Această evoluție are loc într-un context continental în care cele mai multe sisteme SGR funcționează de zeci de ani: Suedia operează un sistem de peste patru decenii, iar Norvegia, Danemarca și Germania l-au introdus încă din perioada 1999–2003, potrivit datelor analizate de Bucharest Center for Economy & Society (CES Bucharest).

Până în prezent, 18 țări europene au implementat un Sistem de Garanție–Returnare, printre cele mai recente aflându-se România, Austria, Slovacia, Ungaria și Irlanda.

Operat de RetuRO, Sistemul de Garanție-Returnare a depășit statutul de inițiativă națională și s-a transformat într-un model european de referință.

Ca volum gestionat și dimensiune a pieței, SGR România este al treilea cel mai mare sistem din UE, după Germania și Polonia, într-o țară cu aproape 19 milioane de locuitori și o structură demografică majoritar rurală.

Modelul românesc este considerat cel mai mare sistem complet integrat de garanție–returnare din lume, datorită:

unei administrații centrale unice,

unui cadru operațional standardizat național,

colectării simultane a trei tipuri de materiale: PET, metal și sticlă.

Implementarea a fost posibilă printr-un împrumut inițial de 4 milioane euro acordat de producători, urmat de un împrumut verde de 86 milioane euro, garantat prin garanții corporative. Până în 2029, sunt planificate investiții suplimentare de 70 milioane euro.

Creșterea spectaculoasă a ratelor de returnare confirmă maturizarea sistemului.

2024: 3,36 miliarde ambalaje colectate din 6,1 miliarde puse pe piață.

Primele 10 luni din 2025: 4,5 miliarde ambalaje returnate din 5,3 miliarde puse pe piață.

O creștere de aproximativ 62% a volumelor colectate într-un singur an.

În 2024, România și celelalte 14 state UE cu sisteme SGR au colectat 88% din totalul ambalajelor (PET, sticlă, aluminiu), potrivit UNESDA.

Comportamentul consumatorilor confirmă maturitatea socială a sistemului:

tinerii îl asociază cu responsabilitatea față de mediu,

familiile îl integrează în educația copiilor,

seniorii îl percep ca pe o formă de participare activă în comunitate.

Totodată, SGR generează venituri stabile pentru grupurile vulnerabile, reprezentând o ancoră economică locală.

Doar în 2025, RetuRO a bugetat investiții de 33,7 milioane lei, cu un efect multiplicator semnificativ: fiecare 1 leu investit generează 0,57 lei valoare adăugată în economie, arată analiza CES Bucharest.

Separarea completă a fluxului SGR de cel municipal a eliminat o parte majoră din costurile de colectare și transport suportate de primării.

În perioada ianuarie–august 2025, economiile pentru autoritățile locale sunt estimate la 112,2 – 160,7 milioane lei, potrivit studiului RetuRO.

„Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) din România este cea mai mare inițiativă de economie circulară a țării, care livrează constant rate de colectare de peste 80%. În mai puțin de doi ani, sistemul a devenit un reper la nivel european, demonstrând că deșeurile pot fi transformate într-o resursă valoroasă prin cooperare și guvernanță bazată pe date certe. România este pregătită să contribuie cu experiență operațională reală la agenda europeană a circularității.”, declară Gemma Webb, CEO RetuRO SGR.

SGR a fost conceput pentru reciclare în circuit închis, reducând dependența de resurse virgine și contribuind direct la obiectivele UE privind managementul sustenabil al materialelor.

CES Bucharest a organizat la Parlamentul European masa rotundă „Sistemul de Garanție-Returnare. Parcursul României: De la Implementare la Impact European”, în cadrul căreia a fost analizat modul în care sistemul românesc începe să genereze interes la nivel european.

Participanții au evidențiat:

cooperarea dintre autorități, producători, retaileri și consumatori,

calitatea legislației,

transparența digitală a sistemului RetuRO,

schimbarea comportamentelor civice.

Succesul SGR România este privit drept un model scalabil și replicabil în alte state membre.