Cât costă o noapte pe domeniul Regelui Charles al III-lea? Cât costă experiența „All Inclusive”

O vacanță cu aer regal poate fi trăită chiar în inima Transilvaniei, în Valea Zălanului, județul Covasna. Proprietatea Regelui Charles al III-lea îi primește pe turiști în case de oaspeți amenajate în stil tradițional, unde atmosfera vechilor gospodării transilvănene se îmbină cu confortul modern. Experiența vine însă cu tarife pe măsură. Prețul diferă în funcție de cameră și de perioada aleasă, iar turiștii pot opta fie pentru simpla cazare, urmând să achite separat mesele și activitățile, fie pentru un pachet complet de tip „All Inclusive”.

Turiștii care vor să descopere atmosfera de la Valea Zălanului se pot caza într-una dintre cele trei case de oaspeți ale domeniului. În total, sunt disponibile șapte camere duble, fiecare cu baie proprie și terasă.

Oaspeții au la dispoziție și un spațiu separat pentru servirea meselor și relaxare, amenajat în jurul unui șemineu. Tariful pentru o cameră este cuprins între 130 și 159 de euro pe noapte, în funcție de perioadă și de opțiunea aleasă.

La un curs orientativ de 5 lei pentru un euro, o noapte ajunge astfel să coste aproximativ 650–795 de lei.

Mesele nu sunt incluse în tariful de cazare și se achită separat. Micul dejun costă 10 euro de persoană. Pentru prânz, turiștii plătesc 20 de euro și primesc trei feluri de mâncare, fără băuturi incluse. Cina are același tarif, de 20 de euro de persoană, și cuprinde tot trei feluri de mâncare, alături de un pahar de pălincă locală.

Farmecul proprietății din Valea Zălanului este dat în special de detaliile care păstrează atmosfera vechilor case transilvănene. Camerele sunt decorate cu mobilier de epocă, covoare din lână lucrate manual și cuverturi din puf. Confortul modern este completat de sobele tradiționale din faianță, folosite pentru încălzire, astfel încât interiorul păstrează un aer rural autentic.

Turiștii pot alege Camera Prințului sau Camera Majordomului, două dintre variantele mai spațioase. Acestea sunt dotate cu paturi duble și căzi în stil clasic.

Există și camerele „Stream Cottage” și „Lower Cottage”, amenajate în același spirit transilvănean. În funcție de cameră, acestea au fie un pat matrimonial, fie două paturi individuale.

Pentru cei care călătoresc singuri există Camera Mătușii Ida, cu o suprafață de aproximativ 12 metri pătrați. Spațiul ascunde și un detaliu aparte: un „pat-sertar” tradițional transilvănean, construit pe două niveluri.

Cei care își doresc o experiență completă și preferă să nu achite separat fiecare serviciu pot alege pachetul „All Inclusive”. Tariful variază între 180 și 195 de euro de persoană pe noapte.

Pentru un cuplu, costul ajunge astfel la 360–390 de euro pe noapte, echivalentul a aproximativ 1.800–1.950 de lei.

În acest preț sunt incluse cazarea, o băutură de bun venit și mesele prevăzute în program, de la cina servită în seara sosirii până la micul dejun din ziua plecării, alături de prânz. Pachetul include și activitățile organizate zilnic. Oaspeții pot participa la acestea fără costuri suplimentare pentru transport, ghid sau biletele de intrare la obiectivele vizitate.