Cel mai mare diamant scos vreodată la vânzare în România are peste 9 carate. Valoarea de listă ajunge la 260.000 de euro

Cel mai mare diamant oferit vreodată la vânzare în România, cu o greutate de peste 9 carate, va putea fi achiziționat săptămâna viitoare în cadrul licitației „French & Italian Luxury”, organizată de Artmark. Piatra prețioasă este montată într-un inel din platină, realizat manual de celebra casă de bijuterii Aletto, iar prețul de pornire este de 50.000 de euro, semnificativ mai mic decât prețul de listă de 260.000 de euro.

Potrivit unui anunț transmis vineri de Artmark, inelul reunește trei pietre prețioase și reprezintă una dintre piesele de excepție ale licitației. Bijuteria este însoțită de un certificat suplimentar și este considerată o piesă rară, de colecție, care se remarcă atât prin dimensiunea diamantului central, cât și prin eleganța monturii din platină.

Selecția pregătită pentru licitația „French & Italian Luxury” include și alte bijuterii care îmbină măiestria artizanală cu frumusețea pietrelor prețioase.

Printre piesele scoase la vânzare se numără un set de trei cercei din aur bicolor, cu un preț de pornire de 11.000 de euro, și o brățară din aur, datată în jurul anului 1900, care va putea fi achiziționată de la 9.000 de euro.

Oferta include și o broșă în stil Art Nouveau, realizată din aur și platină, al cărei preț de pornire este de 5.000 de euro. De asemenea, participanții vor putea licita pentru un lanț cu pandantiv din aur alb și platină, cu un preț de pornire de 4.200 de euro.

Pe lângă bijuterii, licitația va cuprinde și o serie de accesorii de lux, printre care genți, mănuși și eșarfe semnate de case de modă cunoscute, precum Chanel, Gucci și Prada.

Licitația de bijuterii și accesorii va avea loc pe 22 octombrie, începând cu ora 12:00, și se va desfășura exclusiv online, pe platforma Artmark Live.

Înaintea evenimentului, toate bijuteriile incluse în selecție vor putea fi admirate gratuit la Palatul Cesianu-Racoviță. Expoziția este deschisă zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00.

Artmark este o casă de licitații din România, specializată în organizarea de evenimente dedicate operelor de artă, obiectelor de colecție, bijuteriilor și accesoriilor de lux.