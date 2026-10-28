Black Friday, avertismentul Poliției, DNSC și băncilor privind fraudele online. Cum pot fi verificate ofertele și plățile

Experții în securitate cibernetică, reprezentanții Poliției Române și specialiștii din sectorul bancar avertizează asupra riscurilor de fraudă online din perioada Black Friday. Recomandările vizează verificarea ofertelor comerciale, a solicitărilor de plată și a mesajelor referitoare la livrarea coletelor sau la restituirea unor sume de bani.

Avertismentul a fost transmis miercuri de reprezentanții proiectului național de educație digitală și prevenire a criminalității informatice #SiguranțaOnline, inițiat de Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor (ARB), cu sprijinul sectorului bancar.

Specialiștii atrag atenția că tentativele de fraudă pot apărea în diferite etape ale cumpărăturilor, de la identificarea unei oferte pe rețelele sociale până la confirmarea plății sau urmărirea unei comenzi. Mesajele despre colete care nu pot fi livrate, solicitările de achitare a unor taxe suplimentare și notificările privind presupuse rambursări se numără printre metodele prin care atacatorii încearcă să obțină date personale și bancare.

Pentru a reduce riscurile, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice informațiile înainte de a efectua o plată și să nu acceseze automat linkurile primite prin SMS, e-mail sau mesagerie. De asemenea, specialiștii recomandă folosirea aplicațiilor oficiale pentru verificarea comenzilor și contactarea imediată a băncii dacă datele cardului au fost divulgate.

În perioada reducerilor, reclamele care folosesc numele și identitatea vizuală ale unor branduri cunoscute pot direcționa utilizatorii către site-uri false. Aceste pagini sunt concepute pentru a semăna cu magazinele autentice și pot solicita informații personale, date bancare sau alte detalii sensibile.

Specialiștii recomandă verificarea adresei complete a site-ului, a identității comerciantului și a informațiilor de contact, livrare și retur înainte de introducerea datelor personale sau bancare. O ofertă promovată pe rețelele sociale nu trebuie considerată legitimă doar pentru că utilizează sigla unui brand cunoscut sau are un aspect profesionist.

O metodă mai sigură este introducerea directă în browser a adresei cunoscute a magazinului ori accesarea aplicației oficiale. Compararea prețurilor și verificarea informațiilor despre vânzător sunt, de asemenea, recomandate, mai ales atunci când oferta este însoțită de mesaje care solicită plata imediată.

Prezența mențiunii „https” în adresa unui site indică utilizarea unei conexiuni criptate, dar nu reprezintă o garanție că magazinul este autentic. Prin urmare, verificarea adresei și a identității comerciantului rămâne necesară înainte de orice achiziție.

Înainte de confirmarea unei tranzacții în aplicația bancară, utilizatorii trebuie să citească informațiile afișate și să verifice suma care urmează să fie plătită, precum și beneficiarul. Orice operațiune care nu a fost inițiată de titularul contului trebuie tratată cu prudență și nu trebuie aprobată.

Reprezentanții proiectului #SiguranțaOnline atrag atenția că parolele de acces, codul PIN al cardului și codurile de autorizare primite prin SMS sau în aplicația bancară nu trebuie comunicate altor persoane. Aceste informații pot fi folosite de atacatori pentru a obține acces la conturi sau pentru a autoriza tranzacții.

Datele cardului trebuie introduse numai după verificarea comerciantului și a paginii de plată. O solicitare urgentă primită prin telefon, e-mail sau printr-o aplicație de mesagerie nu reprezintă un motiv suficient pentru efectuarea unei operațiuni bancare.

Utilizatorii sunt sfătuiți să acorde atenție fiecărei confirmări de plată și să nu aprobe tranzacții pe care nu le recunosc. Verificarea informațiilor înainte de autorizare este importantă inclusiv atunci când mesajul pare să provină de la o companie cunoscută sau de la o instituție financiară.

Notificările referitoare la livrări pot fi folosite pentru a determina utilizatorii să acceseze pagini false sau să furnizeze informații sensibile. Mesajele despre colete blocate, adrese incomplete ori taxe suplimentare trebuie verificate direct prin intermediul site-ului sau al aplicației oficiale a comerciantului ori a firmei de curierat.

Aceeași regulă se aplică notificărilor care anunță restituirea unor sume de bani. O presupusă rambursare nu justifică divulgarea codurilor de autorizare și nici aprobarea unei plăți pentru a primi banii înapoi.

În cazul unor solicitări de plată suplimentară, utilizatorii sunt sfătuiți să contacteze comerciantul prin datele de contact din comanda inițială sau prin informațiile publicate pe site-ul oficial. Verificarea trebuie făcută independent de linkul primit, chiar dacă mesajul pare să corespundă unei comenzi recente.

Specialiștii subliniază că faptul că o persoană așteaptă mai multe colete nu confirmă autenticitatea unei notificări despre livrare. Atacatorii pot exploata această situație pentru a face mesajele frauduloase să pară credibile, determinând destinatarii să reacționeze fără să verifice sursa.

Instrumentele de inteligență artificială pot fi utilizate pentru realizarea unor texte și materiale vizuale care imită comunicările autentice ale companiilor. Din acest motiv, un mesaj redactat corect, un logo familiar sau o pagină cu aspect profesionist nu reprezintă dovezi suficiente că informațiile sunt reale.

Absența greșelilor gramaticale nu exclude posibilitatea unei tentative de fraudă. Utilizatorii trebuie să verifice cine a transmis mesajul, unde conduce linkul și dacă solicitarea corespunde unei operațiuni pe care au inițiat-o efectiv.

În perioada Black Friday, verificarea atentă a sursei este importantă atât înainte de cumpărare, cât și după plasarea comenzii. Mesajele despre plăți, livrări sau rambursări trebuie confruntate cu informațiile disponibile în contul oficial al comerciantului ori al firmei de curierat.

Persoanele care au introdus date bancare pe un site suspect, au transmis coduri de securitate sau au observat tranzacții pe care nu le recunosc sunt sfătuite să contacteze imediat banca, folosind canalele oficiale. Demersul permite solicitarea măsurilor necesare pentru protejarea contului și limitarea riscurilor asociate operațiunilor suspecte.

Specialiștii recomandă păstrarea mesajelor primite, a adreselor site-urilor accesate, a capturilor de ecran și a dovezilor privind tranzacțiile. Aceste informații pot fi utile pentru documentarea incidentului și pentru sesizarea autorităților.

Clienții care au devenit victime ale unei fraude sunt îndrumați să sesizeze Poliția și să notifice Directoratul Național de Securitate Cibernetică. DNSC poate fi contactat la numărul 1911 sau prin intermediul platformei pnrisc.dnsc.ro.

Pentru informații suplimentare, recomandări de prevenire și resurse de educație digitală, utilizatorii pot accesa site-ul oficial al sigurantaonline.ro.