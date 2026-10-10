Vacanța de toamnă 2026. Destinațiile alese de familii și bugetul necesar pentru câteva zile

Vacanța de toamnă din 2026 aduce noi oportunități pentru familiile care vor să petreacă câteva zile departe de casă, fără să călătorească în străinătate. Potrivit datelor Travelminit.ro, zonele montane, Valea Prahovei și Transilvania se numără printre destinațiile preferate de părinți. Pentru un sejur de trei nopți, o familie formată din doi adulți și un copil trebuie să ia în calcul un buget de cazare care pornește de la aproximativ 1.500 de lei.

Vacanța școlară din această toamnă îi determină pe mulți părinți să caute destinații din România potrivite pentru o escapadă de câteva zile. În alegerea locului de cazare, distanța față de casă și facilitățile oferite copiilor au un rol important.

Potrivit rezervărilor înregistrate pe platforma Travelminit.ro, zonele montane, Valea Prahovei și Transilvania se află printre cele mai căutate destinații de către familii pentru această perioadă.

Unul dintre criteriile luate în calcul este timpul necesar deplasării. Pentru un sejur scurt, părinții preferă adesea destinații aflate la aproximativ trei-patru ore de condus, astfel încât drumul să nu ocupe o parte importantă din vacanță.

Aceste regiuni oferă posibilitatea combinării activităților în aer liber cu timpul petrecut în cadrul unităților de cazare. În funcție de condițiile meteorologice, familiile pot organiza plimbări, vizite la obiective turistice sau activități dedicate copiilor.

Pentru familiile care călătoresc împreună cu copiii, alegerea unei unități de cazare nu mai depinde doar de preț sau de amplasare.

Conform Travelminit.ro, piscina interioară și locul de joacă se numără printre facilitățile solicitate frecvent de părinți atunci când își organizează vacanța.

Interesul pentru aceste servicii este explicat și de vremea schimbătoare din timpul toamnei, când temperaturile scăzute sau ploile pot limita activitățile în aer liber.

O unitate de cazare care dispune de piscină interioară, spații de joacă sau ateliere pentru copii le permite familiilor să își adapteze programul fără să fie nevoite să caute permanent alternative în afara proprietății.

În același timp, camerele de familie, apartamentele, restaurantele din incintă și posibilitatea de a avea mesele incluse sunt alte elemente care pot influența decizia de rezervare.

Pentru părinții cu copii mici, aceste facilități pot reduce numărul deplasărilor și pot simplifica organizarea activităților zilnice.

Prețul rămâne unul dintre principalele elemente luate în calcul la planificarea unei vacanțe.

Potrivit exemplelor de tarife prezentate de Travelminit.ro pentru perioada vacanței școlare, costurile diferă în funcție de categoria unității de cazare și de serviciile oferite.

Pentru o familie formată din doi adulți și un copil, tarifele orientative sunt următoarele:

Pensiune cu loc de joacă: între 500 și 750 de lei pe noapte, ceea ce înseamnă între 1.500 și 2.250 de lei pentru trei nopți.

între 500 și 750 de lei pe noapte, ceea ce înseamnă între 1.500 și 2.250 de lei pentru trei nopți. Hotel cu piscină interioară: aproximativ 750-900 de lei pe noapte, respectiv între 2.250 și 2.700 de lei pentru trei nopți.

aproximativ 750-900 de lei pe noapte, respectiv între 2.250 și 2.700 de lei pentru trei nopți. Resort cu facilități și activități pentru copii: între 750 și 900 de lei pe noapte, echivalentul unui buget de 2.250-2.700 de lei pentru trei nopți.

Astfel, pentru trei nopți de cazare, bugetul orientativ se situează între 1.500 și 2.700 de lei, în funcție de opțiunea aleasă.

Aceste sume reprezintă exemple de tarife pentru cazare și nu includ automat toate cheltuielile unei vacanțe, precum transportul, mesele sau activitățile suplimentare. Costul final depinde de serviciile incluse în fiecare ofertă.

Deși o unitate de cazare cu piscină interioară sau activități pentru copii poate avea un tarif mai ridicat, părinții iau în considerare și serviciile de care pot beneficia pe durata sejurului.

De exemplu, existența unui loc de joacă sau a unor activități organizate în cadrul proprietății poate reduce nevoia de a planifica separat fiecare zi.

În cazul unei vacanțe de toamnă, aceste aspecte devin importante mai ales atunci când vremea nu permite excursii sau plimbări prelungite.

Totodată, posibilitatea de a servi masa în cadrul unității de cazare poate simplifica programul familiilor, în special al celor care călătoresc cu copii de vârste mici.

Travelminit.ro arată că astfel de facilități contribuie atât la confortul turiștilor, cât și la flexibilitatea programului de vacanță.

Destinațiile aflate la câteva ore de condus rămân atractive pentru părinții care vor să profite de vacanța școlară fără să organizeze un concediu de lungă durată.

Valea Prahovei, Transilvania și alte zone montane oferă posibilitatea unor sejururi de câteva zile, în care timpul petrecut la cazare poate fi combinat cu vizitarea obiectivelor turistice.

Datele Travelminit.ro indică faptul că familiile acordă atenție atât destinației, cât și condițiilor oferite de unitățile de cazare, în special atunci când călătoresc cu copii.

Platforma Travelminit.ro are în portofoliu peste 9.000 de unități de cazare din România, inclusiv hoteluri, pensiuni și apartamente, și face parte din grupul Szallas, prezent pe mai multe piețe din Europa Centrală și de Est.