Alertă de securitate în Arabia Saudită după noi atacuri cu drone. Angajații turnului Kingdom Centre din Riad nu mai au voie să vină la birou

Kingdom Centre, unul dintre turnurile emblematice din centrul capitalei saudite Riad, a impus munca de la distanță pentru angajații care își desfășoară activitatea în birourile clădirii. Măsura a intrat în vigoare duminică, pe fondul atacurilor repetate lansate de rebelii houthi din Yemen asupra Arabiei Saudite, inclusiv asupra capitalei.

Decizia vizează personalul care lucrează în birourile din Kingdom Centre, clădire care găzduiește inclusiv sediul regional al Fondului Monetar Internațional (FMI), conform informațiilor publicate de AFP. Conducerea turnului a transmis angajaților, printr-un e-mail consultat de publicația menționată, că munca de la distanță devine obligatorie începând de duminică și până la o nouă notificare.

Angajaților li s-a cerut să nu se prezinte la sediu, în contextul deteriorării situației de securitate și al atacurilor lansate în mod repetat asupra regatului saudit de milițiile houthi din Yemen.

Centrul comercial aflat la baza turnului cu 99 de etaje a rămas însă deschis duminică, potrivit sursei menționate. Astfel, măsura anunțată de conducere se aplică angajaților care lucrează în birourile clădirii, fără să determine închiderea spațiului comercial.

„Munca de la distanţă este obligatorie pentru toţi angajaţii care lucrează în birourile din Kingdom Centre, începând de acum şi până la o nouă notificare”, a transmis conducerea într-un e-mail consultat de publicațioa menționată.

Sâmbătă, autoritățile saudite au anunțat interceptarea a patru drone deasupra regiunii Riad și a altor zone ale regatului. Arabia Saudită se află, de la începutul lunii octombrie, sub tirul aproape zilnic al milițiilor pro-iraniene din Yemen.

Atacurile au vizat inclusiv capitala, iar incidentele recente au determinat adoptarea unor măsuri de securitate. Duminica precedentă, aeroportul din Riad a fost închis în urma unui atac soldat cu un mort și 11 răniți.

Incidentul a avut loc la o zi după un alt atac sângeros revendicat de rebelii houthi, în urma căruia 13 persoane au murit și peste 300 au fost rănite.

În acest context, conducerea Kingdom Centre a decis ca angajații din birourile turnului să lucreze de la distanță până la noi instrucțiuni. Clădirea este un reper al centrului orașului Riad și găzduiește sedii de birouri, inclusiv sediul regional al Fondului Monetar Internațional, în timp ce centrul comercial de la baza sa continuă să funcționeze.