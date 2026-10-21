Diana Nicolaie preia conducerea Art Safari New Museum de la Ioana Ciocan. Fosta directoare a devenit ministru al Culturii

Art Safari New Museum are un nou director general începând cu 20 octombrie 2026. Diana Nicolaie, designer și artist vizual implicat în dezvoltarea mai multor proiecte ale instituției, a preluat funcția de CEO de la Ioana Ciocan, nominalizată pentru funcția de ministru al Culturii. Schimbarea are loc după o perioadă în care Art Safari a organizat 19 ediții și a atras peste un milion de vizitatori.

Diana Nicolaie a preluat conducerea Art Safari New Museum după ce Ioana Ciocan, aflată la conducerea proiectului din 2015, a fost nominalizată pentru funcția de ministru al Culturii.

Noua directoare generală a contribuit în ultimii ani la dezvoltarea proiectelor Art Safari, atât prin conceperea unor spații expoziționale, cât și prin coordonarea unor expoziții realizate în colaborare cu instituții culturale din România și din străinătate.

Printre proiectele sale se numără conceptul de arhitectură al noului spațiu Art Safari din Amzei 13, pus la dispoziția fundației de utilitate publică de către Primăria Sectorului 1.

Diana Nicolaie a coordonat și expoziția Bags Inside Out, realizată în parteneriat cu Victoria and Albert Museum din Londra, precum și Enescu și Minotaurul, organizată în colaborare cu Festivalul Internațional George Enescu.

Alte proiecte la care a contribuit sunt Istoria României în 100 de portrete, R: Eminescu. Poetul rațional și Felix Aftene. Jurnal.

În actualul sezon Art Safari, Diana Nicolaie a fost implicată în expozițiile Război și pace, Pop Art. Lumea în culori și Cristian Mungiu. Fjord, fotografii.

Noua directoare generală a declarat că își propune să continue dezvoltarea Art Safari prin expoziții adaptate interesului publicului, colaborări cu instituții culturale și promovarea artei în rândul generațiilor tinere.

„Sunt onorată să primesc ștafeta de la Ioana Ciocan pentru a conduce Art Safari New Museum, un reper al scenei artistice și culturale din România. Simt pe deplin atât bucuria, cât și responsabilitatea de a duce mai departe munca echipei din ultimii 12 ani. Vom continua să realizăm acele expoziții care reflectă interesul actual al publicului vizitator, să construim parteneriate cu muzee și artiști din țară, dar și nume ale scenei internaționale și să deschidem arta către generațiile noi. Îi urez Ioanei Ciocan succes în următoarea etapă profesională, iar colegilor din echipa Art Safari New Museum le mulțumesc pentru încredere”, a declarat Diana Nicolaie.

Sub conducerea Ioanei Ciocan, Art Safari a ajuns la 19 ediții și a depășit pragul de un milion de vizitatori.

Diana Nicolaie este designer și artist vizual, absolventă a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București și a Academiei de Studii Economice.

Are o experiență de aproape două decenii în coordonarea proiectelor de design, iar din 2023 și-a extins activitatea în domeniul artei vizuale.

În mai 2023, a prezentat expoziția personală LIGHT. An airy view point of density, la ARCUB București.

În același an, a participat alături de artista Carmen Marin la expoziția The Path. Fusion of Two Worlds Inside/Outside, organizată la Institutul Cultural Român din New York, în parteneriat cu Art Safari.

Proiectul LIGHT a fost prezentat ulterior la Art Safari, în Palatul Dacia-România din București, în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2024, și la Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, în februarie și martie 2024.