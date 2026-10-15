CNAB introduce un sistem automatizat în parcările aeroporturilor din București. Cine va beneficia de gratuitate

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a introdus un sistem de acces automatizat în parcările publice ale aeroporturilor Henri Coandă și Băneasa, destinat autovehiculelor care transportă persoane cu mobilitate redusă (PMR), deținătoare ale unei legitimații valabile.

Noua facilitate permite accesul gratuit în parcări prin recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare, eliminând necesitatea obținerii unui tichet de parcare și a achitării tarifului.

Sistemul a fost conceput pentru a simplifica accesul persoanelor eligibile la infrastructura aeroportuară și pentru a reduce formalitățile necesare utilizării parcărilor publice.

Soluția implementată de CNAB utilizează tehnologia de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, cunoscută sub denumirea de LPR, conectată la o bază de date dedicată.

La sosirea autovehiculului în parcare, sistemul identifică automat numărul de înmatriculare și verifică valabilitatea înregistrării. Dacă datele corespund informațiilor existente în baza de date, bariera se deschide automat, fără să fie necesară o intervenție suplimentară din partea personalului.

Prin această procedură, utilizatorii eligibili nu mai trebuie să obțină un tichet de parcare și nici să achite tariful aferent.

„Compania Națională Aeroporturi București a introdus un sistem de acces automatizat în parcările publice ale aeroporturilor Henri Coandă și Băneasa, pentru autovehiculele care transportă persoane cu mobilitate redusă (PMR), deținătoare ale unei legitimații valide. Noua facilitate simplifică accesul în parcări prin recunoașterea automată a numărului de înmatriculare, eliminând necesitatea obținerii unui tichet de parcare și a achitării tarifului. (…) Sistemul utilizează tehnologia de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (LPR), conectată la o bază de date dedicată. La sosirea în parcare, numărul de înmatriculare este identificat automat, iar sistemul verifică valabilitatea înregistrării. Dacă datele sunt conforme, bariera se deschide automat, fără intervenție suplimentară”, informează CNAB.

Pentru activarea facilității, persoanele eligibile sau reprezentanții acestora trebuie să transmită informațiile necesare înregistrării la adresa de e-mail parcare.pmr@cnab.ro.

Datele solicitate sunt numele și prenumele beneficiarului sau ale reprezentantului legal, informațiile de pe cardul-legitimație PMR, numărul de înmatriculare al autovehiculului și datele de contact.

Înregistrarea acestor informații permite sistemului să identifice autovehiculul la sosirea în parcare și să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea accesului automatizat.

Utilizarea facilității presupune respectarea unor reguli privind legitimația PMR și actualizarea datelor înregistrate. Legitimația în original trebuie afișată vizibil în partea din față a autovehiculului pe întreaga durată a utilizării parcării.

De asemenea, orice modificare a numărului de înmatriculare sau orice prelungire a valabilității cardului trebuie comunicată Companiei Naționale Aeroporturi București cu cel puțin 48 de ore înainte. Termenul este necesar pentru actualizarea informațiilor în sistem.

În situațiile în care tehnologia de recunoaștere automată nu identifică numărul de înmatriculare, utilizatorii pot apela interfonul instalat la barieră. Personalul responsabil va efectua verificările necesare pe loc și va autoriza imediat accesul.

„Pentru obținerea accesului automatizat, persoanele eligibile sau reprezentanții acestora trebuie să transmită la adresa parcare.pmr@cnab.ro datele necesare înregistrării: numele și prenumele beneficiarului sau ale reprezentantului legal, datele cardului-legitimație PMR, numărul de înmatriculare al autovehiculului și datele de contact. (…) Legitimația PMR, în original, trebuie afișată vizibil în partea din față a autovehiculului pe durata utilizării parcării. Orice modificare a numărului de înmatriculare sau prelungire a valabilității cardului trebuie comunicată Companiei Naționale Aeroporturi București cu cel puțin 48 de ore înainte, pentru actualizarea datelor în sistem. În cazul în care sistemul nu recunoaște numărul de înmatriculare, utilizatorii pot apela interfonul de la barieră, iar personalul responsabil va efectua pe loc verificările necesare și va autoriza imediat accesul. Prin implementarea acestui sistem, Compania Națională Aeroporturi București urmărește să reducă formalitățile și să ofere persoanelor cu mobilitate redusă un acces predictibil, simplu și rapid la infrastructura aeroportuară”, informează CNAB.

Prin implementarea acestui sistem în parcările publice ale aeroporturilor Henri Coandă și Băneasa, Compania Națională Aeroporturi București urmărește să reducă formalitățile și să asigure persoanelor cu mobilitate redusă un acces simplu, rapid și predictibil la infrastructura aeroportuară.