Cât te costă o escapadă la munte de 1 Decembrie. Diferențe mari între pensiuni și hoteluri

Românii care vor să petreacă minivacanța de 1 Decembrie la munte au la dispoziție mai multe variante de cazare, de la pensiuni de trei stele până la hoteluri de lux, cu acces la piscine, saună și centre spa.

Tarifele diferă în funcție de stațiune, categoria unității de cazare și serviciile incluse în pachetul turistic, iar prețurile pentru un sejur de patru nopți pornesc de la câteva sute de lei și pot depăși 4.500 de lei pe cameră.

Angajații din România vor beneficia de o perioadă de repaus prelungită la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie, datorită celor două sărbători legale consecutive. Calendarul le permite salariaților cu program obișnuit, de luni până vineri, să își planifice o escapadă de câteva zile, fără să folosească zile din concediul anual de odihnă.

Minivacanța este programată în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, când zilele de sâmbătă și duminică sunt urmate de două sărbători legale. Este vorba despre 30 noiembrie, zi dedicată Sfântului Andrei, și 1 Decembrie, Ziua Națională a României, care marchează Marea Unire din 1918.

În 2026, cele două sărbători legale cad luni și marți, ceea ce prelungește weekendul pentru angajații care au un program standard de lucru. Astfel, perioada liberă începe sâmbătă, 28 noiembrie, și se încheie marți, 1 decembrie.

Activitatea profesională va fi reluată miercuri, 2 decembrie, pentru salariații care lucrează de luni până vineri. Cele patru zile consecutive de repaus pot fi folosite pentru o excursie la munte, o vizită într-un oraș turistic sau o scurtă vacanță alături de familie, potrivit RTV.

Pentru perioada 27 noiembrie – 1 decembrie, agențiile de turism și proprietarii unităților de cazare au pregătit pachete cu prețuri și servicii diferite. Pe Valea Prahovei, tarifele variază în funcție de categoria de clasificare a unității, facilitățile disponibile și includerea meselor în prețul sejurului.

La Predeal, una dintre variantele mai accesibile este un pachet de patru nopți la o pensiune de trei stele, fără servicii de masă, pentru care tariful pornește de la 906 lei pe cameră. Pentru turiștii care preferă condiții de cazare superioare și mai multe facilități, un hotel de patru stele are un tarif de 4.036 de lei pe cameră pentru întregul sejur.

Pachetul hotelier include micul dejun, accesul la zona spa, piscina exterioară încălzită, jacuzzi, saună și salină. Diferența de preț reflectă atât categoria unității de cazare, cât și serviciile suplimentare oferite turiștilor pe durata șederii.

În Bușteni, o cameră la un hotel de trei stele, cu mic dejun inclus, costă 1.496 de lei pentru sejurul de patru nopți. Cei care aleg o variantă cu demipensiune trebuie să plătească 2.061 de lei pe cameră.

Acest pachet include o cină festivă programată pe 30 noiembrie, băuturi alcoolice și participarea la o tombolă cu premii. Oferta se adresează turiștilor care preferă un sejur cu servicii de masă și activități suplimentare incluse în tariful de cazare.

În Sinaia, prețurile pentru minivacanța de 1 Decembrie pornesc de la 997 de lei pe cameră pentru patru nopți la o unitate de cazare de trei stele, fără servicii de masă. La polul superior al ofertelor se află hotelurile de cinci stele, unde tariful ajunge la 4.578 de lei pe cameră pentru aceeași perioadă.

Pachetul de la hotelul de cinci stele include micul dejun, precum și accesul la centrul de fitness și la piscinele interioară și exterioară. Turiștii pot compara astfel variantele de cazare în funcție de bugetul disponibil și de facilitățile pe care doresc să le aibă la dispoziție.

La Brașov, tarifele prezentate sunt mai ridicate decât cele mai accesibile variante din unele stațiuni de pe Valea Prahovei. O cameră la o vilă de trei stele, cu mic dejun inclus, poate fi rezervată de la 1.233 de lei pentru întregul sejur.

Pentru cei care preferă un hotel de patru stele, prețul ajunge la 4.460 de lei pe cameră pentru patru nopți. Oferta include micul dejun și accesul la piscina interioară, sala de fitness și saună.

Diferențele dintre tarifele disponibile în Predeal, Bușteni, Sinaia și Brașov le permit turiștilor să aleagă între unități de cazare cu servicii de bază și hoteluri care oferă facilități de relaxare și wellness. Prețurile menționate sunt pentru cameră și pentru sejurul indicat, nu pentru fiecare persoană în parte.