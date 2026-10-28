Informații pe care nu le știai despre anvelopele de iarnă

Anvelopele reprezintă unul dintre cele mai importante elemente de siguranță ale unui autovehicul, însă rolul lor este adesea subestimat. Mulți șoferi le aleg în funcție de preț, de marca producătorului sau de dimensiunile recomandate, fără să cunoască tehnologiile care influențează comportamentul mașinii pe drumurile reci. În realitate, diferențele dintre pneurile de vară și cele destinate sezonului rece sunt rezultatul unor cercetări complexe, care urmăresc îmbunătățirea aderenței, a stabilității și a capacității de frânare.

Atunci când cauți anvelope de iarnă, este util să cunoști câteva detalii mai puțin evidente despre modul în care acestea funcționează. De la compoziția cauciucului până la forma unor tăieturi aproape invizibile de pe suprafața de rulare, fiecare element contribuie la performanțele obținute în condiții meteorologice dificile.

Anvelopele de iarnă nu sunt concepute exclusiv pentru zăpadă

Una dintre cele mai răspândite concepții greșite este că anvelopele de iarnă devin utile numai după prima ninsoare. În realitate, avantajele lor se manifestă și pe asfalt rece, inclusiv atunci când carosabilul este uscat sau umed.

La temperaturi scăzute, compoziția cauciucului influențează direct capacitatea pneului de a menține contactul eficient cu suprafața drumului. Anvelopele de vară sunt dezvoltate pentru condiții mai calde, iar materialul din care sunt fabricate tinde să devină mai rigid pe măsură ce temperatura scade. În schimb, anvelopele de iarnă utilizează amestecuri speciale care își păstrează flexibilitatea într-un interval mai larg de temperaturi joase.

Pragul de aproximativ 7 grade Celsius este folosit frecvent ca reper orientativ pentru schimbarea anvelopelor. Acesta nu reprezintă însă o limită universală, deoarece performanțele depind de modelul utilizat, de temperatura carosabilului și de condițiile concrete de deplasare.

Prin urmare, nu este necesar să aștepți apariția gheții pentru a lua în considerare echiparea mașinii. Temperaturile scăzute pot influența deja aderența, chiar și atunci când drumul pare sigur la prima vedere.

Micile lamele au un rol esențial în obținerea aderenței

Dacă privești atent banda de rulare a unei anvelope de iarnă, vei observa numeroase tăieturi fine, cunoscute sub denumirea de lamele. Deși par detalii minore, acestea reprezintă componente importante ale designului destinat sezonului rece.

Lamelele creează muchii suplimentare care contribuie la tracțiune pe zăpadă și pe suprafețe alunecoase. În același timp, permit anumitor porțiuni ale benzii de rulare să se deformeze controlat, adaptându-se mai bine la textura carosabilului.

Inginerii trebuie să găsească un echilibru între flexibilitate și rigiditate. Dacă blocurile profilului ar fi prea moi, stabilitatea la frânare și în viraje ar putea avea de suferit. Dacă ar fi prea rigide, capacitatea de adaptare la suprafețele neregulate ar putea fi redusă.

Din acest motiv, unele modele moderne folosesc lamele cu geometrii tridimensionale, proiectate pentru a permite flexibilitatea necesară pe zăpadă, păstrând în același timp o susținere mai bună a blocurilor de cauciuc în timpul manevrelor.

Zăpada poate contribui chiar ea la aderență

Un detaliu surprinzător este că zăpada prinsă în profilul anvelopei nu reprezintă întotdeauna un dezavantaj. În anumite condiții, contactul dintre zăpadă și zăpadă poate genera o aderență eficientă, datorită modului în care particulele se interconectează.

Unele modele de anvelope sunt proiectate astfel încât să rețină controlat zăpada în anumite zone ale benzii de rulare. Această caracteristică poate contribui la îmbunătățirea tracțiunii pe suprafețe acoperite cu zăpadă, în funcție de tipul acesteia și de construcția pneului.

În paralel, canelurile principale au rolul de a evacua apa și zăpada topită din zona de contact. Această funcție este deosebit de importantă în perioadele de dezgheț, când pe carosabil se formează amestecuri de apă și zăpadă care pot reduce stabilitatea vehiculului.

Totuși, eficiența evacuării depinde de mai mulți factori, inclusiv de viteza de deplasare, adâncimea profilului și starea drumului. Nicio tehnologie nu poate elimina complet riscul de pierdere a aderenței în condiții extreme.

Presiunea din anvelope se modifică odată cu temperatura

Un alt aspect adesea ignorat este influența temperaturii exterioare asupra presiunii din pneuri. Când vremea se răcește, presiunea aerului din interiorul anvelopei tinde să scadă. Prin urmare, o valoare verificată toamna poate să nu mai fie corespunzătoare după o perioadă cu temperaturi mult mai mici.

Presiunea insuficientă poate determina deformarea excesivă a anvelopei în timpul rulării, poate favoriza uzura neuniformă și poate influența negativ consumul de combustibil. În plus, comportamentul mașinii la schimbarea direcției și la frânare poate deveni mai puțin predictibil.

Verificarea trebuie realizată atunci când anvelopele sunt reci, folosind valorile recomandate de producătorul autovehiculului. Acestea se găsesc, de regulă, în manual sau pe eticheta amplasată pe caroserie. Nu este indicat să ajustezi presiunea după valorile maxime înscrise pe flancul pneului, deoarece acestea nu reprezintă presiunea recomandată pentru utilizarea obișnuită.

O verificare periodică este o măsură simplă, dar importantă pentru păstrarea performanțelor anvelopelor pe durata întregului sezon.

Marcajele de pe flanc oferă informații diferite

Aspectul exterior al două anvelope poate fi asemănător, însă marcajele de pe flanc indică diferențe importante între produsele disponibile. Unul dintre cele mai relevante simboluri pentru utilizarea pe zăpadă este 3PMSF, reprezentat printr-un fulg de zăpadă în interiorul unui munte cu trei vârfuri.

Acest simbol arată că anvelopa a îndeplinit cerințele unui test standardizat de performanță pe zăpadă. El este diferit de marcajul M+S, care descrie anumite caracteristici ale profilului, fără să garanteze prin el însuși aceeași performanță verificată prin testare.

De asemenea, inscripțiile referitoare la dimensiune, indicele de sarcină și indicele de viteză trebuie analizate înainte de cumpărare. O anvelopă poate avea un profil potrivit pentru sezonul rece, dar să nu fie compatibilă cu cerințele tehnice ale mașinii.

Data fabricației oferă un alt indiciu util. Ultimele patru cifre ale codului DOT indică săptămâna și anul de producție. Cu toate acestea, vârsta nu este singurul criteriu pentru evaluarea stării unui pneu. Modul de depozitare, expunerea la factori de mediu și eventualele deteriorări influențează, la rândul lor, calitatea acestuia.

Istoria anvelopelor de iarnă este mai lungă decât ai putea crede

Tehnologia destinată sezonului rece are o istorie de mai multe decenii. Primele anvelope dezvoltate special pentru condiții de iarnă au apărut într-o perioadă în care mobilitatea rutieră se extindea, iar conducătorii auto aveau nevoie de soluții mai eficiente pentru drumurile acoperite cu zăpadă.

De exemplu, Continental a introdus modelul său dedicat sezonului rece, denumit Gelände, în anul 1934. De atunci, dezvoltarea materialelor, a structurii interne și a profilurilor a schimbat semnificativ performanțele pneurilor.

Producătorii moderni utilizează formule complexe de cauciuc, combinații de polimeri și tehnologii de proiectare asistată de calculator. Acestea urmăresc obținerea unor rezultate cât mai echilibrate pe zăpadă, pe carosabil umed și pe asfalt rece.

În plus, anvelopele sunt evaluate prin teste care analizează comportamentul la frânare, stabilitatea în viraje, tracțiunea și rezistența la acvaplanare. Aceste verificări sunt importante deoarece o performanță foarte bună într-o singură situație nu garantează automat rezultate similare în toate condițiile.

De ce contează uzura mai mult decât pare?

Pe măsură ce o anvelopă este utilizată, profilul se reduce, iar capacitatea de evacuare a apei și a zăpezii topite se poate diminua. În cazul pneurilor de iarnă, uzura poate influența semnificativ comportamentul pe zăpadă, chiar dacă anvelopa pare încă utilizabilă la o inspecție superficială.

De aceea, evaluarea nu trebuie limitată la verificarea presiunii. Este important să urmărești adâncimea profilului, uzura neuniformă, eventualele tăieturi și deformările flancurilor. Dacă apar diferențe evidente între anvelopele montate pe aceeași mașină, este recomandată o verificare într-un service specializat.

De asemenea, depozitarea corectă a setului care nu este utilizat poate contribui la păstrarea proprietăților materialului. Anvelopele trebuie ferite de expunerea prelungită la soare, de surse de căldură și de substanțe care pot afecta cauciucul.

Pentru cei care doresc să compare modele și caracteristici înainte de sezonul rece, oferta unui magazin specializat în anvelope de iarnă poate constitui un punct de plecare în procesul de documentare. Alegerea trebuie făcută în funcție de dimensiunile aprobate pentru autovehicul, de marcajele produsului și de condițiile în care acesta va fi utilizat.