un gând de odihnă și pomenire.

„În aceste clipe de îndurerare profundă, adresăm sincere condoleanţe familiei îndoliate, persoanelor apropiate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi l-au apreciat. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Veşnica lui pomenire!”, a mai transmis Patriarhia.

Răzvan Ionescu a murit vineri, la vârsta de 71 de ani.

Senatorul Ionuț Vulpescu a anunțat vineri, cu regret, moartea lui Răzvan Ionescu și a vorbit despre profilul său artistic și intelectual. El a transmis că Ionescu a fost un artist rar, talentat și discret, care a devenit cunoscut încă din anii facultății și care a jucat pe scene importante, inclusiv la Teatrul Național și Teatrul Bulandra. În același mesaj, Vulpescu a amintit că actorul a lucrat cu regizori importanți și a fost partener de scenă cu actori cunoscuți.

Tot el a afirmat că Răzvan Ionescu a avut un talent literar autentic și o prezență puternică în zona teologică, pe care a descris-o ca fiind rafinată și polemică, cu idei exprimate cu intensitate și susținute de o credință asumată.

„A fost un artist rar: talentat şi discret, vedetă în anii facultăţii, actor al Teatrului Naţional şi al Teatrului Bulandra, format şi ales de mari regizori, partener de scenă al unor actori excepţionali. A avut talent literar autentic şi a fost un teolog rafinat şi polemic, cu o expresivitate a ideilor care venea dintr-o credinţă vie, neliniştită, asumată. A vorbit la înmormântarea Părintelui Dumitru Stăniloae, cu o gravitate şi o lumină care îl defineau”, a scris Vulpescu, tot pe Facebook.

Și Teatrul Național „I.L. Caragiale” București a transmis un mesaj de condoleanțe, anunțând că actorul, scriitorul și profesorul universitar Răzvan Ionescu a încetat din viață. Reprezentanții instituției au arătat că acesta a avut roluri memorabile pe scena TNB și au enumerat mai multe spectacole în care a jucat, printre care Menajeria de sticlă, Rivalii, Anton Pann și Amanții însângerați.

„Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti deplânge plecarea în Lumină a actorului, scriitorului și profesorului universitar Răzvan Ionescu, care a înnobilat scena TNB cu roluri memorabile în spectacole precum Menajeria de sticlă, Rivalii, Anton Pann și Amanții însângerați”, au anunțat reprezentanții teatrului.

Răzvan Ionescu s-a născut la 2 noiembrie 1955. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, la secția actorie, promoția 1979, la clasa profesorului Octavian Cotescu. Ulterior, a urmat și Facultatea de Teologie, pe care a terminat-o în 1996.

Teatrul Național București a transmis că, înainte de a se retrage din lumina rampei pentru a se dedica teologiei, Răzvan Ionescu a mai urcat pe scenele Teatrului Tineretului din Piatra Neamț și ale Teatrului Bulandra. Acest traseu îl fixează într-o zonă profesională rar întâlnită, cu activitate importantă atât în mediul artistic, cât și în cel universitar și teologic.

De-a lungul activității sale, Răzvan Ionescu a primit mai multe premii. A obținut Marele premiu de interpretare cu recitalul de poezie și chitară clasică Rime de mătase, la prima ediție a Galei tânărului actor de la Costinești, în 1983.

A primit Premiul de Interpretare pentru cel mai bun rol masculin la Festivalul de Teatru „Lucian Blaga” din 1995. În palmaresul său apare și Premiul Nottara pentru cel mai bun rol al stagiunii la Studioul Cassandra, pentru rolul Eddie Carbonne din Vedere de pe pod de Arthur Miller, rol de diplomă, în 1979.