Reguli noi pentru rovinietă în România. Șoferii nu trebuie să plătească din nou taxa în aceste situații

Șoferii din România beneficiază de reguli privind păstrarea valabilității rovinietei în cazul vânzării mașinii sau schimbării numărului de înmatriculare. Noul sistem de taxare rutieră, aplicabil de la 1 octombrie 2026, introduce două taxe distincte, rovinieta și TollRo, în funcție de categoria vehiculului. În anumite situații, proprietarii pot solicita inclusiv restituirea banilor pentru perioada rămasă neutilizată.

Începând cu 1 octombrie 2026, România aplică un nou regim al taxelor de drum, care stabilește reguli diferite pentru vehiculele ușoare și cele grele. Modificările sunt prevăzute de Legea nr. 226/2023 și de Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 922/2026, care aprobă normele metodologice de aplicare.

Potrivit noilor prevederi, rovinieta se aplică vehiculelor destinate transportului de persoane și celor utilizate pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone.

În schimb, pentru vehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se aplică sistemul TollRo, bazat pe distanța parcursă.

Una dintre regulile importante pentru șoferi privește menținerea valabilității rovinietei atunci când vehiculul este vândut sau când se modifică numărul de înmatriculare.

Conform prevederilor legale, rovinieta își păstrează valabilitatea în cazul schimbării utilizatorului vehiculului. Astfel, vânzarea unei mașini nu determină automat anularea taxei de drum deja achitate.

Aceeași regulă se aplică și în cazul vehiculelor înmatriculate în România pentru care este atribuit un alt număr de înmatriculare.

Totuși, pentru păstrarea valabilității rovinietei, modificarea numărului trebuie să fie înregistrată în baza de date a autorității de înmatriculare, conform normelor metodologice.

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări are obligația de a asigura accesul zilnic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) la datele privind schimbările numerelor de înmatriculare.

În acest fel, informațiile despre vehicule pot fi actualizate în sistemul electronic pentru rovinietă, fără ca simpla modificare a numărului de înmatriculare să impună cumpărarea unei noi taxe.

Situația este diferită atunci când un vehicul este înmatriculat într-un alt stat.

În acest caz, rovinieta își păstrează valabilitatea numai dacă utilizatorul informează în scris CNAIR despre modificarea numărului de înmatriculare, astfel încât datele să fie actualizate în sistemul electronic.

Pentru efectuarea modificării, utilizatorul trebuie să transmită o solicitare scrisă, potrivit modelului pus la dispoziție de CNAIR, împreună cu o copie a noului certificat de înmatriculare.

După caz, este necesară și prezentarea unei copii a contractului de vânzare-cumpărare.

Potrivit normelor metodologice, actualizarea informațiilor în baza de date trebuie realizată în cel mult șapte zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.

Până la primirea confirmării scrise din partea CNAIR privind efectuarea modificării, utilizatorul nu poate considera rovinieta valabilă pentru noul număr de înmatriculare.

Noua legislație prevede și posibilitatea restituirii contravalorii rovinietei în anumite condiții.

Mai exact, atunci când un vehicul este radiat din circulație, utilizatorul poate solicita returnarea sumei corespunzătoare perioadei de valabilitate rămase neutilizate.

Restituirea nu se face automat, ci în baza unei cereri scrise adresate CNAIR, cu respectarea condițiilor stabilite de normele metodologice.

Această prevedere permite recuperarea unei părți din suma achitată pentru rovinietă atunci când vehiculul nu mai este în circulație, iar taxa nu a ajuns la data expirării.

Prin urmare, șoferii care își vând mașinile sau își schimbă numerele de înmatriculare nu trebuie să cumpere automat o nouă rovinietă. Este însă important să verifice actualizarea datelor, în special în situațiile în care vehiculul este înmatriculat într-un alt stat.