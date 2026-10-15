UPDATE. Noi drone în spațiul aerian al României. Patru avioane F-18 și F-16, trimise de urgență în misiune. Incendiu la bordul unui petrolier

Mobilizare a aviației militare române și NATO în noaptea de 14 spre 15 octombrie, după ce mai multe ținte aeriene au pătruns în spațiul aerian al României, la sud-est de Sulina. Populația din județul Tulcea a fost alertată prin mesaj RO-Alert, în timp ce avioane de luptă F-18 spaniole și F-16 românești au fost ridicate de urgență de la sol.

S-a dat din nou alerta în Marea Neagră în această dimineață, după ce echipajul unei nave sub pavilion San Marino a solicitat ajutorul autorităților române. Petrolierul, care ar transporta substanțe chimice, se află la 14 mile marine de Sulina, iar la bordul acestuia ar fi izbucnit un incendiu.

Alerta a fost transmisă joi dimineață, la ora 06:58, când marinarii au cerut sprijinul autorităților române. Reprezentanții Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au trimis un echipaj către navă pentru a interveni.

Deocamdată, nu se cunoaște cauza incendiului și nici dacă nava a fost lovită de o dronă.

Incidentul are loc după o noapte în care au fost semnalate drone în apropiere de Sulina și în zona Insulei Șerpilor.

La ora 01:34, o dronă a fost detectată în spațiul aerian al României, însă ulterior a dispărut de pe radar deasupra apelor teritoriale. O situație similară a fost înregistrată și miercuri seară, imediat după ora 20:00.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian românesc.

Știrea inițială

Sistemele de apărare ale României și NATO au fost puse în stare de alertă maximă în noaptea de miercuri spre joi, în urma unor noi incidente de securitate înregistrate în zona Mării Negre și la frontiera estică.

Armata română a identificat mai multe ținte aeriene neautorizate care au pătruns în spațiul aerian național, populația din județul Tulcea a primit mesaje succesive de avertizare RO-Alert, iar o navă comercială care naviga sub pavilion străin a fost vizată de atacuri în apropiere de Sulina.

Cel mai recent astfel de incident a avut loc în noaptea de 14 spre 15 octombrie, când echipamentele de supraveghere radar aparținând Ministerului Apărării Naționale au semnalat prezența unui grup de obiecte zburătoare neidentificate în zona Insulei Șerpilor. Pentru cercetarea și interceptarea posibilelor amenințări, două avioane de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, detașate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de urgență.

Reprezentanții MApN au transmis joi dimineață că, în jurul orei 01:34, o dronă a survolat spațiul aerian național la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale românești, timp de aproximativ un minut, înainte ca semnalul acesteia să dispară de pe ecranele radar.

Evoluția ulterioară a situației a impus noi măsuri operative, după ce alte ținte aeriene au fost semnalate la circa 77 de kilometri est de Insula Șerpilor. În acel moment, armata a trimis în aer două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Concomitent, Centrul Național Militar de Comandă a înștiințat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea alertării cetățenilor. Ca urmare, la ora 04:57 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația din zonele de nord și est ale județului Tulcea.

Oficialii din domeniul apărării au precizat că nu s-au mai înregistrat alte violări ale spațiului aerian național, iar starea de alertă aeriană a fost ridicată definitiv la ora 05:46.

„În noaptea de 14 spre 15 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene, în apropierea Insulei Șerpilor. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. La ora 01.34, o dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României, dupa care a disparut de pe radar. Ulterior, ca urmare a semnalării altor ținte aeriene la aproximativ 77 km est de Insula Șerpilor, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Fetești, au fost ridicate de la sol. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 04.57 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 05.46”, este mesajul complet transmis de reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, joi dimineață.

Situația din Marea Neagră s-a complicat și din cauza unui incident naval petrecut, miercuri seară, în apropiere de Sulina. O ambarcațiune aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a plecat în misiune de urgență pentru a ajuta echipajul unei nave comerciale care naviga sub pavilionul Insulelor Comoros.

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a susținut că nava comercială ar fi fost direct vizată de un atac militar, însă a dat asigurări că toți membrii echipajului de la bord se află în afara oricărui pericol imediat.

În paralel, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a afirmat că reprezentanții instituției mențin un contact permanent cu autoritățile naționale competente încă de la primul semnal de alarmă.

Purtătorul de cuvânt al diplomatiei române a explicat că MAE este pregătit să informeze partenerii internaționali.

„Ministerul Afacerilor Externe este în legătură permanentă cu instituţiile şi autorităţile naţionale competenţe de la momentul primei alerte. Suntem pregătiţi să informăm partenerii internaţionali şi să reacţionăm public după ce autorităţile care investighează vor confirmă circumstanţele incidentului”, a afirmat Andrei Țărnea.

Misiunile de interceptare din cursul nopții au venit în prelungirea altor evenimente similare desfășurate miercuri seară, 14 octombrie.

MApN anunțase anterior că sistemul de supraveghere radar monitorizase un alt grup de ținte aeriene neidentificate în largul Mării Negre, situație care determinase prima ridicare de la sol a aeronavelor F-18 spaniole de la Mihail Kogălniceanu.

În urma notificărilor transmise de armată, populația din nord-estul județului Tulcea primise un prim mesaj RO-Alert la ora 20:02. Reprezentanții MApN au arătat că, la scurt timp după alertă, mai exact la ora 20:04, două ținte aeriene au pătruns în spațiul aerian al României.

Una dintre acestea a dispărut de pe radar deasupra mării, în timp ce a doua a părăsit spațiul aerian național la ora 20:13, îndreptându-se spre localitatea Vâlcov din Ucraina.

Tot miercuri seară, Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a declarat că este nevoie de o consolidare a prezenței aliate în Marea Neagră și a subliniat că dronele nu au ce căuta în spațiul aerian național.

Ministrul a punctat că România nu trebuie să accepte aceste incidente ca pe o stare de normalitate, întrucât nu este o țară aflată în război, ci trebuie să riposteze pe cale diplomatică și să protesteze la nivel internațional.

„România trebuie să protesteze la nivel internaţional pentru aceste lucruri pentru că MApN face tot ce poate şi sunt situaţii în care aceste drone sunt doborâte cu ceea ce avem la dispoziţie, însă România nu este o ţară aflată în război. Nu au ce căuta drone în spaţiul aerian românesc, fie că lovesc o navă, fie că nu lovesc nimic. Acest lucru nu trebuie să fie un lucru cu care sa ne obişnuim, ci trebuie sa fie unul la care să ripostăm diplomatic”, a afirmat Miruță, într-o intervenție la Digi24.

Totodată, ministrul Apărării a menționat că militarii români fac tot posibilul pentru a doborî aceste vehicule neidentificate cu mijloacele existente atunci când condițiile o permit.

În același timp, Radu Miruță a explicat că este nerealist să se aștepte ca toate obiectele zburătoare dintr-o zonă de dimensiunea Mării Negre să fie detectate și interceptate la timp. În opinia sa, soluția fundamentală rămâne intensificarea prezenței militare a NATO în sectoarele unde atacurile au o frecvență ridicată.