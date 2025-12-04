Vicepremierul Tanczos Barna a transmis joi, 4 decembrie, în cadrul unui eveniment de specialitate, că Sistemul Garanție-Returnare (SGR) trebuie menținut în forma actuală pentru următorii ani și lăsat să se stabilizeze înainte de a fi luate în calcul modificări sau extinderi.

El a subliniat că obiectivul central al mecanismului este funcționarea corectă și predictibilă, nu transformarea acestuia într-o sursă de profit pentru actori implicați.

Tanczos Barna a explicat că sistemul nu trebuie privit ca un instrument de câștig financiar și că nici retailerii, nici producătorii, și nici alte părți interesate nu ar trebui să urmărească obținerea de profit din aplicarea lui.

„Acest sistem nu trebuie să fie un sistem care produce profit. Nu se poate transforma într-o goană după bani. Nici retailerii, nici producătorii și nici alte părți implicate nu trebuie să privească SGR ca pe o sursă de câștig”, a punctat Tanczos Barna.

El a insistat și asupra faptului că orice discuție privind extinderea SGR trebuie făcută doar după câțiva ani de funcționare stabilă, sugerând că, până atunci, este necesar ca mecanismul să-și continue maturizarea și să depășească provocările zilnice.

Tanczos Barna a folosit metafora „nu împodobim bradul până nu este stabil” pentru a ilustra ideea că sistemul nu trebuie modificat în ritm alert.

În opinia sa, abia după o perioadă de consolidare, în care să se observe clar atât avantajele, cât și disfuncționalitățile, se poate discuta despre extindere, dacă aceasta se va dovedi necesară.

„Sistemul nu trebuie extins. În momentul de față trebuie lăsat câțiva ani să se stabilizeze, să funcționeze bine și să învățăm pe parcurs care sunt elementele pozitive și negative. După aceea putem extinde, dacă este nevoie”, a spus vicepremierul din partea UDMR.

Vicepremierul Tanczos Barna a mai punctat că următorul obiectiv major al autorităților este „găsirea soluțiilor de sustenabilitate economică” pentru întregul mecanism.

În paralel cu poziția prudentă exprimată de vicepremier, Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, propune extinderea sistemului. În octombrie, el a depus în Parlament un proiect de lege prin care SGR ar urma să includă ambalaje de borș, oțet, apă distilată, cafea și produse derivate, precum și borcane și ambalaje reutilizabile.

Fechet a declarat că, în viziunea sa, din 1 ianuarie 2027 sistemul ar putea funcționa și pentru borcane, ceea ce ar crește gradul de colectare pentru această categorie de ambalaje și ar contribui la o gestionare mai eficientă a resurselor.