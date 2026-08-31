Noul document pentru mașini intră în vigoare la 1 septembrie. Rubrica pe care cumpărătorii nu o mai pot ignora

Începând cu 1 septembrie 2026, tranzacțiile auto dintre români vor fi efectuate pe baza unui formular de înstrăinare-dobândire actualizat. Noul model aduce modificări la structura documentului și introduce rubrici suplimentare, inclusiv una destinată informațiilor privind situația fiscală a cumpărătorului.

Una dintre schimbările importante privește obligațiile fiscale ale cumpărătorului. Noul document include o rubrică prin care persoana care achiziționează mașina trebuie să declare situația datoriilor pe care le are către stat. Prevederea nu se limitează la tranzacțiile cu autoturisme, ci este aplicabilă și în cazul cumpărării altor tipuri de bunuri, precum casele și terenurile.

Modelul de contract folosit pentru tranzacțiile auto nu mai fusese actualizat de peste zece ani. De la 1 septembrie, acesta va fi înlocuit cu noul formular, denumit „Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, Model 2026 ITL 054”.

Documentul stabilește obligația cumpărătorului de a declara dacă are datorii la stat înainte de achiziționarea unui bun, fie că este vorba despre o mașină, o casă sau un teren.

O altă modificare introdusă prin noul contract se referă la perioada în care noul proprietar trebuie să transcrie dreptul de proprietate asupra autoturismului. Formularul menționează un termen de 90 de zile pentru îndeplinirea acestei obligații.

Anterior, termenul prevăzut pentru transcrierea dreptului de proprietate era de 30 de zile. Schimbarea este inclusă direct în noul model de contract care va fi utilizat pentru tranzacțiile cu vehicule începând cu 1 septembrie 2026.

Noul formular oficial poartă denumirea „Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, Model 2026 ITL 054”. Acesta a fost aprobat prin Ordinul comun nr. 772/966/123/2026 emis de Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne.

Actul normativ prin care a fost aprobat noul model a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 680 din 17 august 2026. Formularul din 2026 îl înlocuiește pe cel utilizat pentru tranzacțiile auto începând din anul 2016.

Modelul 2026 ITL 054 include și modificări legate de caracteristicile tehnice ale vehiculelor comercializate în prezent. Pentru automobilele electrice există posibilitatea înscrierii puterii motorului în kilowați, având în vedere că acestea nu dispun de o capacitate cilindrică similară mașinilor echipate cu motoare termice.

Au fost actualizate și rubricile referitoare la actele de identitate. Modificările permit completarea contractului folosind noile tipuri de documente de identitate.

Pentru persoanele care cumpără autoturisme second-hand, noul model de contract aduce astfel mai multe elemente care trebuie verificate înainte de finalizarea tranzacției. Situația obligațiilor fiscale locale ale cumpărătorului trebuie declarată, iar tranzacția trebuie realizată folosind formularul oficial actualizat.

Totodată, noul proprietar trebuie să țină cont de termenul de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra mașinii, termen care înlocuiește perioada de 30 de zile prevăzută anterior.