Alertă aeriană în Lituania după apariția unui obiect zburător neidentificat. Avioanele NATO au fost trimise în zonă, iar un aeroport a fost închis

Autoritățile din Lituania au emis duminică dimineață o alertă aeriană de nivel roșu și le-au cerut locuitorilor din zonele centrale și nordice ale țării să se adăpostească timp de aproximativ o oră, după apariția unui obiect zburător neidentificat.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, care citează armata lituaniană și Centrul Național de Gestionare a Crizelor, în zonă au fost trimise avioane de vânătoare din cadrul misiunii NATO de poliție aeriană, iar aeroportul din Kaunas a fost închis.

Alerta a fost emisă duminică dimineață, după ce autoritățile au semnalat prezența unui obiect zburător neidentificat. Locuitorilor din anumite zone centrale și nordice ale Lituaniei li s-a recomandat să se adăpostească pentru aproximativ o oră.

Ca măsură de precauție, autoritățile au ridicat nivelul alertei aeriene la roșu și au solicitat intervenția avioanelor de vânătoare implicate în misiunea NATO de poliție aeriană.

Totodată, aeroportul din Kaunas a fost închis, potrivit informațiilor transmise de Centrul Național de Gestionare a Crizelor.

Informațiile disponibile nu precizează natura obiectului zburător neidentificat și nici originea acestuia.

Situația a determinat măsuri de precauție și în Letonia, țară care se învecinează cu Lituania la nord. Armata letonă a anunțat emiterea unei alerte aeriene de nivel galben în anumite regiuni situate la granița cu Lituania. Alerta a fost instituită în același interval de timp și a fost justificată prin existența unei posibile amenințări.

Ulterior, autoritățile letone au anulat alerta. Astfel, atât Lituania, cât și Letonia au luat măsuri de precauție în urma semnalării unei posibile amenințări aeriene în regiunea baltică.

Incidentul are loc într-un context de preocupări legate de securitatea spațiului aerian al NATO în regiunea baltică. În ultimele luni, drone ucrainene au pătruns în mod repetat în spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice din această regiune. Kievul a explicat că aparatele de zbor au fost deviate de la traiectoria inițială din cauza bruiajului semnalului provocat de partea rusă.

Potrivit publicației menționate, aceste incidente au alimentat temerile că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei s-ar putea extinde dincolo de granițele NATO.

În momentul de față, informațiile prezentate de autoritățile lituaniene și letone nu stabilesc o legătură între obiectul zburător neidentificat semnalat duminică și incidentele anterioare cu drone din regiunea baltică.