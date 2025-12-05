Din cuprinsul articolului Pictor Simionescu Dumitru Nicolae s-a format sub îndrumarea profesorului Vasile Grigore

Fie că sunteți un pasionat de literatură în căutarea celor mai noi titluri și a întâlnirilor cu autori, fie că sunteți un colecționar sau un admirator al obiectelor cu poveste, aceste evenimente vă oferă ocazia perfectă de a explora și de a vă îmbogăți sufletul. Pregătiți-vă să navigați printre mii de volume și să descoperiți comori de epocă, toate sub același acoperiș.

Ieri, vizitând cele două evenimente, am identificat cu mare plăcere în Corpul C, la standul 40, o expoziție care mi-a atras atenția, unde sunt prezentate lucrări dint-o colecție privată ale pictorului Simionescu Dumitru Nicolae, un pictor care a suferit de tetraplegie (paralizie în care sunt lezate toate cele patru membre) și care toată viața a desenat ținând pensula la subsuară sau în gură, cum aveam să aflu de la expozant.

Despre Simionescu Dumitru Nicolae (4 septembrie 1951, București – 2023, București) am aflat că a fost un pictor modernist, reprezentativ pentru generația formată în anii ’70, într-un moment de redefinire a direcțiilor vizuale din arta românească.

Artist discret, datorită handicapului de care suferea, dar constant în demersul său, Simionescu și-a construit un limbaj plastic personal, centrat pe sinteză formală și pe rigoarea structurii.

Boala de care suferea nu la împiedicat să urmeze studiile de pictură la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București (astăzi Universitatea Națională de Arte), între 1974 și 1980, perioadă în care s-a format sub îndrumarea profesorului Vasile Grigore. Ulterior, maestrul a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, participând la viața artistică bucureșteană și continuând să lucreze într-un ritm constant. De-a lungul întregii vieți a rămas fidel Bucureștiului, atât ca spațiu biografic, cât și ca mediu de creație.

Pânzele de dimensiuni impresionante, expuse nu fac decât să exprime voința de nestrămutat a artistului, zbuciumul personal creația fiind dominată de o estetică a esențializării.

”Artistul preferă să reducă formele la structuri minimale, folosind contururi grafice discrete și plane cromatice calme, uniforme. Compozițiile sale sunt construite riguros, adesea pe suprapuneri de planuri, fără apel la perspectiva tradițională. Această orientare spre claritate vizuală și sinteză formală conferă operei sale o unitate stilistică remarcabilă, recognoscibilă în aproape toate lucrările păstrate.” citesc în broșura primită.

Remarcabilă operă a artistului prezentă la Antique Market III, prin apropierile de limbaj cu estetica post-matisiană și cu anumite direcții ale modernismului românesc din anii ’60–’80, în special prin predilecția pentru forme sintetice, geometrizare și o compoziție riguroasă vă așteaptă să o descoperiți și, de ce nu, să vă bucurați ulterior de aceasta în căldura casei dumneavoastră.