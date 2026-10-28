Netanyahu câștigă teren în alegerile din Israel. Opoziția rămâne în urmă după numărarea a jumătate din voturi

Alegerile din Israel indică un avantaj pentru coaliția premierului Benjamin Netanyahu, după centralizarea a peste jumătate dintre voturile exprimate la scrutinul parlamentar de marți. Datele preliminare publicate miercuri arată că partidele care îl susțin pe actualul prim-ministru devansează blocul opoziției. Niciuna dintre tabere nu a obținut însă, potrivit rezultatelor parțiale, numărul de mandate necesar pentru formarea unei majorități în Knesset.

Alegerile din Israel conturează un avantaj pentru Benjamin Netanyahu și aliații săi politici, după ce Comisia Electorală Israeliană a centralizat 50,1% dintre buletinele de vot. Potrivit datelor publicate miercuri, la o zi după scrutin, formațiunile care îl susțin pe premierul în exercițiu se situează înaintea principalului bloc de opoziție.

Conform rezultatelor preliminare, partidul de dreapta Likud, condus de Netanyahu, și partenerii săi politici ar urma să obțină împreună 56 dintre cele 120 de mandate ale Knessetului, Parlamentul israelian.

Blocul opoziției este creditat cu 49 de locuri, în timp ce partidele arabe ar urma să dețină 15 mandate. Distribuția indică un avantaj parlamentar pentru actuala coaliție, fără ca aceasta să atingă pragul necesar pentru constituirea unei majorități.

Scrutinul reprezintă un moment important pentru viitorul politic al lui Benjamin Netanyahu, care încearcă să își mențină poziția de prim-ministru în condițiile unei competiții electorale strânse.

Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare din Israel plasează blocul de opoziție condus de Gadi Eisenkot la o diferență de șapte mandate față de coaliția premierului Benjamin Netanyahu, potrivit estimărilor disponibile după centralizarea a peste jumătate dintre voturi.

Datele prezentate de Comisia Electorală Israeliană indică 49 de mandate pentru opoziție și alte 15 pentru partidele palestiniene, în timp ce tabăra premierului este creditată cu 56 de locuri.

Aceste cifre nu reprezintă rezultatul definitiv al scrutinului. Distribuția mandatelor poate suferi modificări pe măsură ce autoritățile electorale continuă numărarea voturilor, iar diferența dintre cele două blocuri politice se poate reduce sau majora.

Formarea unei majorități parlamentare în Israel presupune obținerea a cel puțin 61 dintre cele 120 de locuri din Knesset, prag pe care niciuna dintre principalele tabere politice nu îl atinge în actualele estimări.

Coaliția lui Benjamin Netanyahu se află la cinci mandate distanță de acest nivel, în timp ce blocul condus de Gadi Eisenkot este creditat cu 49 de locuri.

Potrivit informațiilor prezentate, numărul final al mandatelor atribuite fiecărei formațiuni urmează să fie actualizat odată cu avansarea procesului de centralizare a voturilor.

Primele estimări realizate după închiderea secțiilor de votare din Israel indicau o competiție mult mai echilibrată între cele două blocuri politice, înainte de publicarea rezultatelor parțiale oficiale.

Sondajele efectuate marți seară, la ieșirea de la urne, creditau atât coaliția premierului Benjamin Netanyahu, cât și blocul opoziției condus de Gadi Eisenkot cu aproximativ 51 de mandate fiecare.

Diferența dintre aceste estimări și rezultatele publicate miercuri evidențiază posibilitatea unor modificări ale distribuției parlamentare pe parcursul numărării voturilor. Primele sondaje indicau, de asemenea, că niciuna dintre cele două tabere nu ar fi obținut singură majoritatea necesară în Knesset.