TBI Bank oferă finanțare pentru mașinile chinezești LEPAS. Cumpărătorii pot beneficia de un avantaj de 5.000 de lei

TBI Bank a încheiat un parteneriat cu LEPAS, marcă auto din portofoliul grupului chinez Chery, prin care devine principalul partener de finanțare pentru persoanele fizice care cumpără autoturisme ale acestui brand în România. Dobânzile pornesc de la 4,9% pe an, iar clienții care achiziționează o mașină LEPAS prin finanțare de la TBI Bank pot beneficia de un avantaj financiar de 5.000 de lei până la finalul anului 2026.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de bancă, oferta este disponibilă prin programul LEPAS Financing. Facilitatea financiară de 5.000 de lei va fi acordată și cu ocazia deschiderii unor noi reprezentanțe LEPAS în România.

Colaborarea dintre cele două companii urmărește să ofere cumpărătorilor soluții de finanțare pentru achiziția autoturismelor LEPAS și să susțină dezvoltarea mărcii pe piața locală.

Reprezentanții TBI Bank consideră că diversificarea pieței auto din România, inclusiv prin intrarea unor noi mărci, le oferă cumpărătorilor mai multe opțiuni. În acest context, finanțarea are un rol important în decizia de achiziție, în special pentru clienții care caută soluții accesibile și predictibile atunci când fac o investiție semnificativă.

Ionuț Sabadac, VP Partners Enabling în cadrul TBI Bank, a explicat că parteneriatul urmărește să ofere condiții atractive de creditare și să sprijine dezvoltarea LEPAS în România, în paralel cu extinderea rețelei de reprezentanțe.

Colaborarea include și participarea mărcii auto la Open Fest, seria de evenimente organizate de TBI Bank în principalele orașe din țară.

„Piaţa auto din România se diversifică, iar intrarea unor branduri noi, precum LEPAS, aduce mai multe opţiuni pentru cumpărători. Finanţarea are un rol important în decizia de achiziţie, mai ales atunci când clienţii caută soluţii accesibile şi predictibile pentru o investiţie semnificativă. Prin parteneriatul cu LEPAS, vrem să le oferim condiţii atractive de creditare şi să susţinem dezvoltarea brandului pe piaţa locală, pe măsură ce reţeaua sa de reprezentanţe se extinde”, a declarat Ionuţ Sabadac, VP Partners Enabling, TBI Bank.

Marca LEPAS este reprezentată în România de Materom, importatorul exclusiv al acesteia prin Materom Group. În prezent, rețeaua dispune de opt showroom-uri, iar obiectivul companiei este extinderea la peste 30 de locații la nivel național.

LEPAS a intrat oficial pe piața românească la 30 septembrie 2026. Primul model disponibil pentru clienții din România este LEPAS L8, un SUV plug-in hybrid. Recent, compania a prezentat și modelul L6 PHEV, în cadrul Salonului Auto București.

Dezvoltarea rețelei de distribuție și extinderea gamei de autoturisme reprezintă priorități pentru perioada următoare, potrivit reprezentanților Materom.

Rodica Baciu, Deputy Director General al Grupului Materom, a precizat că România reprezintă o piață importantă pentru dezvoltarea LEPAS. Obiectivul companiei este construirea unei rețele naționale de reprezentanțe și oferirea unor condiții cât mai bune pentru achiziția autoturismelor.

Parteneriatul cu TBI Bank completează oferta mărcii cu soluții de finanțare competitive, adaptate nevoilor cumpărătorilor. Pe măsură ce rețeaua se extinde, compania urmărește ca accesul la finanțare să fie la fel de simplu și convenabil în fiecare reprezentanță.

„România este o piaţă importantă pentru dezvoltarea LEPAS, iar obiectivul nostru este să construim o reţea naţională de reprezentanţe şi să oferim clienţilor condiţii cât mai bune pentru achiziţia unui autoturism. Parteneriatul cu tbi bank ne permite să completăm oferta cu soluţii de finanţare competitive, adaptate nevoilor cumpărătorilor. Pe măsură ce ne extindem prezenţa în ţară, vrem ca accesul la finanţare să fie la fel de simplu şi convenabil în fiecare reprezentanţă”, a declarat Rodica Baciu, Deputy Director General, Grupul Materom.

La începutul anului 2026, TBI Bank a fost preluată de Advent International, companie de investiții de tip private equity care administrează active în valoare de aproximativ 100 de miliarde de dolari.

Noul parteneriat cu LEPAS se înscrie în contextul dezvoltării ofertei de finanțare pentru persoanele fizice care achiziționează autoturisme pe piața din România. Până la sfârșitul anului 2026, clienții care cumpără un autoturism LEPAS prin finanțare TBI Bank pot beneficia de avantajul financiar de 5.000 de lei, în condițiile programului LEPAS Financing.