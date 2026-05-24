Grație noilor reguli ale Academiei Americane de Film, anunțate în acest an, pelicula româno-norvegiană „Fjord” intră automat în competiția pentru o nominalizare la Oscarul pentru cel mai bun film internațional.

Conform noilor criterii, producțiile care câștigă marele premiu la șase festivaluri internaționale majore, inclusiv Cannes, primesc eligibilitate automată în această categorie. Astfel, filmul lui Cristian Mungiu nu mai depinde de selecțiile naționale sau de alte etape preliminare, având deja un parcurs avantajat în sezonul premiilor.

Victoria de pe Croazetă îi conferă producției un statut privilegiat în cursa pentru Oscarurile din 2027, într-un an în care Festivalul de la Cannes a fost dominat de filme non-anglofone, fără prezența unor laureați americani în competiția principală.

Filmul lui Cristian Mungiu, o dramă morală plasată în Norvegia și centrată pe o familie de români evanghelici prinsă într-un conflict cu sistemul social norvegian, și-a consolidat statutul internațional, devenind unul dintre cele mai premiate titluri ale ediției de anul acesta de la Cannes.

Pe lângă Palme d’Or, „Fjord” a obținut Premiul FIPRESCI, acordat de critica internațională, Premiul Juriului Ecumenic, pentru dimensiunea umană și morală a poveștii, François Chalais Prize, dedicat filmelor cu relevanță civică și socială, și Citizenship Prize (Prix de la Citoyenneté), oferit producțiilor cu mesaj social puternic.

Odată cu acest succes, Cristian Mungiu a devenit al zecelea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care câștigă de două ori marele trofeu, la 19 ani după victoria obținută cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Triumful de pe Croazetă îi oferă regizorului și cea mai puternică platformă de lansare spre Premiile Oscar din carieră. În 2012, cu „După dealuri”, Mungiu a ajuns pe lista scurtă de nouă filme, însă nu a intrat în selecția finală a nominalizărilor pentru Oscar.

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a obținut Premiul François Chalais la Festivalul de Film de la Cannes, potrivit unui anunț făcut de echipa producției pe Instagram. Distincția a fost ridicată în cadrul ceremoniei de producătorul Tudor Reu și de directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru.

Premiul François Chalais este acordat anual în cadrul Festivalului de la Cannes, înaintea galei oficiale de premiere, și recompensează producțiile cinematografice care promovează valorile jurnalismului. Distincția a fost creată în 1996 de Mei-Chen Chalais, soția jurnalistului și criticului francez François Chalais, ca omagiu adus activității acestuia.

François Chalais a fost unul dintre cei mai cunoscuți reporteri de film din Franța, acoperind aproape 50 de ediții ale festivalului. Premiul este acordat în parteneriat cu France Télévisions și Festivalul de la Cannes.

Echipa filmului „Fjord” a transmis mulțumiri juriului pentru „această recunoaștere importantă” oferită producției.

„Suntem fericiți să anunțăm că FJORD a primit Premiul François Chalais, o distincție cu o lungă tradiție în Franța”, au transmis realizatorii filmului.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de fjordthefilm (@fjordthefilm)

Cristian Mungiu a reușit o nouă performanță majoră la Festivalul de Film de la Cannes, la aproape două decenii după succesul care a schimbat decisiv cinematografia românească, obținând din nou marele trofeu al festivalului.

Filmul „Fjord”, cu Sebastian Stan în rol principal, a câștigat Palme d’Or, cel mai prestigios premiu din industrie. De la realismul dur din „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, filmat pe străzile României, până la peisajele nordice ale Norvegiei din „Fjord”, regizorul continuă să exploreze povești intense, cu impact internațional.

Prin această reușită, Mungiu devine al zecelea regizor din istoria festivalului care reușește să câștige de două ori Palme d’Or.

Cristian Mungiu a urcat pe scenă alături de cei doi protagoniști ai filmului său: actorul de origine română Sebastian Stan și actrița norvegiană Renate Reinsve.

Park Chan-wook, președintele juriului: „Anul acesta, trofeul Palme d’Or revine unei producții care dezvăluie importanța de a înțelege și respecta diversitatea lumii în care trăim. Și face acest lucru cu o iscusință artistică extraordinară. Este vorba despre filmul lui Cristian Mungiu, «Fjord»”.

Cristian Mungiu, regizor câștigător al premiului Palme d’Or: „Acest film reprezintă un angajament de luptă împotriva fundamentalismului de orice natură, este un angajament de a lupta pentru lucrurile pe care le invocăm adesea, precum toleranța, incluziunea, empatia. Sunt niște valori frumoase, de care trebuie să ținem cont mai des. Mulțumesc!”