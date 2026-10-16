Performanță de la prima participare: România a ajuns în semifinalele Unity EURO Cup 2026, turneul UEFA dedicat incluziunii sociale

Echipa României a obținut o performanță remarcabilă la prima sa participare din istorie la Unity EURO Cup 2026, turneul UEFA dedicat incluziunii refugiaților prin fotbal. Desfășurată pe 15 octombrie la centrul tehnic Coverciano din Italia, competiția a reunit un număr record de 22 de țări, iar tricolorii au impresionat, ajungând până în semifinalele prestigioasei competiții europene.

România a obținut un rezultat remarcabil la prima sa participare din istorie la Unity EURO Cup, competiție fotbalistică de anvergură organizată de Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) în parteneriat cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR).

Desfășurată pe 15 octombrie 2026, cea de-a cincea ediție a competiției a reunit la centrul tehnic național Coverciano din Italia un număr record de 22 de reprezentative formate din refugiați și membri ai comunităților gazdă din întreaga Europă.

Reprezentativa României s-a remarcat printr-un parcurs sportiv impresionant, reușind să avanseze până în faza semifinalelor după o serie de victorii spectaculoase împotriva unor selecționate de tradiție.

Complexul sportiv de la Coverciano, situat lângă Florența și recunoscut drept centrul tehnic național emblematic al Federației Italiene de Fotbal (FIGC), a fost cadrul în care s-a desfășurat ediția din acest an a turneului. Evenimentul a consemnat o extindere semnificativă față de anul precedent, având la start cu patru echipe mai mult decât în 2025. Această creștere constantă reflectă interesul sporit al federațiilor naționale de pe continent pentru promovarea valorilor de egalitate, diversitate și sprijin reciproc.

Formatul competiției a fost conceput pentru a transpune în practică principiile fundamentale ale colaborării și integrării. Fiecare delegație participantă a fost alcătuită din șapte jucători refugiați și patru jucători din comunitățile gazdă, cerințele de regulament impunând prezența a cel puțin trei femei în cadrul fiecărui lot.

Meciurile s-au disputat în format de șapte contra șapte, oferind un cadru dinamic în care tactica sportivă s-a îmbinat cu sprijinul reciproc. Prin intermediul fotbalului, competiția a creat un spațiu sigur și incluziv în care refugiații și comunitățile gazdă au putut să se reunească, să stabilească legături durabile și să își consolideze sentimentul de apartenență, atât pe suprafața de joc, cât și în cadrul comunităților în care trăiesc.

Tensiunea sportivă și spiritul de fair-play au atins punctul culminant în actul final al turneului. După o zi plină de emoție, energie și spirit sportiv, selecționata Letoniei a cucerit titlul Unity EURO Cup 2026, învingând echipa Republicii Irlanda cu scorul de 2-1 la capătul unei meci echilibrat și palpitant.

Partida decisivă a încununat un turneu definit nu doar de goluri și rezultate, ci și de prietenii, respect reciproc și solidaritate împărtășite de toți participanții.

Finala turneului a beneficiat de un arbitraj de înaltă ținută, fiind condusă la centru de arbitrul internațional Maurizio Mariani.

Centralul italian, care la începutul anului 2026 a arbitrat și finala UEFA Conference League, a oferit un plus de prestigiu evenimentului de la Coverciano, subliniind atenția deosebită pe care UEFA o acordă acestei inițiative de responsabilitate socială.

Echipa României a oferit una dintre cele mai frumoase surprize ale turneului, reușind un parcurs aproape impecabil în cele cinci meciuri disputate pe pământ italian. Tricolorii au ajuns în semifinalele competiției după ce au obținut victorii pe linie în faza grupelor și în fazele eliminatorii împotriva selecționatelor din Austria, Albania, Belgia și Malta.

Această performanță deosebită este cu atât mai valoroasă cu cât a marcat debutul absolut al României la Unity EURO Cup. Inițiativa participării a aparținut Federației Române de Fotbal (FRF), proiectul fiind dezvoltat cu sprijinul direct al UNHCR, al UEFA și al Clubului Cultural și Sportiv Studențesc „Tei”. Parcursul excelent al reprezentativei noastre a confirmat valoarea pregătirii și coeziunea rapidă creată între membrii lotului.

Succesul obținut la Florența a fost rezultatul unui proces minuțios de selecție și pregătire derulat pe parcursul mai multor luni. Bazele echipei naționale au fost puse în luna iunie 2026, la București, cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiaților, când a fost organizat turneul local intitulat „Împreună pe teren”.

La competiția din Capitală au luat parte peste 60 de participanți proveniți din instituții românești care susțin incluziunea refugiaților, alături de refugiați din Ucraina și Afganistan. Aceștia au format șase echipe mixte, reunind membri ai comunității de refugiați, lucrători umanitari și reprezentanți ai instituțiilor implicate în gestionarea problematicii refugiaților. E

venimentul de la București nu doar că a promovat integrativitatea prin mișcare sportivă, dar a servit și ca platformă de selecție pentru identificarea jucătorilor care au îmbrăcat ulterior tricoul României la turneul final din Italia.

Conducerea Federației Române de Fotbal a subliniat importanța strategică a acestui proiect pentru dezvoltarea durabilă a sportului rege în țara noastră și pentru promovarea valorilor umane fundamentale.

Florin Șari, managerul de responsabilitate socială al FRF, a declarat: „Suntem extrem de mândri de echipa noastră la prima sa participare la Unity EURO Cup. Îi felicit pe toți pentru performanța excelentă și spiritul de echipă de care au dat dovadă în această ediție inaugurală!

Dincolo de rezultatul sportiv, ei au demonstrat că fotbalul dărâmă barierele. Pentru FRF, integrarea refugiaților prin sport reprezintă un angajament ferm și pe termen lung.

Fotbalul oferă speranță și un sentiment de apartenență, iar noi vom continua să folosim acest sport ca un instrument puternic pentru incluziune, solidaritate și egalitate de șanse”.

Reprezentanții Agenției ONU pentru Refugiați au evidențiat impactul emoțional și social pe care participarea la o astfel de competiție internațională îl are asupra persoanelor strămutate.

Pablo Zapata, reprezentantul UNHCR în România, a declarat: „A fost un proces extraordinar, care a durat câteva luni, iar turneul final a fost foarte emoționant, refugiații purtând cu mândrie culorile României la o competiție oficială europeană.

Au jucat într-o singură echipă alături de autorități și organizații care susțin incluziunea. Puține exemple ilustrează puterea incluziunii așa cum o face acesta, unde sărbătoarea și sentimentele nu cunosc granițe.

Suntem foarte recunoscători FRF pentru angajamentul său susținut față de fotbal ca forță unificatoare și UEFA pentru sprijinul acordat refugiaților din Europa prin intermediul acestui joc minunat”.

Oficialii forului fotbalistic european au reiterat rolul esențial pe care competițiile de acest gen îl joacă în conectarea oamenilor, dincolo de meciurile propriu-zise.

„Cupa EURO a Unității demonstrează puterea unică a fotbalului de a aduce oamenii împreună, de a dărâma barierele și de a crea un sentiment de apartenență. Reunind refugiații și comunitățile gazdă pe teren, contribuim la construirea unor legături care se extind mult dincolo de jocul în sine.

Găzduirea turneului din acest an la Coverciano, un simbol al fotbalului italian, este o reamintire potrivită a faptului că cel mai mare impact al fotbalului nu se măsoară doar în rezultate, ci și în oportunitățile pe care le creează pentru oameni și comunități”, a spus Filippo Veglio, directorul pentru sustenabilitate socială și de mediu al UEFA.

De asemenea, conducerea departamentului de specialitate din cadrul UNHCR a punctat dimensiunea paneuropeană a evenimentului și atmosfera de unitate generată pe terenul de joc.

Camilla Jelbart, șefa departamentului de Parteneriate și Coordonare al UNHCR, a declarat: „În fiecare an, Unity Euro Cup ne reamintește cu putere că fotbalul poate schimba radical situația persoanelor strămutate și a comunităților gazdă.

Acesta creează un spațiu sigur pentru a construi încredere, sentimentul de apartenență și spiritul comunitar și poate contribui la crearea de oportunități pentru persoanele forțate să fugă. În cadrul ediției din acest an a Unity Euro Cup organizată de UEFA și UNHCR, 22 de echipe din cadrul federațiilor europene de fotbal s-au reunit într-un gest de unitate, refugiații jucând alături de colegii lor din comunitățile gazdă.

A fost impresionant să vedem legăturile și oportunitățile pe care acest turneu a contribuit la crearea lor, atât pe teren, cât și în afara acestuia”.

Federația Italiană de Fotbal a salutat oportunitatea de a primi la Coverciano reprezentativele celor 22 de țări participante, subliniind valoarea simbolică a purtării echipamentelor naționale de către jucătorii refugiați.

Giovanni Malagò, președintele FIGC, a adăugat: „FIGC este onorată să fi găzduit pentru prima dată Cupa EURO a Unității la Coverciano, leagănul fotbalului italian. Ediția din 2026 a acestui eveniment dedicat echipelor de refugiați a reprezentat, încă o dată, o ocazie excepțională de acceptare și integrare, prin împărtășirea valorilor sportului.

Acesta constituie un exemplu strălucit al modului în care fotbalul poate servi drept un mijloc eficient de incluziune, aliniindu-se perfect la Strategia de sustenabilitate socială și de mediu a FIGC.

A fost emoționant să vedem echipa noastră de refugiați purtând tricoul echipei naționale italiene Azzurri într-un loc atât de emblematic pentru noi și să fim martori la modul în care aceștia au concurat împotriva altor echipe europene cu atâta dedicare și spirit sportiv. Mulțumim din suflet UEFA și UNHCR pentru că ne-au oferit ocazia de a trăi aceste emoții”.

Unity EURO Cup reprezintă un pilon central și o inițiativă-cheie în cadrul Strategiei UEFA pentru Sustenabilitatea Fotbalului 2030. Acest cadru strategic urmărește sprijinirea activă a refugiaților, a solicitanților de azil și a persoanelor strămutate prin intermediul sportului cu balonul rotund.

Misiunea comună derulată de UEFA și UNHCR își propune să folosească vizibilitatea și resursele fotbalului european pentru a consolida incluziunea socială, pentru a genera noi oportunități profesionale și personale și pentru a arăta că refugiații aduc un aport valoros de talent, diversitate și perspective noi. Aceste valori îmbogățesc atât fenomenul sportiv, cât și comunitățile locale care îi primesc.

Tabloul complet al competiției din 2026 a reuniti 22 de formații provenite din întreaga Europă: Albania, Armenia, Austria, Belgia, Republica Cehă, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Malta, Țările de Jos, Irlanda de Nord, Polonia, Republica Irlanda, România, Slovenia, Spania, Elveția, alături de o selecționată reprezentând Comisia Europeană.