Românii au returnat peste 4,1 miliarde de ambalaje prin SGR. Ce schimbări sunt pregătite după 3 ani de funcționare

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a depășit pragul de 4,1 miliarde de ambalaje colectate în primele nouă luni din 2026, iar rata de colectare a ajuns la 85%. Directorul general al RetuRo SGR, Adela Smeu, a declarat miercuri că mecanismul a contribuit la schimbarea comportamentului consumatorilor și la dezvoltarea economiei circulare în România. După trei ani de funcționare, sistemul urmează să intre într-o etapă de consolidare. Autoritățile iau în calcul și o eventuală extindere, în funcție de rezultatele unor studii de specialitate.

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a devenit unul dintre principalele proiecte naționale dedicate economiei circulare, contribuind la modificarea obiceiurilor de colectare a ambalajelor și la implicarea populației în procesul de reciclare. Directorul general al RetuRo SGR, Adela Smeu, a evidențiat miercuri, în cadrul unui eveniment de specialitate, rezultatele obținute în cei trei ani de funcționare a mecanismului.

Potrivit acesteia, implementarea SGR a demonstrat că autoritățile, companiile și consumatorii pot colabora pentru aplicarea unor politici publice la nivel național. Proiectul a contribuit inclusiv la creșterea încrederii în capacitatea României de a dezvolta infrastructuri complexe într-un interval relativ scurt.

Adela Smeu a explicat că rezultatele sistemului nu se limitează la cantitățile de ambalaje colectate, ci includ și schimbările produse în comportamentul populației. Returnarea ambalajelor a devenit o activitate obișnuită pentru milioane de români, iar proiectul a ajuns să fie recunoscut atât în România, cât și la nivel internațional.

„Sistemul de Garanție-Returnare din România este un exemplu despre ceea ce se poate face când avem un obiectiv comun. Și, iată, am avut un obiectiv comun (…). În acești trei ani, de când SGR a început să funcționeze, am reușit să construim încrederea că putem implementa în România politici publice rapid și de succes, încrederea că putem mobiliza o întreagă Românie, să câștigăm încrederea a milioane de români care și-au integrat returnarea materialelor și ambalajelor în viața zilnică, și încrederea că putem să fim mândri despre un proiect care a devenit reper la nivel național și internațional. Este, de fapt, singurul proiect mare de economie circulară și o inițiativă care creează o bază și o fundație pentru viitor. Cred că SGR, în afară de cifre, în afară de realizările cuantificabile, a schimbat comportamente și a schimbat în România cultura circularității. Este un proiect extraordinar cu care ne mândrim și care nu a fost ușor de implementat. A fost un proiect complex. O infrastructură atât de mare implementată la nivel național nu e ușor de implementat, dar, împreună cu partenerii pe care sistemul îi are, am reușit să trecem peste toate aceste provocări din acești trei ani, să învățăm în fiecare zi ce putem să facem mai bine, prin transparență, prin comunicare și printr-un parteneriat real”, a subliniat Adela Smeu.

După etapa de implementare și dezvoltare a infrastructurii naționale, RetuRo urmărește consolidarea Sistemului de Garanție-Returnare, prin îmbunătățirea eficienței operaționale și a colaborării dintre participanți. Adela Smeu a precizat că mecanismul funcționează pe baza unui parteneriat public-privat care reunește autoritățile, producătorii de băuturi, comercianții și consumatorii.

Directorul general al companiei consideră că experiența acumulată în ultimii trei ani permite identificarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea sistemului. În această etapă, prioritățile vizează menținerea încrederii câștigate, desfășurarea constantă a activităților și îmbunătățirea cooperării între parteneri.

„SGR este un parteneriat public-privat de succes care a dus împreună autoritățile, producătorii, comercianții și milioane de consumatori. Următoarea etapă a sistemului este cea de consolidare. E nevoie să consolidăm încrederea pe care am câștigat-o în perioada asta, iar asta înseamnă eficiență, înseamnă activități constante, înseamnă colaborare din ce în ce mai bună între parteneri. Cred că suntem după trei ani în care am învățat foarte, foarte multe. Știm cum să mergem mai departe și știm că succesul nu înseamnă întotdeauna lipsa provocărilor, ci înseamnă de fapt să știm să depășim aceste provocări prin parteneriat și colaborare, așa cum am făcut-o și până acum. E important, uneori, să ne oprim și să reflectăm asupra a ceea ce am realizat, dar și să ne uităm în oglindă și să vedem ce putem face mai bine împreună, iar acest cadru în care suntem împreună cu toți partenerii sistemului (…) ne dă, încă o dată, oportunitatea să discutăm despre cum putem să ducem sistemul mai departe”, a afirmat Adela Smeu.

Reprezentanții administrației centrale consideră că SGR reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale României în domeniul gestionării deșeurilor și al economiei circulare din ultimii trei ani. Consiliera de stat în cadrul Cancelariei premierului, Mihaela Frăsineanu, a apreciat rezultatele mecanismului și relevanța acestuia în raport cu experiența altor state.

Oficialul a arătat că autoritățile își propun să participe în continuare la consolidarea sistemului și la îmbunătățirea accesibilității acestuia pentru cetățeni. O eventuală extindere a SGR ar urma să fie analizată numai după realizarea unor studii care să demonstreze oportunitatea unei asemenea măsuri.

„SGR este tot ceea ce ni s-a întâmplat mai bun în managementul de deșeuri, în materie de economie circulară în ultimii trei ani. Din păcate, este cam singurul lucru cu care ne putem cu adevărat lăuda, nu doar în interiorul României, ci în fața colegilor, a partenerilor și a celorlalte state care au implementat sau care vor trebui să implementeze acest sistem. Din partea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, pe care și astăzi îl reprezint aici, aș vrea să vă spun ‘Felicitări tuturor!’ și să vă confirm încă o dată așteptările dumneavoastră în materie de Sistem de Garanție-Returnare, și anume cele legate de faptul că vom pune cu toții un rol la consolidarea acestui sistem, la a face ca acest sistem să fie aproape de cetățeni și, eventual, a-l extinde în momentul în care vom constata, în baza unor studii foarte bine făcute, că asta merită și că este exact ce avem nevoie”, a spus Mihaela Frăsineanu.

Datele publicate de RetuRo arată că Sistemul de Garanție-Returnare a înregistrat peste 4,1 miliarde de ambalaje returnate în intervalul ianuarie-septembrie 2026. Mai mult de 40% din această cantitate a fost colectată în trimestrul al treilea, ceea ce evidențiază ponderea ridicată a returnărilor în perioada iulie-septembrie.

În august 2026, rata de colectare a ajuns la 93%, iar în septembrie a urcat la 97%. Din perspectiva volumului de ambalaje returnate, august a reprezentat cea mai performantă lună a anului, cu peste 619 milioane de unități colectate.

La nivelul întregii perioade analizate, rata de colectare a fost de 85%, comparativ cu 82% în primele nouă luni din 2025. Diferența reprezintă o creștere de aproximativ trei puncte procentuale de la un an la altul.

Principalii indicatori SGR în perioada ianuarie-septembrie 2026

Indicator Valoare Ambalaje returnate Peste 4,1 miliarde Ponderea trimestrului III Peste 40% Rata colectării ianuarie-septembrie 2026 85% Rata colectării ianuarie-septembrie 2025 82% Rata colectării în august 2026 93% Rata colectării în septembrie 2026 97% Ambalaje returnate în august Peste 619 milioane

Distribuția teritorială a ambalajelor returnate prin SGR arată că Bucureștiul a înregistrat cel mai mare volum de colectare în primele nouă luni ale anului. Capitala este urmată de județele Ilfov, Constanța, Timiș și Cluj.

Conform statisticilor RetuRo, clasamentul celor cinci unități administrativ-teritoriale cu cele mai multe ambalaje returnate este următorul:

Municipiu/Județ Ambalaje returnate București 535,6 milioane Ilfov 196,2 milioane Constanța 193,1 milioane Timiș 179,6 milioane Cluj 167 milioane

Rezultatele Sistemului de Garanție-Returnare și perspectivele dezvoltării acestuia sunt discutate miercuri, în cadrul evenimentului aniversar „3 ani de SGR – Pria Circular Future Forum”.

La reuniune participă reprezentanți ai administrației centrale și ai Comisiei Europene, directori generali ai unor mari companii, producători, comercianți, operatori din industria reciclării, investitori și reprezentanți ai organizațiilor profesionale.

Evenimentul reunește astfel principalele categorii de participanți implicați în funcționarea sistemului, într-un moment în care RetuRo și autoritățile au anunțat că următoarea etapă va fi dedicată consolidării mecanismului și evaluării posibilităților de dezvoltare.