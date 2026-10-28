Vremea de miercuri, 28 octombrie. Ploi, lapoviță și rafale de vânt în mai multe regiuni. Unde va fi cel mai frig

Vremea se menține rece și închisă în sudul și estul României miercuri, 28 octombrie, unde sunt așteptate ploi și intensificări ale vântului. În celelalte regiuni, temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă, iar înnorările vor fi temporare și precipitațiile mai puține. Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 18 grade Celsius, în timp ce la munte, la altitudini mari, sunt posibile precipitații mixte.

În noaptea de marți spre miercuri, cerul va fi mai mult noros în sudul, estul și centrul țării. Temporar va ploua în Dobrogea, Muntenia, Moldova, în cea mai mare parte a Olteniei și, pe arii restrânse, în Transilvania. La altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Meridionali, vor fi precipitații mixte.

Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 2 și 10 litri pe metru pătrat, iar pe alocuri, în sud-estul țării, vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, înnorările vor fi temporare, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vântul va sufla slab și moderat, însă vor exista intensificări în estul Munteniei, unde vitezele vor ajunge la 50-70 km/h. Temporar, vântul se va intensifica și în sudul Moldovei și în Dobrogea, cu viteze de 40-50 km/h. În zona montană înaltă, rafalele vor depăși 60-70 km/h, potrivit ANM.

Temperaturile minime se vor situa între 2 și 3 grade în zonele deluroase și depresionare din vestul țării și între 13 și 14 grade pe litoral. Pe arii restrânse în regiunile intracarpatice și izolat în restul țării se va forma ceață.

În estul și sudul României, vremea se va menține rece și închisă. În celelalte regiuni, valorile termice vor crește față de ziua precedentă, iar înnorările vor fi temporare.

Temporar va ploua slab în Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea, la nivel local, precum și pe arii restrânse în Transilvania. Izolat, sunt posibile ploi și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-6 litri pe metru pătrat. Pe crestele montane ale Carpaților Meridionali, trecător, se vor semnala precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei în estul Munteniei, sudul Moldovei, pe litoral și în zona montană înaltă. Vitezele vor fi, în general, de 40-50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius, iar minimele se vor situa între 4 și 13 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Dimineața și noaptea, ceața va apărea pe arii restrânse în regiunile intracarpatice și izolat în restul teritoriului.

În București, vremea va fi închisă, iar temporar va ploua slab. Cantitățile de apă vor fi de 2-4 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va ajunge la 13-14 grade Celsius, iar cea minimă va fi cuprinsă între 8 și 10 grade. Spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață.

La Cluj, vremea va fi închisă, iar ploile vor fi mai slabe decât în ziua precedentă. Vântul va sufla slab și izolat, în timp ce temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 13 grade Celsius, ceea ce înseamnă că va fi puțin mai cald decât marți.

La munte, cerul va avea înnorări, mai persistente în Carpații Meridionali și Orientali, unde local va ploua. Pe creste, trecător, vor fi precipitații mixte, iar cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-6 litri pe metru pătrat. În restul zonei montane, precipitațiile se vor semnala doar izolat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, unde vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h. Valorile termice vor fi în ușoară creștere față de intervalul precedent în cea mai mare parte a zonei montane.