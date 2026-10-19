Mașini vândute de Primărie. Licitația pentru un BMW Seria 5 pleacă de la 600 de lei. În ce oraș din România se întâmplă

Primăria Arad scoate la licitație 37 de mașini abandonate pe domeniul public, la prețuri de pornire extrem de mici, cuprinse între 270 și 600 de lei. Persoanele interesate trebuie să depună documentele de înscriere până pe 26 octombrie, procedura de vânzare fiind deschisă atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

Primăria Municipiului Arad anunță organizarea unei noi licitații publice destinate vânzării a 37 de autoturisme abandonate sau fără stăpân, ridicate de pe domeniul public al orașului.

Oportunitatea se adresează atât persoanelor fizice, cât și celor juridice interesate să achiziționeze mașini la prețuri extrem de accesibile, pornind de la doar câteva sute de lei.

Parcul auto scos la valorificare include modele de la producători consacrați, dar și vehicule de uz cotidian.

Printre mărcile disponibile se numără BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Opel, Ford, Peugeot, Dacia și Daewoo. Prețurile de pornire au fost stabilite între 271,50 lei și 598,50 lei, la care se adaugă TVA.

Dintre cele mai accesibile opțiuni se remarcă trei autoturisme Daewoo Matiz din anul 2000, având un preț de pornire de la 271,50 lei. Modelele Dacia Solenza (fabricate între 2003 și 2005) pot fi licitate de la 378 de lei, în timp ce un Audi A3 din 1998 are un preț de plecare de 413,25 lei.

Pentru un Volkswagen Golf din anul 2000, licitația începe de la 459,75 lei, iar pentru un Mercedes-Benz A-Class din 2008, de la 489,75 lei. Cel mai scump vehicul din listă este un BMW Seria 5 din anul 2007, cu un preț de pornire fixat la 598,50 lei.

Licitația va avea loc marți, 27 octombrie 2026, de la ora 10:00, chiar la depozitul de vehicule abandonate situat pe strada Dosoftei din Arad.

Persoanele interesate trebuie să depună dosarul complet cu documente până cel târziu luni, 26 octombrie, ora 10:00, la Palatul Cenad (Bulevardul Revoluției nr. 73, camera 5).

Reprezentanții administrației locale le recomandă potențialilor cumpărători să inspecteze în prealabil starea tehnică a autoturismelor, în intervalele stabilite de Primărie.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0257 281 850 (interior 202) sau direct pe site-ul oficial al instituției.