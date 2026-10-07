Google semnează un acord de 3,6 GW pentru energie în SUA. 4,3 miliarde de dolari pentru modernizarea reactoarelor nucleare

Google a semnat un acord cu Constellation Energy pentru 3.590 MW de electricitate în SUA pentru a susține necesarul tot mai mare al centrelor de date și dezvoltarea inteligenței artificiale (IA, Artificial Intelligence, AI).

Google a încheiat un acord major cu Constellation Energy pentru furnizarea a aproximativ 3,6 GW de energie electrică în SUA, în contextul în care centrele de date consumă tot mai multă energie, iar marile companii de tehnologie caută surse stabile și predictibile pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială.

Contractul acoperă 3.590 MW, dintre care 890 MW vor proveni din energie nucleară suplimentară. Pentru această componentă, Google a semnat un acord pe o perioadă de 20 de ani cu Constellation, cel mai mare operator de centrale nucleare din SUA.

Energia nucleară suplimentară nu va fi obținută prin construirea unor reactoare complet noi. Constellation intenționează să modernizeze și să crească producția unor unități existente. În total, 11 reactoare din Illinois, Pennsylvania și New Jersey ar urma să fie modernizate, iar primele cantități suplimentare de energie sunt așteptate începând din 2028.

Investițiile asociate proiectului sunt estimate la peste 4,3 miliarde de dolari, ceea ce face ca acordul să reprezinte unul dintre cele mai importante angajamente recente pentru creșterea producției nucleare existente în SUA.

Pentru Google, contractul asigură accesul pe termen lung la electricitate produsă fără emisii directe de carbon. Necesitatea unor astfel de surse a crescut pe măsură ce dezvoltarea inteligenței artificiale a dus la extinderea rapidă a centrelor de date și la creșterea consumului acestora de energie.

Pe lângă componenta nucleară, Google a contractat încă 2.700 MW de la Constellation. Această capacitate nu este asociată unei singure surse de producție, însă acordul oferă companiei energetice venituri stabile pe termen lung.

Constellation operează cel mai mare parc nuclear din SUA și deține, în același timp, centrale pe gaze naturale. Compania a devenit un partener important pentru industria tehnologică, încheind în ultimii ani mai multe acorduri cu mari companii din domeniu, inclusiv unul privind repornirea reactorului de la Three Mile Island pentru Microsoft.

Acordul cu Google vine și în contextul presiunilor tot mai mari asupra rețelei PJM Interconnection, cea mai mare rețea electrică din SUA. Creșterea rapidă a consumului generat de centrele de date determină operatorii să caute soluții pentru perioadele de vârf.

PJM a propus ca marii consumatori, inclusiv centrele de date, să își asigure propriile surse de energie sau să accepte posibilitatea reducerii temporare a consumului în perioadele de cerere maximă.

În acest context, energia nucleară devine tot mai importantă pentru marile companii de tehnologie, care au nevoie nu doar de cantități mari de electricitate, ci și de producție stabilă, disponibilă permanent și predictibilă.