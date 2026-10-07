CEC Bank finanțează cu 45 de milioane de euro o nouă fabrică de ulei în județul Cluj

CEC Bank cofinanțează construirea unei fabrici de ulei în Mihai Viteazu, județul Cluj. Investiția va avea o capacitate de procesare de 600 de tone de semințe pe zi.

CEC Bank cofinanțează construirea unei noi fabrici de ulei în localitatea Mihai Viteazu, județul Cluj, investiție în valoare totală de aproximativ 45 de milioane de euro realizată de Cooperativa Agricolă Podișul Transilvaniei. Cooperativa reunește 21 de fermieri din județele Cluj, Alba și Mureș.

Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri europene, contribuțiile membrilor cooperativei și creditul bancar acordat de CEC Bank, care este partenerul financiar principal al investiției.

Noua fabrică va avea o capacitate de procesare de 600 de tone de semințe pe zi și este estimată să fie una dintre cele mai moderne și eficiente unități de profil din regiune la momentul inaugurării, programată pentru finalul anului 2027.

Unitatea de producție se va întinde pe o suprafață de 8,5 hectare și va include șase silozuri pentru depozitarea materiei prime, spații pentru depozitarea șroturilor și rezervoare. Proiectul prevede utilizarea unor tehnologii industriale moderne și a unor soluții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de carbon.

În cadrul investiției va fi construită și o instalație agrovoltaică cu o capacitate de 1,65 MW, dotată cu sisteme de stocare a energiei. Aceasta are rolul de a contribui la reducerea costurilor operaționale și a amprentei de carbon a fabricii.

CEC Bank a transmis că finanțarea proiectelor cu valoare adăugată ridicată pentru fermierii români reprezintă o prioritate strategică. Potrivit băncii, investițiile în capacități de procesare pot contribui la echilibrarea balanței comerciale din sectorul agroalimentar.

Șeful Direcției Companii Mari din cadrul CEC Bank, Adrian Mușat, a arătat că proiectul Podișul Transilvaniei demonstrează potențialul agriculturii românești de a trece de la exportul de materie primă la producția de produse finite cu valoare adăugată mai mare. Mușat a atribuit acestui proces importanța asocierii fermierilor în cooperative, a viziunii antreprenoriale și a unui parteneriat financiar solid.

„Accesul fermierilor din România la finanţare pentru proiecte cu valoare adăugată ridicată rămâne o prioritate strategică pentru CEC Bank. Susţinerea investiţiilor în capacităţi de procesare reprezintă o componentă esenţială pentru echilibrarea balanţei comerciale în sectorul agroalimentar. Proiectul Podişul Transilvaniei demonstrează că agricultura românească poate face pasul de la simplul export de materie primă brută către produse finite performante, atunci când există viziune antreprenorială, asociere în cooperative şi un parteneriat financiar solid”, a punctat Muşat.

Investiția este dezvoltată de Cooperativa Agricolă Podișul Transilvaniei, o structură asociativă care reunește 21 de fermieri din județele Cluj, Alba și Mureș. Proiectul este finanțat printr-un mix de fonduri europene, contribuția membrilor cooperativei și creditul bancar acordat de CEC Bank.

Președintele Cooperativei Agricole Podișul Transilvaniei, Emil Turdean, a explicat că proiectul a pornit de la obiectivul de a integra producția fermierilor și de a crea valoare în România, reducând dependența pieței de procesatorii externi.

El a precizat că cei 21 de cultivatori s-au asociat pentru a putea dezvolta o investiție de amploare, destinată să deservească regiunea Transilvaniei. Potrivit lui, CEC Bank a fost aleasă ca partener de finanțare datorită experienței în domeniul agribusiness și a sprijinului oferit în etapele de planificare și demarare a investiției.

„Drumul nostru a început din dorinţa de a integra producţia fermierilor noştri şi de a crea valoare aici, în ţară, reducând dependenţa pieţei de procesatorii externi. Ne-am asociat 21 de cultivatori pentru a avea forţa de a ridica un proiect de o asemenea anvergură, capabil să deservească eficient regiunea Transilvaniei. În acest demers complex, CEC Bank a fost opţiunea noastră firească de finanţare, o bancă ce a înţeles specificul agribusiness-ului şi ne-a oferit sprijinul şi deschiderea necesare în toate etapele de planificare şi demarare a investiţiei”, a declarat Turdean.

Investiția din județul Cluj este considerată strategică pentru sectorul agroalimentar din România, în condițiile în care țara se numără printre cei mai mari producători și exportatori de semințe de floarea-soarelui din Uniunea Europeană, dar continuă să exporte cantități importante de materie primă și să importe ulei rafinat și șroturi proteice destinate sectorului zootehnic.

Reprezentanții proiectului susțin că această situație reduce valoarea obținută pe lanțul agroalimentar și contribuie la deficitul comercial al României în sectorul bunurilor de larg consum. Procesarea locală a 600 de tone de semințe pe zi ar urma să contribuie la păstrarea unei părți mai mari din valoarea adăugată în economia națională și la consolidarea securității alimentare.

Lucrările de construcție a fabricii din Mihai Viteazu sunt în derulare, iar punerea în funcțiune a unității este estimată pentru finalul anului 2027.