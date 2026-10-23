Contribuția de 10% pentru pensiile de peste 3.000 de lei, contestată la CCR. Ce trebuie să știe pensionarii
Pensionarii. Sursa foto. Pixabay
Aproape două milioane de pensionari din România sunt vizați de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), în valoare de 10%, pentru partea din pensie care depășește pragul lunar de 3.000 de lei.
Pensiile de peste 3.000 de lei, în atenția CCR
Măsura a fost contestată la Curtea Constituțională a României (CCR) de pensionari care consideră că aplicarea acestei obligații fiscale generează un tratament discriminatoriu.
Judecătorii constituționali au de analizat zeci de dosare referitoare la contribuția reținută din pensiile care depășesc plafonul stabilit de lege. Până la pronunțarea unor decizii, prevederile rămân în vigoare, iar contribuția continuă să fie calculată potrivit regulilor actuale.
Cum se calculează CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei
Contribuția de sănătate nu se aplică întregului venit lunar din pensie, ci exclusiv sumei care depășește pragul de 3.000 de lei. Cota stabilită este de 10% din diferența dintre pensia încasată și plafonul prevăzut de legislație.
De exemplu, un pensionar care primește lunar 4.000 de lei datorează o contribuție de sănătate de 100 de lei. Calculul se face pentru diferența de 1.000 de lei care depășește pragul neimpozitat de CASS.
În cazul unei pensii de 5.000 de lei, suma care depășește plafonul este de 2.000 de lei, iar contribuția lunară ajunge la 200 de lei. În ambele situații, valorile reprezintă strict CASS, fără a include alte eventuale rețineri aplicabile veniturilor din pensii.
Perioada în care se aplică măsura
Contribuția de sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei a fost introdusă în anul 2025, ca parte a măsurilor adoptate pentru reducerea deficitului bugetar. Regula stabilește atât plafonul de la care se calculează contribuția, cât și cota aplicată sumei care depășește acest nivel.
Potrivit legislației în vigoare, CASS se reține din veniturile din pensii aferente perioadei 1 august 2025 – 31 decembrie 2027. Obligația de plată vizează numai partea din pensia lunară care trece de pragul de 3.000 de lei, nu suma integrală încasată de beneficiar.
Astfel, valoarea contribuției diferă în funcție de cuantumul pensiei. Pentru fiecare venit lunar care depășește plafonul legal, calculul se raportează la diferența dintre pensia respectivă și suma de 3.000 de lei, asupra căreia se aplică procentul de 10%.
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