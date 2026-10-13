O nouă parcare supraetajată va fi construită în București. Investiția de 17,1 milioane de lei prevede 104 locuri pentru mașini

Primăria Sectorului 6 din București a anunțat un nou proiect pentru amenajarea unei parcări supraetajate pe strada Odgonului. Investiția, estimată la aproximativ 17,1 milioane de lei, cu TVA inclus, prevede realizarea a 104 locuri de parcare într-un sistem semiautomatizat, care va permite utilizarea eficientă a spațiului disponibil. Proiectul se află în prezent în etapa studiului de fezabilitate.

Primăria Sectorului 6 a prezentat planurile pentru construirea unei noi parcări supraetajate pe strada Odgonului, în cadrul demersurilor administrației locale de a identifica soluții pentru creșterea numărului de locuri de parcare disponibile.

Proiectul presupune amenajarea unei parcări semiautomatizate, care va utiliza un sistem inteligent de tip Puzzle. Această tehnologie permite amplasarea autovehiculelor pe platforme mobile, astfel încât spațiul disponibil să fie folosit într-un mod cât mai eficient.

Potrivit informațiilor transmise de administrația locală pe Facebook, viitoarea parcare va avea o capacitate de 104 locuri, distribuite pe cinci niveluri, respectiv parter și patru etaje.

Separat, cele 12 locuri de parcare existente la sol vor fi reamenajate în cadrul proiectului.

Paul Moldovan, primarul Sectorului 6, a explicat că administrația locală analizează toate posibilitățile de amenajare a unor noi locuri de parcare, în funcție de terenurile disponibile.

Edilul a precizat că obiectivul este identificarea unor soluții care să permită utilizarea terenurilor pentru parcări, fără afectarea spațiilor verzi.

În acest sens, autoritățile urmăresc valorificarea cât mai eficientă a suprafețelor disponibile, în special în zonele dintre blocurile de locuințe.

„Căutăm toate soluțiile posibile pentru a amenaja mai multe locuri de parcare. Oriunde avem teren disponibil, analizăm cum îl putem folosi pentru a face parcări fără să afectăm spațiile verzi”, a declarat Paul Moldovan, primarul Sectorului 6.

Noua parcare de pe strada Odgonului va utiliza un sistem semiautomatizat de tip Puzzle, conceput pentru a permite depozitarea autovehiculelor pe mai multe niveluri, fără amenajarea rampelor și a aleilor de circulație specifice parcărilor supraetajate convenționale.

Sistemul presupune deplasarea mașinilor cu ajutorul unor platforme mobile, care se pot mișca atât pe verticală, cât și pe orizontală.

Prin această tehnologie, autovehiculele vor putea fi poziționate pe nivelurile disponibile fără să fie necesară circulația acestora pe rampe între etaje.

Soluția permite folosirea unei suprafețe mai mici de teren pentru amenajarea unui număr mai mare de locuri de parcare.

Conform datelor prezentate de Primăria Sectorului 6, parcarea va avea cinci niveluri, fiind organizată pe parter și patru etaje.

Un alt element important al proiectului este timpul necesar pentru accesul la autovehicul.

Administrația locală estimează că timpul mediu de acces la o mașină va fi de mai puțin de 90 de secunde.

De asemenea, parcarea va fi echipată cu un sistem de control al accesului și cu supraveghere video.

Aceste dotări sunt prevăzute în configurația proiectului și vor face parte din infrastructura tehnologică a viitoarei parcări.

„Căutăm cele mai bune soluții pentru a crea locuri de parcare, folosind cât mai eficient spațiul disponibil. Cum va arăta? Parcarea va fi supraetajată și semiautomatizată, cu un sistem inteligent de tip Puzzle, care permite folosirea eficientă a spațiului disponibil. Mașinile vor fi deplasate pe platforme, atât pe verticală, cât și pe orizontală, fără să fie nevoie de rampe și alei de circulație între niveluri”, informează autoritățile locale.

Primăria Sectorului 6 a prezentat și principalele caracteristici tehnice ale viitoarei construcții. Parcarea supraetajată va ocupa o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați la sol.

Înălțimea construcției va fi de circa 13 metri, corespunzătoare celor cinci niveluri prevăzute în proiect.

Prin utilizarea sistemului Puzzle, administrația locală urmărește amenajarea celor 104 locuri de parcare într-un spațiu relativ restrâns, fără necesitatea construirii unor rampe de acces pentru circulația autovehiculelor între niveluri.

Pe lângă locurile care vor fi disponibile în sistemul semiautomatizat, proiectul include și reamenajarea celor 12 locuri de parcare existente la nivelul solului.

Astfel, investiția vizează atât realizarea unei noi infrastructuri de parcare, cât și reorganizarea spațiului deja utilizat în acest scop.

Unul dintre principalele obiective ale proiectului este reducerea numărului de autovehicule parcate neregulamentar în zonele rezidențiale.

Potrivit administrației locale, realizarea unor parcări supraetajate ar permite folosirea mai eficientă a terenurilor disponibile dintre blocuri.

În același timp, creșterea numărului de locuri de parcare ar putea contribui la eliberarea aleilor și trotuarelor ocupate în prezent de autovehicule.

Autoritățile urmăresc astfel să redea pietonilor spațiile destinate circulației, fără să afecteze suprafețele verzi existente.

Primarul Paul Moldovan a subliniat că identificarea unor noi terenuri pentru parcări reprezintă o preocupare a administrației locale.

În cazul suprafețelor disponibile, autoritățile analizează posibilitatea amenajării unor parcări, având în vedere atât necesarul de locuri pentru autovehicule, cât și protejarea spațiilor verzi.

Proiectul de pe strada Odgonului este prezentat ca o soluție pentru utilizarea mai eficientă a spațiului urban, prin construirea pe verticală și folosirea unui sistem de parcare semiautomatizat.

„Construcția va ocupa aproximativ 400 mp la sol și va avea o înălțime de circa 13 metri. De ce este important acest proiect? Pentru că vrem să folosim mai eficient spațiul disponibil dintre blocuri, să reducem parcarea neregulamentară și să eliberăm aleile și trotuarele pentru pietoni”, au subliniat autoritățile.

Potrivit informațiilor publicate de Primăria Sectorului 6, proiectul se află în prezent în etapa studiului de fezabilitate.

Documentația realizată în această etapă recomandă utilizarea sistemului semiautomatizat de tip Puzzle pentru amenajarea parcării de pe strada Odgonului.

Valoarea estimată a investiției este de aproximativ 17,1 milioane de lei, sumă care include taxa pe valoarea adăugată.

Această valoare reprezintă estimarea financiară aferentă proiectului în etapa actuală.

Administrația locală a precizat că lucrările nu pot începe înainte de parcurgerea procedurilor legale necesare.

Astfel, proiectul trebuie să treacă prin etapele de aprobare, autorizare și contractare, înainte de demararea efectivă a construcției.

În prezent, nu a fost comunicat un termen pentru începerea lucrărilor sau pentru finalizarea parcării.

„În ce etapă suntem? Proiectul se află în etapa studiului de fezabilitate, care recomandă această soluție. Investiția este estimată la aproximativ 17,1 milioane de lei, cu TVA.

Înainte de începerea lucrărilor, sunt necesare etapele legale de aprobare, autorizare și contractare”, au conchis autoritățile.

Prin urmare, realizarea investiției depinde de finalizarea etapelor administrative și legale care preced execuția. Dacă proiectul va fi aprobat și implementat, strada Odgonului va beneficia de o parcare supraetajată cu 104 locuri în sistem semiautomatizat, cinci niveluri, control al accesului și supraveghere video, alături de cele 12 locuri existente la sol care urmează să fie reamenajate.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Investiția face parte din demersurile Primăriei Sectorului 6 de a identifica soluții pentru suplimentarea locurilor de parcare, reducerea parcării neregulamentare și eliberarea trotuarelor și aleilor pentru circulația pietonilor.