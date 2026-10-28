Pensiile și salariile bugetarilor trebuie indexate. Kelemen Hunor: „Trebuie să găsească acei bani”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, 28 octombrie, că Guvernul trebuie să identifice fondurile necesare pentru majorarea pensiilor conform legii și pentru indexarea salariilor din sectorul bugetar, după înghețarea acestora. Liderul UDMR consideră că Executivul ar trebui să își asume răspunderea pentru o nouă lege a salarizării unitare, care să corecteze dezechilibrele existente în sistem. Potrivit acestuia, necesarul financiar este estimat la 10-12 miliarde de lei.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, că Guvernul trebuie să găsească resursele financiare necesare pentru indexarea pensiilor și a salariilor din sistemul public.

Liderul UDMR a susținut că majorarea pensiilor trebuie realizată în conformitate cu prevederile legale, luând în calcul inflația din 2025. În același timp, acesta a atras atenția asupra situației salariilor bugetarilor, care au fost înghețate.

„Trebuie să găsească acei bani şi trebuie crescute pensiile conform legii, adică inflaţia din 2025 şi salariile din sistemul bugetar, că au fost îngheţate. Şi aici vorbim doar de indexare, nu vorbim de o creştere diferită”, a spus Kelemen Hunor.

Declarația vizează necesitatea asigurării fondurilor pentru ajustările salariale și ale pensiilor, fără ca liderul UDMR să propună în acest context majorări suplimentare față de indexare.

Kelemen Hunor consideră că Guvernul ar trebui să profite de posibilitatea angajării răspunderii în Parlament pentru a adopta o nouă lege a salarizării unitare.

Potrivit acestuia, o asemenea măsură ar permite corectarea diferențelor și a dezechilibrelor din actualul sistem de salarizare a personalului bugetar.

„Ar fi bine să vină Guvernul, dacă doreşte totuşi o asumare, să fie pe legea salarizării”, a declarat președintele UDMR.

Acesta a explicat că adoptarea unei noi legi ar fi preferabilă unei simple indexări a salariilor, deoarece ar permite și reorganizarea modului în care sunt stabilite remunerațiile în sectorul public.

Liderul UDMR a estimat că aplicarea unei legi unitare a salarizării ar necesita între 10 și 12 miliarde de lei.

În opinia sa, o sumă comparabilă ar fi necesară și pentru indexarea salariilor în actualul sistem, însă fără eliminarea dezechilibrelor existente.

„Cu mici modificări se poate ajunge, fiindcă acolo necesarul ar fi de 10-11, maxim 12 miliarde. Dar măcar pui o piramidă corectă şi scoţi dezechilibrele din sistemul actual. Dacă nu faci acest lucru, tot 10-11 miliarde dai pe indexarea salariilor, dar păstrezi şi dezechilibrele, atunci mai bine vii cu o asumare înainte de proiectul de buget şi ai o lege unitară de salarii”, a subliniat Kelemen Hunor.

În acest fel, președintele UDMR susține că fondurile alocate pentru salariile bugetarilor ar putea fi utilizate și pentru corectarea structurii de salarizare, nu doar pentru actualizarea veniturilor existente.