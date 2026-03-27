Anul 2026 aduce schimbări semnificative pe piața asigurărilor auto obligatorii (RCA) în România, cu o tendință clară de creștere a primelor. Această majorare este influențată de eliminarea plafonării tarifelor și de introducerea unor taxe noi, ceea ce face ca șoferii să plătească mai mult pentru acoperirea obligatorie.

Vârsta și experiența șoferului

Șoferii tineri, sub 30 de ani, se confruntă cu cele mai mari tarife, deoarece statistica arată un risc crescut de accidente în această categorie. Experiența limitată la volan crește astfel primele anuale.

Zona geografică

Tarifele variază în funcție de regiune. Bucureștiul și județul Ilfov înregistrează cele mai mari tarife de referință, datorită densității ridicate a traficului și numărului mare de incidente rutiere.

Puterea motorului

Costul poliței crește proporțional cu capacitatea cilindrică sau puterea vehiculului exprimată în kilowați. Mașinile mai puternice implică riscuri mai mari pentru asiguratori, ceea ce se reflectă în prime mai mari.

Sistemul Bonus-Malus

Istoricul de daune al șoferului poate influența semnificativ costul poliței. Un șofer fără daune beneficiază de reduceri, în timp ce accidentele anterioare pot dubla prețul final al asigurării.

Categoria motorului Tarif estimat (RON/an) Motor 1401–1600 cmc ~1.553 lei Motor 1601–1800 cmc ~1.710 lei Vehicule puternice (>200 KW) 3.500 – 4.000 lei, în funcție de vârstă

Eliminarea plafonării a determinat o ajustare a tarifelor la realitatea pieței, ceea ce a generat creșteri semnificative pentru majoritatea șoferilor. În consecință, costurile totale pentru întreținerea unei mașini, inclusiv RCA, taxe, impozite și carburanți, pot ajunge la aproximativ 11.000 lei pe an, în funcție de tipul vehiculului și zona de reședință. În plus, asigurările RCA pot fi achiziționate pentru perioade flexibile între 1 și 12 luni, în funcție de preferințele șoferului.

Anul 2026 aduce o creștere estimată de aproximativ 7% a costului asigurărilor auto în Germania, reflectând atât evoluțiile economice, cât și schimbările pe piața serviciilor de reparații auto. În medie, majoritatea șoferilor vor plăti între 200 și 1.500 de euro pe an, însă valoarea finală depinde semnificativ de tipul de asigurare ales și de istoricul personal de conducere.

În Germania, asigurările auto sunt structurate în trei categorii principale. Asigurarea obligatorie prin lege, Haftpflichtversicherung, oferă acoperire de bază pentru daunele provocate altor persoane sau vehicule și poate fi găsită începând de la 465 până la 509 euro pe an pentru cele mai accesibile oferte.

Pentru șoferii care doresc protecție suplimentară, Teilkasko sau Casco Parțial include pe lângă RCA și protecție împotriva furtului, incendiilor sau fenomenelor naturale, cu tarife minime estimate între 580 și 636 euro anual. Cea mai completă opțiune, Vollkasko sau Casco Complet, oferă protecție maximă, inclusiv pentru daunele provocate propriei mașini din vina șoferului, iar primele încep de la 906 până la 942 euro pe an.

Creșterea prețurilor în 2026 este determinată de mai mulți factori economici și tehnici. Costurile de reparație au crescut semnificativ în ultimul deceniu, piesele de schimb fiind mai scumpe cu peste 70%, iar manopera în service-urile germane poate depăși 180 de euro pe oră. În plus, aproximativ șapte milioane de vehicule au fost reîncadrate în clase de risc superioare, ceea ce a dus automat la majorarea primelor. Locația șoferului joacă, de asemenea, un rol important, aproape cinci milioane de șoferi fiind afectați de scumpiri datorită zonei de reședință, indiferent de istoricul personal de accidente.

Expatriații sau șoferii noi pe piața germană pot fi considerați riscuri mai mari, fiind încadrati în clasa SF0, ceea ce poate ridica costul anual al asigurării până la 1.800 – 2.000 de euro. Există totuși metode eficiente pentru a reduce cheltuielile. Compararea ofertelor pe portaluri precum Check24 sau Verivox poate ajuta la identificarea celui mai avantajos tarif. Plata anuală integrală este mai economică decât ratele lunare, iar alegerea unei franșize mai mari, adică a sumei pe care șoferul o plătește în caz de daună, poate reduce semnificativ prima anuală.

Pentru anul 2026, costul mediu al asigurării auto în Franța este estimat între 650 și 750 de euro pe an, marcând o creștere de aproximativ 4-6% față de 2025. Această majorare reflectă atât evoluțiile economice, cât și schimbările din piața serviciilor de reparații auto, iar prețul final pe care un șofer îl plătește depinde în mod semnificativ de nivelul de acoperire ales, vârsta conducătorului auto și regiunea în care se află.

Cea mai simplă și obligatorie prin lege este Assurance au Tiers, care oferă acoperire pentru daunele provocate altor persoane sau vehicule, iar costul mediu pentru această poliță este de aproximativ 544 de euro pe an, echivalentul a 18 euro pe lună. Nivelul intermediar, Tiers Étendu, include protecție suplimentară împotriva furtului, incendiilor și spargerii geamurilor, cu o primă medie de aproximativ 21 euro pe lună. Cea mai cuprinzătoare variantă este Tous Risques sau Casco Complet, recomandată mai ales pentru mașinile noi, oferind protecție completă inclusiv pentru daunele proprii, iar costul mediu al acestei polițe ajunge la aproximativ 751 de euro anual, adică aproximativ 29 euro pe lună.

Mai mulți factori influențează tarifele în 2026. Vârsta șoferului rămâne un criteriu important: tinerii sub 25 de ani achită cele mai mari prime din cauza lipsei de experiență, iar șoferii seniori, peste 65 de ani, observă o ușoară creștere a costurilor din cauza riscului sporit de accidente. Locația șoferului joacă, de asemenea, un rol semnificativ. Orașele cu densitate mare, precum Marseille, Aix-en-Provence sau Antibes, înregistrează tarife mai ridicate datorită frecvenței crescute a accidentelor și furturilor, în timp ce regiunea Bretania rămâne printre cele mai avantajoase zone pentru asigurările auto. Puterea mașinii, exprimată în CV fiscaux, influențează direct costul: vehiculele mai puternice implică prime mai mari, astfel încât o mașină de 7 CV poate avea o primă medie între 325 și 963 de euro. Sistemul Bonus-Malus are un impact semnificativ asupra tarifelor: un coeficient de „Bonus” poate reduce prima anuală până la 576 de euro, în timp ce un profil neutru, caracteristic șoferilor începători, poate ajunge să plătească în medie 980 de euro.

Creșterile de preț din 2026 au la bază mai mulți factori economici și tehnici. Costul pieselor de schimb și al manoperei a crescut, mai ales pentru vehiculele moderne cu multă electronică, ceea ce a majorat tarifele polițelor. De asemenea, frecvența tot mai mare a fenomenelor naturale, precum grindina sau inundațiile, a determinat asigurătorii să ajusteze primele, iar taxele suplimentare și reevaluarea garanțiilor pentru catastrofe naturale sau posibile riscuri urbane au pus presiune suplimentară asupra prețurilor.

Anul 2026 aduce o majorare semnificativă a costului asigurărilor auto în Spania, cu o creștere medie de aproximativ 12% față de anul precedent. Prețul mediu al unei polițe este estimat la 975 de euro pe an, deși există oferte de bază mult mai accesibile, în special pentru cei care optează pentru acoperirea minimă obligatorie.

Piața spaniolă oferă trei niveluri principale de protecție pentru șoferi. Cea mai simplă opțiune, Terceros, echivalentul RCA, asigură doar responsabilitatea civilă și poate fi achiziționată începând de la aproximativ 168 de euro pe an. Nivelul intermediar, Terceros Ampliado, include pe lângă RCA și protecție împotriva furtului, incendiilor și spargerii geamurilor, cu tarife de pornire de circa 189 de euro anual. Cea mai completă acoperire, Todo Riesgo sau Casco Complet, oferă protecție maximă pentru vehicul, iar primele încep de la aproximativ 265 de euro în cazul unei polițe cu franșiză, în timp ce variantele fără franșiză pot depăși 527 de euro pe an.

Creșterea semnificativă a tarifelor în 2026 este determinată de mai mulți factori. Costul reparațiilor a crescut considerabil, în special pentru polițele Todo Riesgo, majorarea fiind de peste 26% datorită prețului mai ridicat al pieselor de schimb și complexității tehnice a mașinilor moderne. Presiunea inflaționistă asupra costurilor operaționale ale asigurătorilor, combinată cu frecvența tot mai mare a daunelor, a generat o creștere medie a primelor de aproximativ 73 de euro per șofer. Vârsta și experiența șoferului continuă să influențeze semnificativ costul poliței: deși tinerii sub 25 de ani au beneficiat de o ușoară reducere statistică, aceștia rămân categoria cu cele mai mari cheltuieli nominale pentru asigurarea auto.

Pentru a reduce costurile, șoferii au la dispoziție mai multe strategii eficiente. Comparatoarele online, precum Kelisto sau Check24 Spania, sunt instrumente esențiale pentru identificarea celor mai competitive oferte disponibile. Telematica, adică polițele bazate pe comportamentul la volan, câștigă tot mai multă popularitate și pot diminua primele pentru șoferii prudenți. De asemenea, noii rezidenți pot beneficia de istoricul de daune din țara de origine, dacă asigurătorul îl acceptă, accesând astfel bonusuri care reduc costul anual al poliței.

În 2026, asigurarea auto obligatorie (KGFB) în Ungaria rămâne printre cele mai accesibile din Europa Centrală, cu prime medii estimate între 30.000 și 70.000 HUF pe an, echivalentul a aproximativ 75 până la 175 de euro. Pentru autoturismele uzuale, prețul mediu al poliței KGFB a crescut în ultimul an cu 10-11%, situându-se în jurul valorii de 58.000 HUF, adică aproximativ 145 de euro.

Sistemul de asigurări din Ungaria se aliniază modelelor europene, iar costul final depinde în mare măsură de istoricul șoferului și de caracteristicile vehiculului. Polița obligatorie KGFB acoperă răspunderea civilă, iar asigurarea facultativă Casco, destinată daunelor proprii, variază foarte mult în funcție de valoarea mașinii și de complexitatea reparațiilor, tarifele fiind în creștere din cauza prețului mai ridicat al pieselor de schimb și al manoperei în service-urile moderne.

Un element decisiv în stabilirea primei este sistemul Bonus-Malus. Șoferii prudenți, încadrati în clasa B10, pot obține reduceri de până la 50%, în timp ce accidentele anterioare pot dubla sau chiar tripla costul poliței. Vârsta și experiența conducătorului auto influențează semnificativ tarifele: tinerii sub 25-30 de ani și locuitorii capitalei Budapesta plătesc, în general, mult mai mult comparativ cu șoferii experimentați din zonele rurale. În plus, la prima de asigurare se adaugă taxa de accident (Baleseti adó), echivalentă cu aproximativ 30% din valoarea poliței, dar plafonată la o sumă zilnică fixă, care este de obicei inclusă în oferta finală a asigurătorului.

Pentru a obține cel mai avantajos preț în 2026, șoferii maghiari pot folosi platformele de comparare online, extrem de populare în țară. Site-uri precum Netrisk și Biztosítás.hu permit calcularea tarifelor de la toți asigurătorii importanți, printre care Allianz, Generali, Groupama și Union, oferind adesea „garanția celui mai mic preț”. Plata anuală integrală este mai avantajoasă decât plata trimestrială, iar schimbarea asigurătorului cu 30 de zile înainte de data aniversară a poliței permite accesul la oferte mai bune pentru clienții noi.