Expoziție retrospectivă „Alchimia luminii”, dedicată pictorului Mihai Cismaru, deschisă la Muzeul Național al Bucovinei
O amplă expoziție retrospectivă dedicată pictorului Mihai Cismaru, intitulată „Alchimia luminii”, va debuta miercuri, 10 decembrie 2025, la ora 13:00, la Muzeul Național al Bucovinei. Evenimentul marchează 22 de ani de la dispariția artistului și aduce în fața publicului lucrări prezentate pentru prima dată, într-un demers cultural de anvergură ce își propune să reafirme locul acestuia în istoria artei românești.
Expoziția este rezultatul unei colaborări fără precedent între cinci instituții culturale și două organizații neguvernamentale: Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național de Artă Contemporană, Muzeul de Artă Vizuală Galați, Muzeul Național al Bucovinei, Universitatea de Arte din București, Fundația Jean Louis Calderon și Galeriile Cornel Florea.
Împreună, acestea au pus bazele unui parteneriat public-privat menit să valorifice opera lui Mihai Cismaru și să ofere o perspectivă amplă asupra evoluției sale artistice.
Expoziția, deschisă până la 18 ianuarie 2026, include lucrări inedite și un catalog realizat sub coordonarea curatorului Damian Florea, tipărit la editura Karl A. Romstorfer.
Parcursul expozițional este construit astfel încât să evidențieze filiația lui Cismaru cu Școala Baba și estetica interbelică, fiind expuse, ca repere vizuale, și lucrări de Corneliu Baba și Ștefan Luchian.
Realizarea expoziției îi are ca principali artizani pe Emil Ursu, directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, și pe Damian Florea, președintele Fundației Jean Louis Calderon.
Mihai Cismaru, absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” în 1970, a studiat sub îndrumarea lui Corneliu Baba și a fost coleg de generație cu artiști precum Ștefan Câlția, Sorin Ilfoveanu, Zamfir Dumitrescu și Sorin Dumitrescu.
