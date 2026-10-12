Șeful Renault Group pune condiții pentru viitorul uzinei Dacia de la Mioveni. Costurile de producție trebuie reduse cu cel puțin 20%

Uzina Dacia de la Mioveni trebuie să reducă semnificativ costurile de producție pentru a-și recâștiga competitivitatea și pentru a putea primi noi modele în viitor. François Provost, CEO-ul Renault Group, avertizează că operațiunile din România nu mai sunt competitive, iar statisticile sunt îngrijorătoare.

Acesta cere conducerii locale și sindicatului să ajungă urgent la un acord de muncă pe termen lung, care să permită reducerea costurilor de producție cu cel puțin 20%, și solicită autorităților române măsuri de sprijin pentru industrie. Șeful grupului a anunțat că va reveni în România în lunile următoare pentru a discuta inclusiv cu viitorul guvern despre competitivitatea operațiunilor Renault din țară.

François Provost a analizat situația industriei auto europene și poziția uzinei Dacia din România în cadrul ecosistemului Renault Group. Recent, șeful grupului a vizitat România și a anunțat că a identificat trei priorități pentru activitățile companiei din țara noastră.

În timpul vizitei, acesta a atras atenția asupra necesității unor măsuri care să crească competitivitatea uzinei de la Mioveni și să permită revenirea la nivelurile din trecut. La plecarea din România, Provost a subliniat importanța unor politici auto puternice care să sprijine producția locală, făcând referire la situația politică din țară.

CEO-ul Renault Group a explicat pentru Profit măsurile pe care le așteaptă atât de la echipa locală din Mioveni, cât și de la autoritățile române, pentru ca uzina să poată primi în continuare modele noi.

Anterior, Mihai Bordeanu, șeful Dacia România, avertizase că fabrica de la Mioveni nu are deocamdată alocate noile generații Duster și Bigster și nici alte modele noi. Principalul motiv indicat este pierderea competitivității în raport cu celelalte unități de producție ale Renault Group.

„Grupul Renault se simte angajat față de Dacia în România, pentru că în România, la Dacia, avem mulți angajați și ne simțim hotărâți să găsim o soluție pentru stabilizarea sustenabilității pe termen lung a operațiunilor noastre din România. Dar rolul meu este și să avertizez și să înfrunt realitatea. Astăzi, operațiunile noastre din România nu mai sunt competitive și statistica este foarte îngrijorătoare. Este o întrebare concretă: ce cer echipei locale de la Mioveni? Conducerea, pe de o parte, sindicatul pe de altă parte, trebuie să stabilească un acord de muncă pe termen lung pentru a reduce rapid cu 20% costul de producție al mașinii, cel puțin 20%”, a explicat Francois Provost pentru sursa menționată.

François Provost a explicat că Renault Group își menține angajamentul față de Dacia din România, în condițiile în care compania are numeroși angajați în țară. Obiectivul grupului este identificarea unei soluții care să asigure stabilitatea și sustenabilitatea pe termen lung a operațiunilor din România.

În același timp, șeful Renault Group consideră că trebuie recunoscută situația actuală a fabricii. Potrivit acestuia, operațiunile din România nu mai sunt competitive, iar statisticile referitoare la această situație sunt îngrijorătoare.

Pentru a schimba această evoluție, Provost cere conducerii locale și sindicatului să stabilească un acord de muncă pe termen lung, care să permită reducerea rapidă cu cel puțin 20% a costului de producție al unui automobil.

CEO-ul Renault Group a precizat că obiectivul nu este reducerea salariilor angajaților. În schimb, acesta solicită elaborarea unui plan care să introducă mai multă flexibilitate și să permită o abordare mai moderată a creșterilor salariale anuale.

Provost a explicat că astfel de acorduri există deja în celelalte unități europene ale grupului, România fiind excepția. Din acest motiv, el consideră că adoptarea unui asemenea acord la Mioveni a devenit extrem de urgentă.

Grupul Renault dorește ca uzina de la Mioveni să își continue activitatea și să aibă perspective bune de dezvoltare. Pentru atingerea acestui obiectiv, însă, conducerea companiei consideră necesară o schimbare rapidă a modului în care sunt organizate și gestionate costurile de producție.

„Nu cer să scadă salariul. (…) Dar cer să găsesc un plan, flexibilitate, să fie mai rezonabil în ceea ce privește creșterea salariilor în fiecare an, să găsim o cale. Știm cum să facem asta pentru că avem acest tip de acord peste tot în Europa, cu excepția României. Așa că acum este maxim urgent. Este maxim urgent acum. Echipa, și aceasta este echipa internă, împreună vrem ca Mioveni să supraviețuiască. Vrem ca Mioveni să aibă un viitor luminos”, a mai spus Francois Provost pentru Profit.

Deși pragul minim solicitat pentru reducerea costurilor de producție este de 20%, François Provost a indicat că obiectivul ar trebui să fie chiar mai ambițios, respectiv o reducere de 30%.

Cerința nu se referă exclusiv la uzina Dacia din Mioveni, ci și la furnizorii care fac parte din întregul ecosistem al companiei. Astfel, efortul de eficientizare ar trebui să cuprindă atât producția propriu-zisă, cât și relațiile cu furnizorii din România.

Șeful Renault Group a susținut că o asemenea reducere este realizabilă, invocând experiența companiei din alte țări europene. Renault a aplicat măsuri similare în Spania cu mult timp în urmă și continuă să le implementeze. Grupul desfășoară astfel de acțiuni și în Franța.

În ceea ce privește piața franceză, Provost a menționat că, în acest an, producția de automobile electrice a companiei va crește cu 25%.

În viziunea sa, reducerea costurilor și creșterea eficienței sunt condiții necesare pentru ca uzina Dacia din România să obțină vizibilitatea pe termen lung de care are nevoie pentru a continua să funcționeze și să se dezvolte.

Cerințele de eficiență vizează toate componentele activității din România, inclusiv producția, colaborarea cu furnizorii și echipele de cercetare și dezvoltare.

François Provost a atras atenția și asupra activității echipelor de cercetare și dezvoltare, cunoscute drept R&D. Acestea trebuie să demonstreze că pot atinge același nivel de eficiență precum echipele din China sau India.

În opinia sa, dezvoltarea proiectelor în numai doi ani și adoptarea unei abordări proactive sunt elemente importante pentru îmbunătățirea performanței.

Cu toate acestea, experiența avută în timpul vizitei în România l-a făcut să fie încrezător în capacitățile de inginerie ale echipelor locale. Provost consideră că există premise pentru atingerea obiectivelor, în condițiile în care România dispune de oameni bine pregătiți și cu abilități profesionale solide.

Pentru Renault Group, eficiența echipelor de cercetare și dezvoltare reprezintă, alături de reducerea costurilor de producție și îmbunătățirea relației cu furnizorii, o condiție importantă pentru viitorul operațiunilor din România.

„Vrem ca costul de producție să scadă cu minimum 20%, ar trebui să fie minus 30%. Și acest lucru este valabil pentru Mioveni, dar este și pentru furnizorii din întregul nostru ecosistem. Știu că este posibil pentru că am făcut asta în Spania acum mult timp și continuăm să o facem. Facem asta în Franța. Iar în Franța anul acesta producem plus 25% mașini electrice. Așadar, acesta este acum calificatorul Dacia România, al Moveni pentru a stabili această vizibilitate pe termen lung pe care ai menționat-o, pentru a continua. Acest lucru este valabil și pentru producție. Este valabil și pentru relația noastră cu furnizorii din România. Este valabil și pentru echipele noastre de R&D. Trebuie să demonstreze că sunt la același nivel de eficiență cu China sau chiar India dezvoltându-se în doi ani, fiind foarte proactivi. Din ce am văzut în timpul vizitei mele, sunt foarte încrezător în inginerie”, a subliniat acesta.

Pe lângă schimbările pe care le solicită echipei din Mioveni, François Provost a prezentat și așteptările sale de la autoritățile române.

Acesta a precizat că nu consideră că o companie ar trebui să impună guvernului ce măsuri să adopte, dar a sugerat ca Executivul să ia o decizie prin care să sprijine industria românească.

Unul dintre motivele invocate este prețul energiei electrice din România, despre care șeful Renault Group a afirmat că este cel mai ridicat din Europa.

În acest context, Provost consideră că autoritățile ar putea identifica modalități prin care să ajute industria, inclusiv prin măsuri care să țină cont de costurile cu energia electrică.

Solicitarea de sprijin adresată guvernului face parte din demersurile mai ample pentru creșterea competitivității operațiunilor Renault din România. Reducerea costurilor la nivelul uzinei și al furnizorilor trebuie însoțită, în viziunea conducerii grupului, de condiții care să permită industriei să funcționeze mai eficient.

CEO-ul Renault Group a anunțat că intenționează să revină în România în lunile următoare pentru a discuta cu angajații companiei, furnizorii și dealerii.

Obiectivul vizitei va fi prezentarea unei noi viziuni pentru Dacia în România și stabilirea unor direcții care să permită asigurarea competitivității pe termen lung.

Provost speră ca, în timpul acestei vizite, să poată avea loc și întâlniri cu președintele României și cu guvernul, dacă aceștia vor accepta invitația. Discuțiile ar urma să urmărească identificarea unei soluții comune pentru menținerea competitivității Renault în România.

Șeful grupului consideră că obiectivul poate fi atins, având în vedere calitatea angajaților și competențele existente în țară. În acest sens, vizita viitoare ar putea marca prezentarea unei noi direcții pentru activitățile Dacia, construită împreună cu angajații, furnizorii, dealerii și reprezentanții autorităților.