Salarii mai mari la Poșta Română. Sindicatul cere ca niciun angajat să nu mai fie plătit cu salariul minim pe economie

Angajații Poștei Române ar putea beneficia de salarii mai mari și de tichete de masă majorate, dacă solicitările sindicale vor fi acceptate de conducerea companiei. Sindicatul Național Poștă Curierat (SNPC) a început negocierile pentru un nou Contract Colectiv de Muncă și cere inclusiv eliminarea diferențelor salariale dintre angajații cu experiență și cei nou-veniți. Prima întâlnire nu s-a încheiat cu un acord, iar conducerea companiei urmează să analizeze impactul financiar al propunerilor.

Sindicatul Național Poștă Curierat, organizație sindicală reprezentativă în cadrul Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., a participat la prima întâlnire cu reprezentanții conducerii companiei pentru negocierea unui nou Contract Colectiv de Muncă.

Principala solicitare vizează majorarea salariilor de bază, astfel încât niciun angajat al Poștei Române să nu mai fie remunerat la nivelul salariului minim pe economie.

Reprezentanții SNPC au prezentat conducerii un document care cuprinde propunerile transmise de filialele sindicale din întreaga țară.

Acestea urmăresc creșterea veniturilor, recunoașterea experienței profesionale și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Sindicatul consideră că nivelul salariilor trebuie să reflecte responsabilitățile angajaților și contribuția acestora la funcționarea serviciilor poștale.

„Am adus la masa discuțiilor solicitările colegilor noștri din întreaga țară. Cerem ca niciun salariat al Poștei Române să nu mai fie plătit la nivelul salariului minim pe economie și ca vechimea și experiența să fie recunoscute corect”, a declarat Mircea Tudosie, președintele SNPC.

Deocamdată, solicitarea reprezintă o propunere sindicală, nu o majorare salarială aprobată de companie.

O altă prioritate a negocierilor este eliminarea inechităților salariale dintre salariații care au intrat recent în companie și cei care lucrează de mai mulți ani în cadrul Poștei Române.

Sindicatul solicită ca experiența profesională și vechimea în muncă să fie recunoscute prin nivelul remunerației.

Această revendicare urmărește corectarea situațiilor în care diferențele dintre salariile angajaților nou-veniți și cele ale salariaților cu experiență nu reflectă vechimea și contribuția profesională.

SNPC dorește ca viitorul Contract Colectiv de Muncă să includă prevederi care să asigure o salarizare mai echitabilă.

„Oamenii care asigură zilnic serviciile poștale au nevoie de venituri decente, echitate și respect pentru munca lor. Acestea sunt prioritățile pe care le vom susține în negocieri”, a subliniat Mircea Tudosie.

Sindicatul nu a prezentat, în această etapă, un procent concret de majorare salarială sau o grilă de salarizare propusă pentru fiecare categorie de angajați.

Negocierile nu se limitează la salariile de bază. Sindicatul solicită și majorarea valorii tichetelor de masă acordate angajaților Poștei Române, considerând că beneficiile extrasalariale trebuie să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai.

O altă revendicare privește situația salariaților care pun la dispoziția companiei spații pentru funcționarea agențiilor poștale.

Pentru aceștia, SNPC propune decontarea unei sume lunare, astfel încât utilizarea spațiilor respective în interesul companiei să fie compensată financiar.

Reprezentanții sindicali vor să negocieze și alte drepturi și beneficii care să producă îmbunătățiri concrete ale condițiilor de muncă.

Valoarea propusă pentru tichetele de masă și cuantumul sumelor care ar urma să fie decontate pentru spațiile utilizate de companie nu au fost precizate.

Aceste aspecte urmează să fie discutate în etapele următoare ale negocierilor.

Prima întâlnire dintre reprezentanții SNPC și conducerea Poștei Române a avut un caracter informal.

Discuțiile s-au concentrat asupra principiilor care vor sta la baza negocierilor și asupra stabilirii principalelor priorități.

Potrivit sindicatului, reprezentanții companiei au luat act de revendicările prezentate și urmează să analizeze impactul financiar al acestora.

Conducerea trebuie să evalueze în ce măsură solicitările privind salariile și beneficiile pot fi susținute din bugetul Poștei Române.

Această analiză va avea un rol important în stabilirea posibilităților de majorare a veniturilor și de introducere a unor noi drepturi în Contractul Colectiv de Muncă.

La prima întâlnire nu a fost încheiat niciun acord privind solicitările financiare.

Prin urmare, salariile mai mari, majorarea tichetelor de masă și celelalte beneficii rămân în stadiul de propuneri.

Sindicatul Național Poștă Curierat a anunțat că următoarea întâlnire cu reprezentanții conducerii Poștei Române ar urma să fie programată în cel mult trei săptămâni.

Până atunci, conducerea companiei trebuie să analizeze propunerile și posibilitățile financiare de implementare.

SNPC a transmis că va urmări obținerea unor răspunsuri concrete și înregistrarea unor progrese în etapa următoare a negocierilor.

Principalele puncte de interes vor rămâne stabilirea unor salarii de bază peste nivelul minim pe economie, recunoașterea vechimii profesionale, majorarea tichetelor de masă și acordarea unor compensații pentru salariații care pun spații la dispoziția companiei.

Rezultatul acestor discuții va depinde de acordul dintre reprezentanții angajaților și conducerea Poștei Române, precum și de resursele financiare pe care compania le poate aloca noilor drepturi salariale.