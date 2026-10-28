Parcarea devine mai scumpă într-un mare oraș din România. Șoferii ar putea plăti de trei ori mai mult, inclusiv duminica
SURSA FOTO: Dreamstime
Șoferii care ajung în Brașov ar putea plăti mai mult pentru parcarea mașinilor, în special în centrul istoric și în zonele turistice. Autoritățile locale propun majorarea tarifelor până la 10 lei pe oră în weekend, dar și eliminarea gratuității de duminică. Modificările sunt incluse într-un nou regulament de parcare, care a trecut de etapa dezbaterii publice și urmează să fie analizat de Consiliul Local.
Parcarea în centrul Brașovului ar putea costa 10 lei pe oră
Primăria Brașov pregătește modificări importante ale regulamentului privind parcările publice cu plată. Noile tarife ar urma să fie aplicate în funcție de zona în care este lăsată mașina, dar și de ziua săptămânii.
Cele mai mari scumpiri sunt propuse pentru zona 0, care include centrul istoric, Poiana Brașov, zona Gării, Lacul Noua și Grădina Zoologică.
Potrivit proiectului, tariful de parcare ar urma să fie de 5 lei pe oră de luni până vineri și de 10 lei pe oră sâmbăta și duminica.
În prezent, parcarea în zona 0 costă 3 lei pe oră de luni până sâmbătă, în timp ce duminica este gratuită.
Astfel, un șofer care își lasă mașina timp de două ore în centrul Brașovului ar putea plăti 20 de lei în weekend, față de 6 lei în prezent pentru aceeași perioadă într-o zi de sâmbătă.
Parcarea nu va mai fi gratuită duminica
O altă schimbare importantă prevăzută în proiectul de regulament privește programul de taxare.
În prezent, șoferii plătesc parcarea în intervalul 08:00-20:00, de luni până sâmbătă. Potrivit noilor reguli propuse, intervalul ar urma să fie extins până la ora 22:00, iar plata să devină obligatorie inclusiv duminica.
Majorările nu vizează doar zona centrală. Pentru parcările din zona I, tariful ar urma să crească de la 2 lei la 3 lei pe oră, în timp ce în zona II prețul ar urma să fie majorat de la 1,50 lei la 2 lei pe oră.
Totodată, pentru zona 0 sunt propuse abonamente lunare în valoare de 300 de lei, valabile doar de luni până vineri.
Amenzi mai mari pentru șoferii care nu respectă regulile
Proiectul noului regulament prevede și sancțiuni mai mari pentru nerespectarea regulilor de parcare.
În zona 0, amenzile propuse sunt cuprinse între 500 și 1.000 de lei de luni până vineri. În weekend, sancțiunile ar urma să fie și mai mari, între 1.000 și 1.500 de lei.
Prin aceste modificări, municipalitatea urmărește să reducă numărul autoturismelor care ajung în zonele intens circulate și să limiteze ocuparea locurilor de parcare pentru perioade îndelungate.
Autoritățile vor să încurajeze utilizarea transportului public, în special pentru deplasările către obiective turistice precum Piața Sfatului, Biserica Neagră sau Prima Școală Românească.
Când ar putea intra în vigoare noile tarife
Noul regulament de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din Brașov a trecut de etapa consultării publice, încheiată pe 9 octombrie 2026.
Documentul urmează să fie supus votului consilierilor locali, în cadrul unei ședințe a Consiliului Local Brașov.
Până la aprobarea regulamentului, tarifele actuale rămân valabile. Prin urmare, majorările propuse nu se aplică deocamdată, iar data exactă de intrare în vigoare a noilor reguli nu a fost stabilită.
Modificările urmăresc reducerea aglomerației din centrul istoric și din celelalte zone turistice ale municipiului, prin descurajarea utilizării autoturismului personal pentru deplasările în aceste zone.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.