Ministerul Culturii alocă 500.000 de lei pentru promovarea unui film românesc la Oscar. Ioana Ciocan explică provocările campaniei

Ministerul Culturii va acorda 500.000 de lei pentru promovarea filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, în cursa pentru Premiile Oscar 2027. Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a anunțat marți seară sprijinul financiar destinat campaniei internaționale. Producția, selectată să reprezinte România la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”, urmează să fie lansată în cinematografele din țară în ianuarie 2027.

Ministerul Culturii va finanța cu 500.000 de lei campania de promovare a filmului „Fjord”, realizat de regizorul Cristian Mungiu, în vederea participării la Premiile Oscar 2027. Anunțul a fost făcut de ministrul Ioana Ciocan, care a explicat că instituția a depus un efort financiar considerabil pentru a susține vizibilitatea internațională a producției românești.

Într-o intervenție la Digi24, ministrul a comparat resursele disponibile pentru promovarea filmului românesc cu bugetul unei producții din Spania, considerată favorită în competiție. Ioana Ciocan a menționat drama spaniolă „La Bola Negra”, regizată de Javier Calvo și Javier Ambrossi, care o are în distribuție pe Penélope Cruz.

Potrivit oficialului, producția spaniolă dispune de un buget de 50 de milioane de dolari, în timp ce Ministerul Culturii din România a reușit să mobilizeze 500.000 de lei pentru promovarea filmului lui Cristian Mungiu.

„Îl susținem. O să dau două exemple: filmul care acum este favorit – și o să zic doar țara, Spania (drama spaniolă ‘La Bola Negra’, regia Javier Calvo și Javier Ambrossi, cu Penélope Cruz în distribuție – n.r.), care are un buget – sper că se ține bine toată lumea în fotolii – 50 de milioane de dolari, Ministerul Culturii a făcut un efort supraomenesc – și zic cu foarte mare răspundere – să susțină promovarea la Oscar cu 500.000 de lei”, a declarat Ioana Ciocan.

Promovarea filmului „Fjord” la Premiile Oscar presupune o campanie internațională prin care producția să ajungă la membrii Academiei Americane de Film. Ioana Ciocan a explicat că valoarea artistică a unui lungmetraj trebuie susținută printr-o strategie de distribuție și comunicare, astfel încât acesta să poată fi vizionat și evaluat de cei care participă la procesul de vot.

Ministrul a precizat că o asemenea campanie implică atât promovare online, cât și acțiuni desfășurate prin mijloace tradiționale. Printre instrumentele menționate se numără panourile publicitare din Statele Unite, aparițiile în emisiuni televizate și distribuirea filmului pe scară largă.

Ioana Ciocan a comparat procesul de promovare cu o campanie electorală, având în vedere necesitatea de a convinge membrii Academiei să voteze producția românească. Oficialul a recunoscut că rezultatul demersului nu poate fi anticipat, însă a subliniat că Ministerul Culturii va încerca să asigure sprijinul necesar.

„Pentru că, într-adevăr, Cristian Mungiu poate să facă cel mai fabulos film de pe suprafața Pământului, dar el are un fel de campanie electorală de făcut. El trebuie să convingă cei 12.000 de membri ai juriului Academiei să îl voteze. Asta înseamnă că acești membri trebuie să aibă acces la filmul lui, filmul lui trebuie să fie distribuit peste tot, trebuie să aibă o campanie foarte bine făcută, în online, în offline, billboard-uri, în America, emisiuni televizate. Este o muncă sisifică. Dacă vom reuși, nu știu. Dar, cu siguranță, vom încerca”, a mai spus Ioana Ciocan.

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu și recompensat cu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes, a fost ales să reprezinte România în competiția pentru categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” a Premiilor Oscar.

Producția a fost prezentată pe 24 noiembrie, în cadrul unei proiecții speciale de gală organizate la Ateneul Român, eveniment la care a participat și o parte a echipei filmului.

Lungmetrajul a fost inclus în programul celei de-a XVII-a ediții a festivalului Les Films de Cannes à Bucarest. Cu această ocazie, organizatorii au pregătit și proiecții simultane în cinematografele disponibile din București și din alte localități ale țării.

Premiera națională este programată pentru 15 ianuarie 2027 și va fi marcată printr-o gală organizată la Sala Palatului din București. La eveniment sunt așteptați regizorul Cristian Mungiu, actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, alături de alți membri ai distribuției și ai echipei de producție.

Academia Americană de Film urmează să anunțe pe 15 decembrie lista scurtă a producțiilor care continuă competiția pentru Premiile Oscar 2027. Această etapă va stabili filmele care rămân în cursa pentru nominalizările oficiale.

Selecția finală a nominalizărilor este programată pentru 21 ianuarie 2027, la câteva zile după premiera națională a filmului „Fjord”.

Cea de-a 99-a ediție a galei Premiilor Academiei Americane de Film va avea loc pe 14 martie 2027, la Los Angeles.