Românii își fac calculele înainte de Black Friday. Suma pe care sunt dispuși să o cheltuiască

Black Friday se apropie, iar românii își planifică achizițiile, își stabilesc bugetele și pregătesc listele de produse pe care vor să le cumpere. Șapte din zece persoane cu vârste între 18 și 55 de ani intenționează să profite de ofertele din această perioadă, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, potrivit studiului MKOR „Black Friday Trends 2023–2026”.

Interesul pentru cumpărăturile de Black Friday se menține ridicat, însă bugetele planificate nu înregistrează creșteri semnificative. Consumatorii trebuie să țină cont de scumpiri, care au redus puterea de cumpărare, în timp ce își stabilesc prioritățile pentru produsele pe care doresc să le achiziționeze.

Potrivit studiului, românii intenționează să aloce, în medie, aproximativ 2.100 de lei pentru cumpărăturile de Black Friday. Suma este apropiată de nivelurile înregistrate în ultimii doi ani, ceea ce indică o stagnare a bugetului mediu planificat, în pofida modificărilor apărute în nivelul prețurilor.

Scumpirile influențează capacitatea de cumpărare, iar consumatorii trebuie să își organizeze cheltuielile în funcție de resursele disponibile. În acest context, planificarea achizițiilor devine o etapă importantă pentru cei care intenționează să profite de ofertele comerciale.

Datele cercetării arată că majoritatea cumpărătorilor interesați de campanie își pregătesc din timp cheltuielile. Astfel, 86% dintre persoanele care intenționează să cumpere de Black Friday și-au stabilit deja bugetul, în timp ce 84% își pregătesc în avans lista de produse dorite.

Aceste procente evidențiază preocuparea consumatorilor pentru organizarea cumpărăturilor înainte de începerea campaniei. Stabilirea unei limite de cheltuieli și selectarea produselor urmărite din timp sunt două dintre principalele comportamente identificate de studiul MKOR.

Electronicele și electrocasnicele pentru locuință se află în fruntea preferințelor românilor care intenționează să facă achiziții de Black Friday. Aceste categorii ocupă un loc important pe listele de cumpărături pregătite înaintea campaniei de reduceri.

Hainele și accesoriile reprezintă, la rândul lor, o categorie de interes. Potrivit datelor studiului, 30% dintre cumpărătorii vizați intenționează să achiziționeze astfel de produse în perioada ofertelor.

Preferințele evidențiate de cercetare arată că interesul pentru Black Friday acoperă atât produsele destinate locuinței, cât și articolele de îmbrăcăminte și accesoriile personale. Alegerea produselor rămâne legată de prioritățile fiecărui cumpărător și de bugetul pe care acesta îl are la dispoziție.

Studiul mai indică o preferință pentru cumpărăturile online, canal prin care consumatorii pot consulta ofertele și pot selecta produsele pe care doresc să le achiziționeze. Pentru persoanele care își pregătesc din timp lista de cumpărături, accesul la ofertele disponibile pe internet reprezintă o componentă a procesului de planificare.

Prețurile promoționale reprezintă un alt element important pentru persoanele interesate de campania de Black Friday. Dintre consumatorii care au făcut cumpărături anul trecut, 77% așteaptă reduceri substanțiale, potrivit studiului MKOR „Black Friday Trends 2023–2026”.

Așteptările privind reducerile sunt relevante într-o perioadă în care bugetul mediu planificat rămâne la aproximativ 2.100 de lei, iar scumpirile continuă să afecteze puterea de cumpărare. Pentru consumatorii care și-au stabilit deja limitele de cheltuieli, nivelul reducerilor reprezintă un criteriu important în alegerea produselor.

Datele cercetării surprind comportamentul persoanelor cu vârste între 18 și 55 de ani care intenționează să participe la campania de Black Friday. Majoritatea celor interesați își definesc din timp bugetul și produsele urmărite, în timp ce electronicele, electrocasnicele, hainele și accesoriile se numără printre categoriile vizate de cumpărători.

Tinerii din Generația Z manifestă cea mai mare disponibilitate de a face cumpărături de Black Friday, 78% dintre aceștia declarând că intenționează să participe la campanie. Procentul este mai mare decât în rândul Millennials, unde ajunge la 69%, și al Generației X, unde se situează la 66%.

În cazul persoanelor cu vârste între 46 și 55 de ani, intenția de cumpărare a crescut față de anul trecut. Dacă în 2025 doar jumătate dintre respondenții din această categorie declarau că vor să cumpere de Black Friday, în 2026 proporția a ajuns la aproximativ două treimi. Totodată, Generația X a înregistrat cel mai ridicat nivel de nemulțumire față de experiența de cumpărare din 2025: 13% dintre cumpărătorii din această categorie s-au declarat nemulțumiți, comparativ cu 5% dintre cei din Generația Z.

Și în rândul tinerilor, și în cel al generației Millennials, intenția de cumpărare este mai mare decât în anul precedent. Pentru Generația Z, procentul a urcat de la 71% în 2025 la 78% în 2026, în timp ce în cazul Millennials a crescut de la 64% la 69%. Diferențele sunt însă relativ reduse.

Datele trebuie interpretate cu prudență, deoarece fiecare categorie generațională include mai puțini respondenți decât eșantionul total, ceea ce implică o marjă de eroare mai mare. În aceste condiții, diferențele de 5-7 puncte procentuale pot fi explicate și prin variații statistice. Prin urmare, rezultatele indică menținerea intenției de cumpărare, fără a permite afirmarea cu certitudine a unei creșteri semnificative.

Cele mai vizibile schimbări în privința canalelor de cumpărare apar în rândul tinerilor din Generația Z. Dacă în 2025 majoritatea acestora combinau comenzile online cu vizitele în magazinele fizice, proporția celor care preferă exclusiv cumpărăturile online a crescut considerabil în 2026. Anul trecut, 56% optau pentru ambele variante, în timp ce anul acesta 57% declară că vor cumpăra numai online, față de 35% în 2025.

Tendința de orientare către comerțul online este vizibilă și în rândul Millennials. În această categorie, procentul celor care preferă cumpărăturile exclusiv online a crescut de la 51% în 2025 la 63% în 2026. În schimb, în cazul Generației X, modificarea este mai redusă: ponderea a urcat de la 53% la 57%.

Canalele prin care consumatorii află despre promoții diferă, de asemenea, în funcție de generație. Instagram și TikTok sunt principalele surse de informare pentru tineri, fiind menționate de 33%, respectiv 31% dintre respondenții din Generația Z. În schimb, persoanele din Generația X se bazează mai ales pe televiziune, indicată de 44% dintre respondenți, și pe Facebook, menționat de 40%.

Diferențele dintre generații se observă și în categoriile de produse urmărite pentru campania de Black Friday. Tinerii sunt mai interesați de haine și accesorii, categorie menționată de 38% dintre respondenții din Generația Z, comparativ cu 25% în rândul Generației X. Jocurile video reprezintă o altă categorie preferată de tineri, cu o pondere de 24%, față de numai 5% în cazul generației mai mature.

În schimb, electrocasnicele și electronicele destinate locuinței se regăsesc mai frecvent pe listele de cumpărături ale generațiilor Millennials și X. Aceste produse sunt vizate de 55% dintre respondenții din Generația X și de 53% dintre Millennials, în timp ce în rândul Generației Z procentul este de 42%.

O diferență apare și în cazul jucăriilor și al articolelor pentru copii, categorie mai des menționată de Millennials. Aproximativ 20% dintre respondenții acestei generații intenționează să cumpere astfel de produse de Black Friday, o pondere de aproape două ori mai mare decât cea înregistrată în rândul Generației Z și al Generației X, unde procentul se situează în jurul valorii de 10%.