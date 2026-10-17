România a doborât două drone care au intrat în spațiul aerian național. Avioanele F-16 au intervenit deasupra Mării Negre

Piloții români aflați la bordul unor avioane de luptă F-16 au doborât sâmbătă două drone care au pătruns în spațiul aerian al României, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN). Intervențiile au avut loc în jurul orei 18:00, deasupra Mării Negre, în apropierea localității Sulina. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a precizat că ambele drone au fost doborâte la câteva minute după intrarea în spațiul aerian românesc.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat sâmbătă seară că două drone care au pătruns în spațiul aerian românesc au fost doborâte de piloții Forțelor Aeriene Române.

Intervenția a fost realizată cu aeronave de luptă F-16, iar cele două ținte au fost neutralizate deasupra Mării Negre.

Potrivit informațiilor transmise ulterior de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, prima dronă a intrat în spațiul aerian național la ora 17:59.

Aceasta a fost doborâtă două minute mai târziu, la ora 18:01, la aproximativ 25 de kilometri sud-est de Sulina.

„Piloții noștri au doborât astăzi două drone intrate în spațiul aerian românesc!”, a transmis ministrul interimar al Apărării.

La scurt timp după prima intervenție, piloții români au acționat împotriva unei a doua drone care pătrunsese în spațiul aerian al țării.

Potrivit lui Radu Miruță, aceasta a fost angajată și doborâtă la ora 18:05, la cinci minute după intrarea în spațiul aerian național.

A doua dronă a fost neutralizată la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, tot deasupra Mării Negre.

Ministerul Apărării a confirmat că ambele intervenții au fost realizate de piloți români aflați la manșa unor aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

„În această seară, în jurul orei 18:00, piloții români, aflați la manșele unor aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au doborât două drone intrate în spațiul aerian al României”, a transmis Ministerul Apărării.

Cele două drone au fost doborâte în zona maritimă din apropierea Deltei Dunării.

Incidentul de sâmbătă seară a fost precedat de o alertă aeriană în nordul județului Tulcea, în cursul dimineții.

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă care evolua pe teritoriul Ucrainei, în direcția frontierei cu România, la nord de localitatea Plauru.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

La ora 01:54 a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea locuitorilor din zonă.

Potrivit MApN, în timpul acestui incident nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 02:30.

Incidentele aeriene au loc într-o perioadă în care Marea Neagră este tot mai afectată de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În ultima lună, în regiune au fost semnalate mai multe atacuri cu drone, inclusiv asupra unor nave comerciale.

Săptămâna trecută, două nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României.

Potrivit informațiilor prezentate, dronele ar fi fost cel mai probabil rusești, însă originea acestora nu a fost confirmată.

Atacuri similare au fost raportate și în apele teritoriale ale Bulgariei.