Poșta Română a pierdut 2.600 de angajați într-un an. Restructurările au adus compania la un minim istoric

Poșta Română a continuat restructurările în 2025, reducând numărul salariaților și închizând aproximativ 700 de unități poștale. Pentru prima dată în istoria companiei, personalul a coborât sub pragul de 20.000 de angajați. În același timp, piața serviciilor poștale din România a înregistrat o creștere a veniturilor și o extindere a rețelelor de livrare. Schimbările au fost însoțite de dezvoltarea punctelor de preluare a coletelor și a sistemelor automate de tip locker.

Poșta Română a încheiat anul 2025 cu 18.200 de salariați, după o reducere de aproximativ 2.600 de posturi față de anul precedent, echivalentul a 12% din personal. Este pentru prima dată când operatorul poștal național coboară sub pragul de 20.000 de angajați, potrivit celui mai recent raport al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Datele arată că, la sfârșitul anului 2024, Compania Națională Poșta Română (CNPR) avea aproximativ 20.800 de salariați, comparativ cu 21.800 în 2023. În intervalul 2023–2025, numărul angajaților s-a redus cu aproximativ 3.600 de persoane, ceea ce reprezintă o diminuare de peste 16%.

Ritmul restructurărilor s-a accelerat în ultimul an analizat. Dacă în 2024 reducerea personalului a fost de aproximativ 4%, în 2025 scăderea a ajuns la 12%, de trei ori mai mare.

Autoritatea de reglementare precizează că disponibilizările au vizat în principal personalul care nu desfășura activități de livrare a coletelor, ceea ce a determinat modificarea structurii angajaților din sectorul poștal.

„Deși se mentine unul dintre cei mai mari angajatori din România, numărul angajaţilor CNPR a scăzut în premieră sub 20.000. Reducerile au avut loc în special în rândul angajaţilor neimplicaţi în livrarea de colete, ceea ce a condus la creşterea ponderii celor implicaţi în livrarea de colete, care reprezintă 4 din 5 angajaţi în domeniul poştal”, arată ANCOM în raportul său.

Reducerea numărului de angajați ai Poștei Române s-a reflectat și în distribuția personalului din întreaga industrie, unde activitățile asociate livrării coletelor au ajuns să concentreze o proporție tot mai mare a forței de muncă.

La sfârșitul anului 2025, 81,5% dintre angajații sectorului poștal erau implicați în livrarea coletelor, față de 76,9% în 2024 și 76,2% în 2023. În numai doi ani, ponderea acestei categorii a crescut cu 5,3 puncte procentuale.

Prin urmare, mai mult de patru din cinci salariați ai domeniului desfășurau activități legate de livrarea coletelor. În schimb, ponderea angajaților care nu participau la aceste operațiuni s-a redus de la 23,8% în 2023 la 18,5% în 2025.

Această modificare a avut loc în paralel cu diminuarea numărului total de persoane angajate în sector, restructurările operatorului național având cea mai mare contribuție la scăderea personalului.

Piața serviciilor poștale din România a înregistrat o reducere importantă a forței de muncă în 2025, numărul total al salariaților ajungând la aproximativ 30.600, comparativ cu 33.700 în anul precedent și 34.900 în 2023.

Scăderea a fost de 9% în 2025, după o diminuare de 3% în 2024. În termeni absoluți, sectorul a pierdut aproximativ 3.100 de angajați într-un singur an, dintre care 2.600 lucrau la Poșta Română.

Ceilalți furnizori de servicii poștale au înregistrat o reducere mai temperată a personalului, de la 12.900 de angajați în 2024 la aproximativ 12.400 în 2025. Diminuarea a fost de circa 4%, în timp ce la operatorul național a ajuns la 12%.

Astfel, ritmul reducerii personalului a fost de trei ori mai ridicat la Poșta Română decât în restul pieței. În același interval, ponderea angajaților CNPR în totalul salariaților din sector a coborât de la aproximativ 62% la 59%. În 2023, compania concentra peste 62% din personalul industriei.

În paralel, veniturile poștale anuale generate, în medie, de un angajat al sectorului au crescut cu 22% față de 2024, atingând 227.000 de lei în 2025.

Restructurările Poștei Române nu s-au limitat la reducerea personalului, ci au inclus și reorganizarea rețelei teritoriale, compania închizând aproximativ 700 de unități poștale în cursul anului 2025.

În pofida acestor închideri, numărul total de unități poștale din România a crescut cu aproximativ 760, de la 7.590 în 2024 la 8.350 la sfârșitul anului 2025. Avansul anual a fost de 10%.

Creșterea a fost determinată de extinderea rețelelor de preluare și livrare prin intermediul parteneriatelor comerciale. Furnizorii de servicii poștale au dezvoltat puncte de acces și contact în spații aparținând altor companii, inclusiv magazine de proximitate și benzinării.

„Creşterea cu peste 700 a numărului total de unităţi poştale se datorează în fapt extinderii reţelelor de livrare/preluare prin contracte încheiate cu diverşi parteneri (de ex. magazine de proximitate, benzinării etc.), care au supracompensat închiderea a 700 unități poștale de către CNPR”, se arată în raportul ANCOM.

Extinderea infrastructurii poștale s-a manifestat pe parcursul ultimilor doi ani. România avea aproximativ 7.240 de unități poștale în 2023, numărul acestora crescând la 7.590 în 2024 și la 8.350 în 2025.

Dezvoltarea rețelelor alternative de preluare și livrare a coletelor a determinat reducerea ponderii Poștei Române în infrastructura națională de unități poștale, chiar dacă numărul total al punctelor de acces a continuat să crească.

În 2023, punctele de acces și contact ale operatorului național reprezentau 71% din totalul unităților poștale din România. Ponderea a scăzut la 65% în 2024 și la 51% în 2025.

În numai doi ani, Poșta Română a pierdut astfel 20 de puncte procentuale din ponderea deținută în rețeaua națională de unități poștale. Evoluția a fost influențată de închiderea unor unități ale companiei și de extinderea punctelor operate de ceilalți furnizori prin parteneriate comerciale.

În schimb, operatorul național și-a menținut poziția dominantă în ceea ce privește cutiile și căsuțele poștale. În 2025, Poșta Română deținea 93% din totalul acestora la nivel național, comparativ cu 94% în 2023.

Sistemele automate de livrare și ridicare a coletelor au continuat să se dezvolte într-un ritm accelerat în România, în paralel cu reducerea rețelei tradiționale a Poștei Române și extinderea punctelor de acces operate prin parteneriate.

La sfârșitul anului 2025, pe piața românească erau utilizate aproximativ 10.730 de lockere, comparativ cu 8.400 în 2024. Creșterea anuală a fost de 28%, ceea ce înseamnă aproximativ 2.300 de sisteme automate suplimentare.

Extinderea a continuat după avansul de 42% înregistrat în 2024, când numărul lockerelor crescuse de la aproximativ 5.920 în 2023 la 8.400.

Comparativ cu sfârșitul anului 2023, rețeaua sistemelor automate de livrare și ridicare a coletelor s-a extins cu aproximativ 81%, apropiindu-se de dublarea capacității numerice în numai doi ani.

Din totalul celor 10.730 de lockere utilizate la sfârșitul anului 2025, aproximativ 10.520 se aflau în proprietatea furnizorilor de servicii poștale.

La nivel național, densitatea infrastructurii a depășit 5,5 lockere la fiecare 10.000 de locuitori.

Dezvoltarea infrastructurii automate de livrare a coletelor a fost susținută de mai mulți operatori poștali, însă distribuția sistemelor între furnizori a rămas neuniformă.

La sfârșitul anului 2025, lockerele erau deținute de nouă furnizori de servicii poștale, dintre care numai șase administrau rețele care depășeau 100 de unități.

Totodată, aproximativ 200 de lockere erau utilizate în comun de mai mulți furnizori. Această practică reflectă dezvoltarea unor modele de partajare a infrastructurii de livrare, prin care operatorii pot utiliza aceleași sisteme automate.

În cazul Poștei Române, prezența în segmentul lockerelor a rămas redusă, în pofida creșterii numărului de sisteme automate utilizate de companie.

Ponderea lockerelor operatorului național în totalul sistemelor utilizate pe piață a fost de 0,48% în 2025, față de 0,04% în 2024 și 0,05% în 2023.

Piața serviciilor poștale din România a continuat să crească în 2025, în ciuda reducerii numărului de angajați și a schimbărilor în structura rețelelor de livrare și preluare a trimiterilor.

Valoarea totală a pieței a ajuns la 7,3 miliarde de lei, în creștere cu 14% față de anul precedent.

Avansul a însemnat venituri suplimentare de peste 900 de milioane de lei, reprezentând cea mai mare creștere anuală în valoare absolută consemnată de sectorul poștal.

Potrivit datelor autorității de reglementare, valoarea pieței serviciilor poștale din România s-a dublat în intervalul ultimilor cinci ani.