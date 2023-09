Dana Rogoz este sfâșiată de durere. Cunoscuta actriță din România a postat un mesaj pe rețelele sociale, alături de câteva fotografii. Urmăritorii acesteia au reacționat imediat.

Actrița a scris că ea și cei apropiați se vor descurca foarte greu de acum înainte.

Cunoscuta actriță din România a anunțat că l-a pierdut pe Yorick, iubitul său patruped. Acesta a făcut parte din familie de mai bine de un deceniu, iar vedeta a subliniat că suferă cumplit.

Anterior acestui mesaj, Dana Rogoz le-a făcut fanilor o dezvăluire emoționantă, despre o persoană dragă ei. Este vorba despre bunica sa, pe care a pierdut-o în urmă cu ceva timp.

Astfel, actrița i-a îndemnat pe cei care o urmăresc să petreacă mai mult timp cu cei dragi și să prețuiască fiecare clipă alături de familie.

„Ieri m-am bucurat că am putut ajunge la lansarea cărții lui Cristian Mungiu – Tania Ionașcu, bunica mea. A fost o seară emoționantă, care m-a făcut să mă gândesc la bunica mea din partea mamei, căreia îi spuneam Baica.

Din păcate, nu am rămas cu foarte multe povești despre trecutul ei, deși am avut o relație foarte apropiată. Neșansa a fost că atunci când eu am ajuns suficient de mare cât să fiu conștientă de trecerea timpului, ea să se fi îmbolnăvit, amintirile ei fiind una câte una furate de Alzheimer. Așa că, de fiecare dată când ne întâlneam, efectiv încercam să smulg cât mai multe povești de la ea rămase încă vii. Era o femeie cultă – făcea traduceri din franceză, engleză, rusă, ocupase o poziție importantă la Editura Militară”, a povestit Dana Rogoz tot pe pagina ei de socializare.