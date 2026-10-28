Alerte meteo pentru mai multe regiuni din România. Unde sunt prognozate ploi, vânt puternic și ninsoare
Toamna ploi. Sursa foto. Pixabay
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de vreme rea pentru mai multe regiuni din România, unde sunt prognozate ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Meteorologii anunță precipitații în sudul și estul țării, dar și lapoviță și ninsoare la altitudini mari, în special în zona Carpaților Meridionali.
ANM a emis noi alerte meteo pentru mai multe zone din țară. Ploi abundente și rafale de vânt de până la 70 km/h
Potrivit informării meteorologice, în intervalul vizat vor fi ploi moderate cantitativ în sudul și estul teritoriului, precum și în zona Carpaților de Curbură. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10–30 de litri pe metru pătrat.
La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt așteptate precipitații mixte. În special în Carpații Meridionali, va continua să se depună un strat de zăpadă, cu grosimi estimate, în general, între 3 și 5 centimetri.
Ploi însemnate cantitativ în mai multe județe și în București
ANM a emis o atenționare meteorologică de cod galben pentru ploi însemnate cantitativ, valabilă începând cu 28 octombrie, ora 12:00. Sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov, precum și municipiul București.
În aceste zone, precipitațiile pot acumula cantități importante de apă atât în intervale scurte de timp, cât și pe parcursul perioadei de manifestare a fenomenelor. Meteorologii estimează acumulări de 20–30 de litri pe metru pătrat.
Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. Avertizarea vizează astfel atât zone din sud-estul țării, cât și Capitala, unde sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ.
Cod galben de vânt în patru județe
O altă atenționare meteorologică de cod galben vizează intensificările vântului și intră în vigoare pe 28 octombrie, la ora 15:00. Județele vizate sunt Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași.
În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50–70 km/h, potrivit informațiilor transmise de ANM. Fenomenele sunt prognozate să se manifeste în intervalul de valabilitate al atenționării.
Informarea meteorologică emisă de ANM semnalează, de asemenea, intensificări temporare ale vântului în sudul și centrul Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea. Rafalele vor atinge, în general, 40–50 km/h, în timp ce pe crestele montane vitezele pot ajunge la 60–80 km/h sau pot depăși aceste valori.
Precipitații mixte la altitudini mari
În zona montană, la peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Fenomenele sunt așteptate în special în Carpații Meridionali, unde stratul de zăpadă va continua să se depună.
Grosimea stratului nou de zăpadă va fi, în general, de 3–5 centimetri, conform informării meteorologice. În restul zonelor menționate, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie, cu acumulări care pot ajunge la valorile indicate de meteorologi.
Informarea generală pentru ploi moderate, precipitații mixte și intensificări ale vântului este valabilă până la 28 octombrie, ora 15:00, potrivit intervalului menționat în comunicarea ANM. Atenționările de cod galben precizează separat fenomenele vizate, județele afectate și orele de intrare în vigoare.
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