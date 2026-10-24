Panourile fotovoltaice produc curent și fără soare? Adevărul despre randamentul instalațiilor în zilele mohorâte de toamnă

Panourile fotovoltaice produc energie electrică și în zilele ploioase sau înnorate, însă randamentul poate scădea considerabil în lunile de toamnă. În octombrie și noiembrie, zilele mai scurte și lumina solară redusă influențează cantitatea de electricitate generată. Ce trebuie să știe, în aceste zile, persoanele care și-au instalat panouri solare?

Panourile fotovoltaice continuă să producă energie electrică și atunci când cerul este acoperit de nori, însă randamentul scade în funcție de condițiile meteorologice.

În octombrie și noiembrie, zilele mai scurte și lumina solară redusă influențează producția. Proprietarii trebuie să știe câtă energie pot obține în aceste condiții și când o producție foarte mică poate indica o defecțiune.

În ciuda teoriilor răspândite de unele persoane, panourile fotovoltaice NU au nevoie de soare vizibil pentru a genera electricitate. Acestea transformă lumina în energie electrică, iar o parte din radiația solară ajunge la suprafața Pământului chiar și atunci când cerul este înnorat.

În zilele senine, instalațiile beneficiază atât de radiația solară directă, cât și de cea difuză. Când norii acoperă cerul, o parte din lumina solară este absorbită, reflectată sau împrăștiată în atmosferă, ceea ce reduce cantitatea de energie disponibilă pentru panouri.

Cu toate acestea, radiația difuză permite funcționarea sistemelor fotovoltaice și în perioadele în care soarele nu se vede deloc. Cantitatea de electricitate produsă depinde însă de grosimea norilor și de intensitatea luminii care ajunge la suprafața panourilor.

Într-o zi cu nori subțiri sau cu intervale însorite, producția poate rămâne relativ ridicată. În schimb, atunci când cerul este acoperit de nori groși, iar ploaia persistă ore întregi, cantitatea de energie generată poate scădea semnificativ.

Diferențele de producție pot fi observate folosind exemplul unui sistem fotovoltaic rezidențial cu o putere instalată de 5 kWp. Într-o zi senină de octombrie, o asemenea instalație poate genera, în exemplul analizat, aproximativ 15 kWh.

Într-o zi cu cer puternic înnorat, producția poate coborî la doar câțiva kilowați-oră. În condiții meteorologice nefavorabile, aceasta poate ajunge orientativ la 1-3 kWh pe zi.

Aceste valori sunt exemple, nu estimări garantate pentru toate regiunile României. Producția efectivă depinde de intensitatea radiației solare, de amplasarea și orientarea panourilor, de eventualele umbre și de caracteristicile instalației.

De asemenea, procentele vehiculate pentru producția din zilele înnorate, precum 10% sau 30% din nivelul obișnuit, nu sunt valabile în toate situațiile. Randamentul poate varia considerabil în funcție de vreme și de condițiile în care funcționează sistemul.

Puterea instalată de 5 kWp nu înseamnă că panourile produc permanent 5 kWh în fiecare oră. Puterea instantanee se modifică în funcție de lumina disponibilă și de condițiile de funcționare.

Pe lângă nebulozitate și precipitații, producția fotovoltaică este influențată toamna și de durata zilei. În noiembrie, intervalul în care panourile beneficiază de lumină solară este mai scurt, iar soarele se află mai jos pe cer decât în lunile de vară.

Din acest motiv, chiar și în zilele fără ploaie, o instalație poate genera mai puțină energie decât în perioadele favorabile din timpul verii sau în zilele însorite de la începutul toamnei.

Un sistem de 5 kWp care produce 15-20 kWh într-o zi foarte bună de octombrie poate ajunge la câțiva kWh sau chiar mai puțin într-o zi mohorâtă de la sfârșitul lunii noiembrie.

În timpul nopții, producția de energie electrică ajunge în mod normal la zero, deoarece panourile nu mai beneficiază de radiație solară.

În schimb, dacă instalația indică permanent zero în timpul zilei, proprietarul nu ar trebui să presupună automat că vremea este singura cauză. Este recomandată verificarea stării sistemului, a eventualelor mesaje de eroare afișate de invertor și a conexiunii la rețea, în cazul instalațiilor racordate.

O scădere importantă a producției în zilele ploioase sau înnorate este normală. Totuși, o valoare persistentă de zero în prezența luminii naturale poate semnala o problemă de funcționare care necesită verificare.