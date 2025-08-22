Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 continuă să provoace cutremure pe scena politică românească. La Festivalul de Film și Istorii de la Râșnov, judecătoarea Curții Constituționale, Laura-Iuliana Scântei, a încercat să explice de ce scrutinul din 24 noiembrie a fost invalidat și turul al doilea nu a mai avut loc.

Independentul Călin Georgescu câștigase primul tur, urmat de candidata USR, Elena Lasconi, însă, pe 6 decembrie, cu doar două zile înainte de finală, CCR a decis anularea procesului electoral, în timp ce românii din diaspora votaseră deja.

Declarațiile Laurei Scântei, care a afirmat că documentele declasificate ale CSAT ar fi arătat că procesul electoral fusese „viciat” încă din campanie, au aprins controverse.

Una dintre cele mai ferme reacții a venit din partea avocatului Bogdan Bărbuceanu: „Doamna Scântei, cu tot respectul, BATE CÂMPII! Dovada că dreptul e o știință prea complicată pentru dansatorii din politica românească”, a spus acesta pentru DC News.

În fața publicului de la Râșnov, Scântei a subliniat că doar CCR are competență constituțională asupra alegerilor prezidențiale. Ea a admis că în ziua votului nu au fost constatate fraude, însă documentele CSAT desecretizate pe 4 decembrie ar fi semnalat nereguli majore.

„Noi nu am sancționat niciun alegător pentru cum a votat, ci faptul că un competitor nu a respectat niște acte normative obligatorii. Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a explica oamenilor și poate de a ne cere scuze”, a spus judecătoarea.

Potrivit acesteia, Curtea „a luat drept veridice” constatările CSAT, neavând posibilitatea legală de a analiza modul în care instituția și-a fundamentat concluziile.

Juristul Bogdan Bărbuceanu consideră că CCR a depășit limitele trasate de Constituție.

„A afirmat că nu votul oamenilor a fost sancționat, ci faptele unui competitor, lăsând impresia că CCR nu se mai ghidează după Constituție și lege, nu mai are competențe delimitate, ci se transformă într-o instanță de drept penal, care constată fapte și vinovății, nu încălcarea unor principii constituționale”, a declarat acesta.

El acuză că judecătorii au luat decizia pe baza documentelor CSAT, deși verificarea probelor nu intră în atribuțiile Curții:

„CCR a jucat un rol formal, a achiesat la o soluție luată de alte instituții”.

Întrebat dacă decizia CCR îl împiedică pe Georgescu să revină în cursă, avocatul a fost tranșant: „Poate candida la orice funcție publică, fără nicio restricție”.

Bărbuceanu a explicat că singura situație în care un candidat ar fi blocat este cea a unei condamnări definitive însoțite de interdicții:

„Doar în cazul unei condamnări definitive, care ar stabili și aplicarea unei pedepse accesorii sau complementare ce constă în interzicerea exercitării pe o perioadă de la unu la 5 ani a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, respectiv a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, ar fi în imposibilitatea de a candida”.

În opinia sa, hotărârea Curții a vizat strict prezidențialele din 2024–2025, iar menținerea deciziei BEC a fost „fără dubiu, nelegală”, întrucât instituția nu avea competența de a invalida procesul electoral.

Avocatul a criticat în termeni duri modul în care CCR și-a justificat hotărârea: