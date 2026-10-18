Șase drone au fost doborâte în România de la începutul anului. MApN a raportat 97 de atacuri în apropierea frontierei și 35 de pătrunderi neautorizate

Șase drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost doborâte în 2026, până în prezent, iar alte 44 de drone sau fragmente au fost identificate, ridicate și neutralizate pe teritoriul țării. Datele publicate pe site-ul Ministerului Apărării Naționale (MApN) arată că, de la începutul anului, au fost înregistrate 97 de atacuri în apropierea frontierei și 35 de pătrunderi neautorizate.

Potrivit evidențelor MApN, în aceeași perioadă au fost ridicate de la sol 77 de aeronave. Totodată, două mine marine, aflate în derivă în zona economică exclusivă (ZEE) sau eșuate pe țărm, au fost neutralizate.

Cel mai recent incident asociat războiului din Ucraina s-a produs sâmbătă seara, când două drone aeriene au fost angajate și doborâte de piloții militari români deasupra Mării Negre. Potrivit MApN, țintele neutralizate pe 17 octombrie erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție.

În cursul zilei de sâmbătă, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene care se deplasau pe o direcție sud-vest, la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat la ora 17:43. Avioanele se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană și au doborât cele două ținte deasupra apelor teritoriale ale României, în spațiul aerian național.

Duminică, MApN a publicat pe pagina sa de Facebook și imagini surprinse în timpul misiunii desfășurate sâmbătă seara de piloții români pentru neutralizarea celor două drone care pătrunseseră neautorizat în spațiul aerian al țării.

„Sâmbătă, 17 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene care evoluau la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Şerpilor, pe direcţia sud-vest. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 17:43 şi au doborât două ţinte aeriene deasupra apelor teritoriale ale României, în spaţiul aerian naţional”, informează ministerul.

Datele publicate de Ministerul Apărării Naționale prezintă și situația acumulată de la începutul războiului din Ucraina. În această perioadă, au fost înregistrate 164 de atacuri în apropierea frontierei și au fost ridicate de la sol 112 aeronave.

Totodată, autoritățile au raportat 54 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian, șase drone doborâte și alte 81 de drone sau fragmente identificate, ridicate și neutralizate. În plus, nouă mine marine, aflate în derivă în zona economică exclusivă sau eșuate pe țărm, au fost neutralizate.

Bilanțul publicat de MApN evidențiază atât incidentele înregistrate în apropierea frontierei în contextul războiului din Ucraina, cât și intervențiile autorităților române pentru neutralizarea dronelor, a fragmentelor acestora și a minelor marine.