Cum îți poți extinde balconul dacă locuiești la parter. Amenda poate ajunge la 100.000 de lei dacă nu respecți legea

Proprietarii apartamentelor situate la parterul blocurilor care vor să își extindă balconul trebuie să respecte regulile de urbanism, să clarifice regimul juridic al terenului și să obțină documentele necesare pentru autorizarea lucrărilor. Faptul că locuința se află la parter nu oferă automat dreptul de a construi un balcon mai mare, iar executarea lucrărilor fără autorizație, atunci când aceasta este obligatorie, poate atrage amenzi și chiar obligația de desființare a construcției.

Înainte de începerea proiectului, proprietarii trebuie să verifice dacă extinderea este permisă în zona în care se află imobilul, să solicite documentele necesare de la primărie și, în cazul blocurilor, să țină cont de regulile privind proprietatea comună.

Proprietarii care locuiesc la parter și vor să mărească suprafața balconului trebuie să facă distincția între închiderea unui balcon existent și extinderea acestuia dincolo de conturul actual al clădirii. Cele două tipuri de intervenții pot fi supuse unor cerințe diferite din punct de vedere urbanistic și tehnic.

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, lucrările de construire și extindere necesită, în principiu, autorizație de construire, cu excepția categoriilor prevăzute expres de lege. Prin urmare, proprietarii nu pot începe automat lucrările doar pentru că apartamentul se află la parter.

Primul pas constă în verificarea regulilor urbanistice aplicabile imobilului. Acestea pot impune limite privind amplasarea construcțiilor, distanțele față de limitele proprietății, aspectul fațadei și suprafața de teren care poate fi ocupată de construcții. Condițiile concrete depind de regulamentul local de urbanism și de situația juridică a terenului.

Un aspect important îl reprezintă regimul terenului din fața apartamentului. Dacă suprafața pe care proprietarul dorește să o ocupe aparține domeniului public, asociației de proprietari sau se află în coproprietatea proprietarilor din bloc, aceasta nu poate fi ocupată automat pentru extinderea balconului. Este necesară clarificarea drepturilor asupra terenului și, după caz, obținerea actelor sau acordurilor prevăzute de lege.

În situațiile în care proiectul presupune modificarea fațadei, intervenții asupra structurii de rezistență sau ocuparea unei suprafețe suplimentare de teren, primăria va stabili, prin procedura de urbanism și autorizare, condițiile în care lucrarea poate fi realizată.

Există și reguli speciale pentru închiderea balcoanelor sau logiilor deja existente. Articolul 7 din Legea nr. 50/1991 prevede o documentație simplificată pentru autorizarea anumitor lucrări de acest tip. Totodată, articolul 7 alineatul (20^8) reglementează posibilitatea efectuării lucrărilor de închidere a balcoanelor sau logiilor de la parterul clădirilor de locuit multietajate cu acordul asociației de proprietari, în situațiile și pentru motivele prevăzute de lege.

Această prevedere nu reprezintă însă o autorizare generală pentru construirea unui balcon nou sau pentru extinderea acestuia pe terenul din jurul blocului.

Proprietarii care vor să afle dacă își pot extinde balconul trebuie să se adreseze compartimentului de urbanism al primăriei în raza căreia se află imobilul. Procedura începe, de regulă, cu solicitarea unui certificat de urbanism pentru lucrarea propusă.

Certificatul de urbanism indică regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, precum și condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea autorizației. Documentul nu ține loc de autorizație de construire și nu permite începerea lucrărilor.

Conform articolului 7 din Legea nr. 50/1991, dosarul pentru obținerea autorizației de construire include, în principal, certificatul de urbanism emis pentru scopul solicitat, dovada dreptului asupra imobilului, documentele cadastrale și extrasul de carte funciară, după caz.

De asemenea, este necesară documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor, întocmită de specialiști autorizați potrivit cerințelor legale, precum și avizele și acordurile indicate prin certificatul de urbanism. În funcție de proiect, pot fi necesare și acorduri sau documente referitoare la teren și la proprietatea comună.

Lista exactă a actelor poate varia în funcție de amplasament, de tipul intervenției și de reglementările aplicabile. Pentru lucrările care afectează structura clădirii pot fi solicitate documentații tehnice suplimentare sau expertize, în funcție de situație.

În cazul unui bloc de locuințe, proprietarul ar trebui să discute din timp cu asociația de proprietari și să clarifice dacă proiectul presupune intervenții asupra părților comune. Acordul asociației nu înlocuiește autorizația de construire atunci când aceasta este obligatorie și nu conferă, prin el însuși, dreptul de a ocupa terenul altei persoane.

După depunerea documentației complete, autorizația de construire se emite în condițiile și în termenul prevăzute de lege. Articolul 7 din Legea nr. 50/1991 stabilește, ca regulă generală, un termen de cel mult 30 de zile pentru emiterea autorizației de la depunerea documentației necesare autorizării.

Înainte de a contracta o echipă de muncitori sau de a cumpăra materialele, proprietarii ar trebui să obțină confirmarea primăriei că proiectul poate fi autorizat și să respecte întocmai documentația aprobată.

Proprietarii care extind balconul fără autorizație, în situațiile în care aceasta este obligatorie, riscă sancțiuni contravenționale. Potrivit articolului 26 alineatul (2) din Legea nr. 50/1991, executarea fără autorizație a lucrărilor de construire prevăzute de lege se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000 și 100.000 de lei.

Valoarea sancțiunii depinde de fapta constatată și de încadrarea juridică a lucrării. De asemenea, executarea lucrărilor cu nerespectarea autorizației sau a proiectului aprobat poate atrage sancțiuni.

Consecințele nu se limitează la plata amenzii. Potrivit articolului 28 din aceeași lege, în cazul anumitor contravenții privind executarea lucrărilor fără autorizație sau cu încălcarea acesteia, se dispune oprirea lucrărilor. Totodată, pot fi stabilite măsuri pentru intrarea în legalitate sau pentru desființarea lucrărilor executate nelegal, în condițiile prevăzute de lege.

Intrarea în legalitate nu este automată. Posibilitatea menținerii construcției depinde de respectarea reglementărilor urbanistice și a celorlalte cerințe aplicabile. Dacă lucrarea nu poate fi autorizată, proprietarul poate fi obligat să o desființeze.

Înainte de începerea unei extinderi, proprietarii trebuie să solicite un certificat de urbanism și să verifice regimul juridic al terenului. În acest fel, pot afla dacă proiectul este permis, ce documente sunt necesare și ce condiții trebuie respectate pentru a evita sancțiunile.