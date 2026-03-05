În luna martie 2026, consumatorii casnici din România continuă să beneficieze de plafonarea prețului la gaze naturale la 0,31 lei/kWh (cu toate taxele incluse). Aceasta este ultima lună în care se aplică schema actuală de protecție stabilită prin OUG, menită să atenueze impactul creșterilor pe piața liberă.

În prezent, consumatorii casnici plătesc cel mai mic preț dintre plafonul stabilit de stat și prețul contractual din oferta furnizorului. În același timp, multe dintre ofertele de pe piața liberă depășesc cu 18-23% plafonul, ceea ce a determinat autoritățile să elaboreze măsuri de tranziție pentru perioada următoare.

După terminarea schemei actuale de plafonare, România va trece la un model de tranziție administrată:

Consumatori casnici: Prețul administrat va fi menținut pentru o perioadă de un an, între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027, pentru a oferi predictibilitate și a evita șocuri asupra bugetelor familiale.

Consumatori non-casnici: Firmele și clienții industriali mici vor fi trecuți la prețul pieței, fără plafonare, ceea ce poate genera creșteri semnificative pentru facturile acestora.

Sprijin pentru consumatorii vulnerabili: Se propun pachete de solidaritate de aproximativ 100 lei/lună, menite să susțină gospodăriile cu venituri reduse, în special în sezonul rece.

Piața gazelor naturale din Germania se confruntă cu o volatilitate semnificativă, determinată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu. Creșterea prețurilor angro pe bursa TTF a fost influențată de incidente recente în Qatar și de temerile privind blocarea Strâmtorii Hormuz, însă consumatorii casnici beneficiază, deocamdată, de tarife relativ stabile.

Datorită contractelor pe termen lung și concurenței dintre furnizori, gospodăriile germane nu resimt imediat efectele creșterilor de pe piața angro:

Clienți noi: Prețurile medii pentru contractele noi cu un consum anual de 20.000 kWh se situează între 8 și 8,4 eurocenți/kWh (brut).

Clienți existenți: Tarifele medii pentru gospodăriile aflate deja sub contract sunt între 11 și 13 eurocenți/kWh.

Cost CO2: Prețul certificatelor de CO2, ajuns între 55 și 65 €/tonă, adaugă aproximativ 0,2 cenți/kWh la factura finală de gaz.

Piața angro a înregistrat creșteri rapide: la începutul lunii martie 2026, prețurile futures TTF au urcat la 53-65 €/MWh, în creștere cu aproape 40% într-un interval scurt. Cauza principală a fost întreruperea producției de GNL în Qatar, după atacuri cu drone asupra facilităților Ras Laffan, combinată cu temerile legate de posibila blocare a Strâmtorii Hormuz.

Consumatorii casnici din Franța au resimțit o creștere medie a prețurilor la gaze naturale între 3,8% și 5,3%, potrivit „Prețului de Referință” (Prix Repère de Vente de Gaz – PRVG) publicat de Comisia de Reglementare a Energiei (CRE).

Pentru gospodăriile franceze, prețurile medii la kWh sunt următoarele:

Încălzire: 0,1051 € / kWh

Gătit și apă caldă: 0,1357 € / kWh

Abonament anual: între 147,24 € (gătit/apă caldă) și 277,44 € (încălzire)

Aceste tarife includ toate taxele și reflectă costul efectiv pe care îl plătesc consumatorii casnici.

Creșterea prețurilor este influențată de mai mulți factori interconectați:

Instabilitate geopolitică: Tensiunile dintre SUA/Israel și Iran au afectat producția și transportul de GNL, iar prețul gazelor pe hub-ul european TTF a urcat la 60–65 €/MWh.

Stocuri scăzute: Depozitele europene de gaz sunt mai reduse comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce pune presiune suplimentară asupra tarifelor.

Costuri de rețea: Ajustările tarifelor de transport și distribuție efectuate de operatorii francezi au contribuit la majorarea facturilor finale.

Experții din piață, inclusiv Selectra, estimează o scădere moderată de aproximativ 2,1% a prețului de referință începând cu 1 aprilie 2026, pe măsură ce cererea sezonieră pentru încălzire va scădea. Această tendință ar putea aduce ușurare pentru gospodăriile care utilizează gazul în principal pentru încălzire în timpul iernii.

Factura finală a unei gospodării este influențată de trei componente principale: prețul energiei (gazul propriu-zis), tarifele de rețea și taxele.

Clienți existenți: Tarifele se situează între 11 și 19 eurocenți/kWh (brut).

Contracte noi: Pentru noii abonați, prețul mediu al energiei este de 11,1 – 12 eurocenți/kWh.

Tarife de rețea: Începând cu 1 ianuarie 2026, E-Control, autoritatea austriacă de reglementare, a aprobat creșteri semnificative ale tarifelor de transport și distribuție, ceea ce se traduce printr-un cost fix mai mare pe factură comparativ cu anul precedent.

Pe bursele europene (Hub-ul CEGH și TTF), prețul gazelor a depășit 60 €/MWh la începutul lunii martie 2026, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Creșterea este legată de:

Tensiuni geopolitice globale: Conflictul din Orientul Mijlociu și atacurile asupra facilităților de GNL din Qatar au redus oferta globală.

Impact asupra importurilor: Austria, dependentă de importuri de gaze, a resimțit direct presiunea asupra prețurilor de achiziție.

În ciuda acestor creșteri, compania națională OMV a confirmat că securitatea aprovizionării rămâne garantată, depozitele de gaz fiind suficiente pentru a acoperi nevoile gospodăriilor până la finalul sezonului rece.

Chiar dacă prețurile angro ating niveluri record, gospodăriile austriece nu sunt expuse unui risc imediat de lipsă a gazului, însă vor resimți majorările în facturile lunare, mai ales din cauza tarifelor de rețea majorate.

Consumatorii casnici din Spania beneficiază de revizuiri favorabile ale tarifelor reglementate la gaze naturale, în timp ce prețurile de pe piața liberă rămân ridicate și volatile, influențate de tensiunile internaționale recente din Orientul Mijlociu.

Cea mai avantajoasă opțiune pentru gospodăriile spaniole continuă să fie tariful reglementat TUR, care a fost redus la începutul anului 2026 cu aproximativ 8,7%.

Preț variabil RL.2 (încălzire inclusă): 0,0426 €/kWh

Cost fix lunar: RL.1 (doar gătit/apă caldă): 3,93 € RL.2 (încălzire inclusă): 9,81 €



Furnizorii de pe piața liberă (Iberdrola, Endesa, Naturgy) mențin tarife semnificativ mai mari decât cele reglementate:

Interval general: 0,065 – 0,080 €/kWh

Exemplu ofertă: 0,0658 €/kWh cu un abonament lunar de 4,23 €

Diferența față de tariful reglementat face piața liberă atractivă doar pentru consumatorii care doresc flexibilitate sau prețuri fixe pe termen lung, însă presupune un cost mai mare pentru gospodării.

Sistemul ungar de tarifare este dual și se bazează pe un prag anual de consum de 1.729 m³ (aproximativ 63.645 MJ):

Tarif subvenționat (sub prag): 0,0307 €/kWh, de peste 13 ori mai mic decât prețurile din orașe precum Stockholm și cel mai scăzut din UE.

Tarif de piață rezidențial (peste prag): Prețul pentru consumul care depășește plafonul anual este aproape dublu față de cel subvenționat, dar rămâne reglementat pentru a proteja gospodăriile.

Această structură permite familiilor să beneficieze de costuri foarte reduse pentru consumul obișnuit, oferind în același timp protecție împotriva fluctuațiilor de pe piața europeană.

Chiar dacă prețurile pe hub-ul european TTF au fluctuat recent între 34 și 65 €/MWh, Ungaria a reușit să mențină tarife scăzute prin: